 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:17 26.08.2024

Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир - это уже не фантастика
КНР становится монополистом лунного гелия-3 - энергии будущего

Дмитрий Капустин

Сюжет романа китайского автора Лю Цысиня, а затем и снятых по нему сериалов в Китае и США "Задачи трех тел", из фантастического становится вполне реальным. Китайские ученые работают над созданием системы, которая позволит добывать полезные ископаемые на Луне, а затем доставлять их обратно на Землю. Таким образом, Китай сможет стать монополистом по добыче гелия-3 - термоядерного топлива будущего и основы квантовых компьютеров.

Для этого на орбите Луны построят магнитную систему запуска космических кораблей. Гигантская установка для магнитной левитации будет работать по тому же принципу, что и при метании молота в легкой атлетике. С единственным отличием - она будет вращаться со все увеличивающейся скоростью, прежде чем запустить стартовую капсулу в направлении Земли.

Разработали новую систему исследователи из Шанхайского института спутниковой инженерии.

По мнению ученых, для запуска кораблей с Луны на Землю можно использовать преимущества уникальной лунной среды, такие как высокий вакуум и низкая гравитация. Пусковая установка сможет выбрасывать полезные грузы дважды в день. И это обойдется примерно в 10 раз дешевле существующих методов транспортировки.

- Техническая готовность нашей системы относительно высока. Поскольку она потребляет только электроэнергию и не требует никакого топлива, она будет относительно небольшой по масштабам и простой в эксплуатации, - пишут китайские исследователи в научной статье, которую опубликовал журнал Aerospace Shanghai.

Главная цель проекта - вернуть на Землю гелий-3, который собираются добывать на Луне. Это вещество имеет огромный экономический потенциал. Этот стабильный изотоп вырабатывается солнечным ветром. На Земле магнитное поле и атмосфера действуют как щит, но на Луне такой защиты нет, и в течение миллионов лет гелий-3 бомбардировал Луну в больших количествах и оседал на лунной поверхности.

По крайней мере, теоретически, вся Луна - это исполинское месторождение гелия-3.

Сколько гелия-3 содержится на Луне? По оценкам китайских ученых, которые уже разработали детальную экономическую модель добычи вещества, от 1 до 3 млн тонн. Причем весь гелий содержится во внешних слоях реголита, поэтому его извлечение было бы относительно простым делом.

На Земле незначительные количества гелия-3 остаются в глубоких слоях почвы, иногда попадая в атмосферу с выбросами некоторых газовых месторождений. Большая часть гелия образуется искусственным путем в ядерных реакторах путем облучения лития или в результате распада трития, элемента, используемого в термоядерных бомбах. Но постепенный демонтаж ядерных арсеналов привел к уменьшению выработки гелия-3.

Гелий-3 называют топливом будущего для термоядерных электростанций. При его взаимодействии с дейтерием выделяется огромное количество энергии, в результате чего образуются безвредные атомы гелия-4 (они не выделяют никакого опасного излучения).

Китайцы уверены: гелий-3 будет главным веществом для "зеленой" энергетики будущего. Осталось научиться его добывать и доставлять на Землю. Быстро, легко и дешево.

В настоящее время гелий-3 на Земле доступен только в очень небольших количествах, которых едва хватает для некоторых экспериментов. Это, конечно, делает его дорогостоящим - более $30 тысяч за грамм.

Все мировое потребление, обусловленное ограниченными запасами, составляет чуть более полукилограмма в год. Он используется для создания оборудования для ядерной промышленности, особенно детекторов нейтронов. Он также используется для получения очень низких температур, что необходимо для квантового приборостроения. Так что гелий-3 нужен китайцам еще и для создания квантовых компьютеров будущего.

Также гелий-3 все чаще используется в биомедицинских исследованиях, таких магнитно-резонансная томография. Правда, чем больше на Землю будет доставляться гелий-3, тем чаще его смогут применять в самых разных отраслях экономики.

По оценкам аналитиков, потенциальный спрос на гелий-3 составляет около $400 млн в год. Так что то, что лет десять назад могло показаться научной фантастикой, сегодня является жизнеспособным коммерческим предложением. И лидировать по добыче гелия-3 как топлива будущего будут именно китайцы. Уже несколько китайских венчурных компаний начали собирать средства инвесторов, чтобы запустить добычу гелия-3.

Они готовы создать, например, автоматического робота для отправки на Луну. Принцип действия - как у небольшого экскаватора с печью для нагрева образцов породы до 600 градусов.

Этого будет достаточно, чтобы вызвать выделение скопившегося газа, который будет собран в небольшие пузырьки. Затем останется лишь с помощью магнитной пращи отправить сверхдорогой груз обратно на Землю. А затем покупатели из других стран выстроятся в очередь у китайских компаний, которые монополизируют добычу топлива будущего.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724656620


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