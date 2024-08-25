Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов

11:28 26.08.2024

Купим золу, дорого! Китай объявил Западу редкоземельную войну

Военно-промышленный комплекс Европы в шоке, а вариантов нет

Виталий Орлов



И перманентно дряхлеющий "гегемон", и европейские представители коллективного пока еще Запада постоянно твердят о том, что мировое в целом, и российское, в частности, производство высокотехнологичных вооружений критически зависят от принадлежащих им технологий.



Однако, каждое такое заявление скрывает один весьма важный аспект, говорить о котором у западных аналитиков считается моветоном. Правда, отказ от признания абсолютной зависимости уже своих собственных производителей микроэлектроники от зарубежных поставок редкоземельных металлов, для них вполне естественен и привычен. Как-то не принято у них громко говорить о том, что производство их хваленных микрочипов рискует обвалиться, оставшись без главного - сырья.



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И первый шаг в этом направлении уже сделан. Руководством Китая, которому надоели нелепые претензии и бессмысленные угрозы безумных европейских политиков вроде Урсулы фон дер Ляйен и Анналены Бербок, введены ограничения на поставки Западу редкоземельных металлов - в первую очередь галлия и германия, без которых производство чипов становится невозможным.



Правда, некоторые аналитики считают, что такие действия Пекина являются ассиметричным ответом на введенные Вашингтоном санкции на ввоз в Поднебесную современных технологий. И несмотря на то, что китайские ограничения многие эксперты позиционируют в качестве "пробного шара", они способны создать множество серьезных проблем высокотехнологичным флагманам европейского ВПК.



Однако, существует весьма щекотливый вопрос: "Не слишком ли поздно Пекин вступил в войну за редкоземельные металлы?". Ибо он продиктован опасением профильных аналитиков, считающих, что экспортные ограничения, введенные Китаем, вызовут неминуемый передел мирового рынка редкоземов.



Так, КНР - основной мировой производитель металлической сурьмы, используемой в достаточно многочисленных чисто военных производствах. Без нее невозможно производство современной взрывчатки, специализированного стекла для бронетехники или топлива для стратегических ракет. Однако теперь ее экспорт под запретом.



Более того, самые большие разведанные запасы этого незаменимого химического элемента находятся в тех странах, которые потерявшие рассудок и здравый смысл западные политики причислили к мировой "оси зла". Что же касается Китая, то он не только главный производитель металлической сурьмы, он еще и держатель профильных технологий.



Все это дает в руки Пекина серьезный козырь в развязанной американцами санкционной войне, в ходе которой "сияющему граду на холме" придется уяснить, что в случае эскалации конфликта "зеленые президенты" из платежного средства очень быстро превращаются в бесполезные бумажки.



Кстати, Российская Федерация обладает собственными запасами и производством металлической сурьмы, что лишний раз подтверждает ее самодостаточность.



Вот что писал "Фокс Ньюс" еще в июне 2022 года: "Существует ряд химических элементов, имеющихся только у Китая и России, без которых невозможно производство практически всех цифровых систем, используемых в основных американских военных изделиях - от супердорогого "невидимки" F-35 до обласканного рекламой ОБТ "Abrams", от высокоточных боеприпасов до систем связи.



В Китае сосредоточено 90% этих минералов (группа из семнадцати металлов) и обрабатывающих технологий. Пекину достаточно запретить их поставки в США - и нашу электронную промышленность ждет полный коллапс. А наши абсолютно зависимые от высоких технологий военные окажутся просто неспособными выполнять свои функциональные обязанности".



И опасения американского эксперта вполне обоснованы. Сегодня 80% используемых американским ВПК редкоземов импортируется из Поднебесной, а объемы собственного производства в десять раз меньше китайских.



На этом фоне запрет Министерства торговли Китая на экспорт технологий добычи, разделения, производства редкоземельных металлов и сплавов, а также технологий изготовления редкоземельных магнитов - достаточно веский повод для паники. Тем более, что в качестве причины запрета и ограничения экспорта в Каталоге технологий указана необходимость защиты общественных интересов и национальной безопасности Китайской Народной Республики.



А как с этим будет справляться старушка Европа? Скорее всего - никак. Китайскими производителями в процессе переработки стратегических минералов используется технология экстракции растворителями, внедрение которой западными редкоземельными компаниями проходит с неимоверными трудностями, обусловленными как сложностью самой технологии, так и неминуемой угрозой тотального загрязнения окружающей среды.



Да и плачевное состояние металлургического сектора европейской экономики не позволяет осуществлять многомилионные инвестиции в подобные проекты. Более того, разразившийся в Европе энергетический кризис стал причиной закрытия большинства комбинатов, большая часть из которых - алюминиевые, где редкоземы являются сопутствующей продукцией.



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Исполнительный директор греческого промышленного конгломерата "Mytilineos Energy & Metals" Ник Керамидас возмущенно заявил: "В Евросоюзе решили увеличить объемы производства глиноземных заводов! Да большая часть из них вообще не работает! Если вы не в состоянии обеспечить высокую конкурентоспособность своего ключевого товара из-за надуманных нелепых проблем, то инвестиции в побочный продукт, вроде галлия, - это просто несусветная глупость".



Конечно, компании ЕС могут попытаться организовать собственное производство редкоземельных металлов. Вот только для этого недостаточно колоссальных финансовых вложений и революционных изменений в технологических цепочках. Необходимо решить проблемы с сырьем.



Германий получают из угля, галлий - из свинцово-цинковых руд и бокситов, производство которых напрямую зависит от выпуска алюминия, деградирующего сегодня на фоне падения котировок. Из-за узкого спроса и малой тоннажности элемента наращивание переработки ради получения галлия, мягко говоря, экономически нецелесообразно.



Ситуация с германием ничуть не лучше. Его получение из руды - процесс весьма непростой и технологически возможен лишь на цинковом заводе. Правда, кроме китайцев это умеют очень немногие, а на европейском континенте не умеют вообще. К тому же добыча свинцово-цинковых руд в Евросоюзе опустилась до минимальных показателей.



Совсем недавно шведская транснациональная горнодобывающая, металлургическая и плавильная компания закрыла свои цинковые предприятия на территории Ирландии. Таким образом еще один из очень немногих европейских производителей германия и галлия приказал долго жить.



Кстати, производство германия из угля в ЕС также отсутствует. В угоду пресловутой "зеленой энергетике" закрыты почти все угольные электростанции, которые производили золу, являющуюся источником получения германия. А приобретать свинцово-цинковые руды и уголь по мировым ценам некогда богатый ЕС сегодня уже не состоянии.



И германий, и галлий нельзя назвать очень редкими металлами, поскольку и тот, и другой ни что иное, как побочный продукт переработки другого сырья. Проблема в другом. Цены, по которым эти химические элементы продает Китай - самые низкие в мире.



И решение об ограничении их экспорта безусловно вызовет рост их стоимости на мировом рынке. Правда, Китаю такая позиция грозит потерей своего доминирующего положения на нем.



И в заключение несколько слов о мировых запасах редкоземов. На долю Китая приходится 34% или 44 миллиона тонн, России, Бразилии и Вьетнама - по 20 млн тонн, Индии - 7 млн, Австралии - 4,2 млн, США - 2,3 млн тонн.



Около 5% мировых запасов "критически важного сырья" находятся на территории Украины. В ней разведаны месторождения двадцати одного химического элемента из тридцати, определяемых Евросоюзом в качестве "критически важных". Это - литий, скандий, кобальт, ниобий, графит и т. д. Вот только с их добычей обозначились неразрешимые проблемы. Разваленная в хлам экономика не позволяет украинцам делать это самостоятельно, а иностранным инвесторам как-то страшновато вкладывать в Незалежную деньги.