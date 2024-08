Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов

11:59 26.08.2024

26.08.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Пропагандистский блеф об экономическом процветании Америки лопнул



Федеральное бюро статистики США (Bureau of Labor Statistics – BLS) на днях провело грандиозную ревизию своих же фальсифицированных данных о рынке труда и выяснило, что к марту 2024 года было создано на 820 тысяч рабочих мест меньше, чем было заявлено раньше тем же самым BLS.



BLS снизило данные по сфере услуг на 358 тысяч, досуга на 150 тысяч и производства на 115 тысяч рабочих мест.



"Новые данные показывают, что рост рынка труда начал замедляться гораздо раньше, чем ошибочно считали… Мы теперь знаем, – как мы сообщили еще в марте, – что рынок труда является и был гораздо слабее, чем принято считать. Фактически не менее 800 000 ведомостей заработной платы в конечном итоге окажутся "пропавшими без вести", если использовать гораздо более точные данные Ежеквартальной переписи занятости и заработной платы, а не прискорбно неточные и политически обусловленные "данные" BLS о заработной плате. При ежемесячном приросте на протяжении большей части 2023 года в среднем каждый месяц будет добавляться не 218 тысяч рабочих мест, а 150 тысяч, то есть снижение на 31%. Излишне говорить, что рынок выглядел бы совсем по-другому, если бы он знал, что фактически все данные о заработной плате за прошлый год будут удалены!" – пишет портал Zerohedge.



Официальный уровень безработицы в США уже поднялся выше 4% – до максимума с карантинного 2021-го. После пересчета этот показатель увеличится от 6 процентов и выше. Получается, что де-факто рецессия в США уже наступила.



"Бюро статистики труда (BLS) уже давно используется исполнительной властью в качестве инструмента пропаганды. Вот как: они искажают определения, манипулируют данными, исключают разочарованных работников и пересматривают прошлые отчеты, чтобы создать повествования, соответствующие повестке дня любой администрации, находящейся у власти. Это искажает реальную экономическую картину и вводит граждан в заблуждение относительно истинного состояния нашей экономики", – заявила кандидат в вице-президенты (партнер Роберта Кеннеди-младшего) Николь Шенахан.



В Америке сразу вспомнили про индикатор Sahm Rule, который показывает, что такой быстрый рост безработицы означает начало рецессии.



В макроэкономике "правило Сам", или индикатор рецессии по "правилу Сам", является эвристической мерой Федеральной резервной системы США для определения момента, когда экономика вступила в рецессию. Он полезен для оценки делового цикла в режиме реального времени и опирается на ежемесячные данные по безработице из Бюро статистики труда (BLS). Индикатор назван в честь экономиста Клаудии Сам, ранее работавшей в Федеральной резервной системе и Совете экономических консультантов США.



Sahm Rule гласит: когда трехмесячное скользящее среднее национального уровня безработицы на 0,5 процентного пункта или более превышает минимум за предыдущие двенадцать месяцев, мы находимся в первых месяцах рецессии.



Именно это и произошло: уровень безработицы вырос на 0,6% по сравнению с годовым минимумом.



Хуже всего себя чувствует корпоративный рынок. Индекс волатильности американского фондового рынка CBOE Volatility Index (VIX), известный как "индекс страха" Уолл-стрит, рекордно вырос на 178,2 процента, до 65,07 пункта. Это максимум со времен обвала рынка из-за пандемии коронавируса в 2020 году.



"Страх исходит от слабых показателей занятости, которые указывают на рецессию, и от того, что ключевая ставка ФРС слишком долго оставалась слишком высокой", – отмечает Майкл Фарр из инвестиционной компании Farr, Miller and Washington, расположенной в округе Колумбия.



На этом фоне акции "великолепной семерки", куда входят Apple, Amazon, Alphabet, Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft, Nvidia и Tesla упали на 6,5%, в результате чего капитализация этих компаний снизилась почти на $900 млрд.



В общей сложности американский фондовый рынок потерял около двух триллионов долларов.



"Рынок внезапно перешел от теплого летнего дня прямо в осень", – сказал Financial Times Антонио Кавареро, глава инвестиционного отдела Generali Asset Management. Рынки, которые росли большую часть этого года, упали на фоне опасений, что Федеральная резервная система США (ФРС) слишком медленно реагирует на признаки ослабления экономики страны и может быть вынуждена наверстывать упущенное серией быстрых снижений процентных ставок, отмечает FT.



Одним из поводов масштабной распродажи активов стали пессимистические новости из США. В начале августа был опубликован отчет Минтруда, в котором говорилось, что в июле уровень безработицы вырос до 4,3 процента против 4,1 процента месяцем ранее. Кроме того, немногим ранее ФРС приняла решение сохранить ключевую ставку в диапазоне 5,25-5,5 процента. Комитет открытого рынка, который подотчетен ФРС, представил релиз, в котором заверил, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами.



Однако данные по безработице заставили участников рынка усомниться в прогнозе ФРС.



"Аналитики говорят, что волатильность является реакцией на ухудшение ситуации с занятостью и опасениями, что Федеральная резервная система упустила решающее окно, отложив снижение ставок как минимум до сентября. В пятницу министерство труда сообщило, что в июле было добавлено всего 114 000 рабочих мест, в результате чего уровень безработицы достиг 4,3 процента, самого высокого показателя с 2021 года. Акции резко упали, отправив Nasdaq на территорию коррекции. Днем ранее число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице (широко распространенный показатель увольнений), выросло больше, чем ожидалось, в то время как ключевой показатель производственной активности сигнализировал о сокращении", – отмечает The Washington Post.



"ФРС нужно идти на смягчение монетарной политики активнее, чем ожидалось ранее, – считает глава швейцарской консалтингово-инвестиционной компании DeVere Group Найджел Грин. – Это нужно для того, чтобы избежать рецессии в крупнейшей экономике мира". Грин указывает, что американскому регулятору необходимо начать снижать ставку с более чем 20-летнего максимума, иначе текущие риски могут привести к жесткой посадке.



По мнению аналитиков Bloomberg, наибольший вклад в падение американского фондового рынка внесли крупнейшие американские технологические компании, возглавляющие индекс, – Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google), Meta* и Tesla. Акции всех, за исключением последней, уже просели в цене почти на 10%, Tesla просела на 7,5%.



Крупный бизнес и банки в США массово режут бизнес-планы и сокращают персонал, причем даже в сфере услуг. Intel, который недавно получил субсидии от Белого дома на $20 млрд для строительства фабрик чипов в США, увольняет, как мы писали, 15% всех своих сотрудников. Американская программа импортозамещения чипов захлебнулась.



Долговой кризис крепчает – с неконтролируемым ростом госдолга по триллиону долларов каждые 100 дней. На уплату процентов уже уходит 1,2 триллиона. Экономическая ситуация может обвалить рейтинг Харрис сильней, чем любые нападки республиканцев, которые уже смакуют экономический "Крах Камалы" (Kamala Crash). Если он случится до ноября, то обнулит шансы демократов.



Возглавил атаку на Камалу Харрис Дональд Трамп.



"Конечно, на рынке наблюдается масштабный спад", – сказал Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth Social. "Камала даже хуже Кривого Джо. Рынки НИКОГДА не примут радикального левого безумца, который РАЗРУШИЛ Сан-Франциско и Калифорнию в целом. Следующий шаг – ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 2024 ГОДА! Вы не можете играть в игры с РЫНКАМИ. KAMALA Crash!!!"



"Администрация Харрис-Байден и демократы палаты представителей сделали жизнь недоступной. Сейчас экономика движется к рецессии. #KamalaCrash", – написал предвыборный штаб Республиканской партии палаты представителей на X*.



Кто бы ни вышел победителем на ноябрьских президентских выборах, байденомика на поверку оказалась липовой, своего рода черной дырой, которую невозможно залатать даже триллионами тонн зеленой резаной бумаги. Пропагандистский фейк об экономическом процветании Америки лопнул, но нас это нисколько не огорчает.