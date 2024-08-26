Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК

12:01 26.08.2024

26.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Как не вляпаться в Гуайдо и при чем здесь Павел Дуров?



"Безумие – это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов". Интернет-молва, как правило, приписывает эту фразу Альберту Эйнштейну. К сожалению, великий ученый и визионер ничего такого никогда не говорил, хотя мог бы сказать. Мысль-то и вправду толковая.



Но дело в том, что обитатели высоких (и не очень) кабинетов в западных столицах, люди занятые и популярные, "цитатники" не читают, иначе, возможно, немного по-другому взглянули бы на собственную деятельность на временно вверенном им посту.



На минувшей неделе стало известно, что Верховный суд Венесуэлы признал Николаса Мадуро избранным президентом. На этом очередная попытка Запада провернуть в этой богатой нефтью латиноамериканской стране операцию "Майдан" провалилась.



Стоит отметить, что в этот раз западные, прежде всего американские, кукловоды уже даже не так шибко старались, как в первый. Если тогда "мировое сообщество", коим они обожают себя называть, признало победителем выборов Хуана Гуайдо и даже начало формировать от его имени что-то вроде парцелльных диппредставительств Венесуэлы в западных странах, то нынче все ограничилось некоторыми соседями Боливарианской республики по южноамериканскому континенту из тех, кого принято называть "марионетками Вашингтона". Как нетрудно догадаться, этот демарш большого впечатления на венесуэльские власти не произвел.



Скажу больше: после того как стало понятно, что провернуть еще одну цветную революцию нахрапом не получилось и взять Мадуро, извините, на понт, не удалось, про нового претендента на роль "спасителя нации" все как-то очень быстро забыли. Настолько быстро, что в отличие от Гуайдо никто даже не успел запомнить его имя, и для большинства он так и остался просто "Гуайдо-2".



На том и успокоились. А для всего мирового большинства это стало еще одним доказательством того, что западные махинаторы теряют рычаги управления миром, а их ранее никогда не подводившие социальные и политические технологии раз за разом начали давать сбой.



Вы только подумайте, это до какой же степени отчаяния Штаты должны был дойти, чтобы на полном серьезе предлагать Николасу Мадуро "амнистию" по обвинениям, выдвинутым против него американским же Минюстом в 2020 году, в обмен на его добровольный отказ от власти, несмотря на победу на выборах Об этом, в частности, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Можете представить себе нечто подобное в 2014 году на Украине? Или в 2020-м в Белоруссии? Вот и я не могу. Но факт остается фактом: Майдан больше не работает. Эта технология совершения государственного переворота приказала долго жить, а всего-то и надо было просто противопоставить ему решимость руководства того или иного государства в отстаивании его суверенитета, не боясь при этом опереться на большинство своих сограждан. И все – схемы из пресловутой методички Шарпа рассыпались как карточный домик…



Более того, как выяснилось, никаких новых идей по управлению массами глобалисты не придумали и иных эффективных инструментов для продвижения своих интересов у них не осталось. И теперь от хитроумной тактики, позволявшей им действовать исподтишка и лицемерно скрывать собственную вовлеченность за маской "непричастности", волей-неволей приходится переходить к применению грубой силы без оглядки на мнение международной общественности.



Именно так следует рассматривать арест основателя Telegram Павла Дурова, осуществленный властями Франции в минувшие выходные.



Многие уже сравнили эту ситуацию с делом Джулиана Ассанжа, пробывшего взаперти в общей сложности более 12 лет – семь лет, которые он прожил в комнате эквадорского посольства мало чем на самом деле отличаются от пребывания в камере одиночного заключения: постель, лампа дневного света, телефон, компьютер, кухонный уголок, душ, беговая дорожка, книжные полки и матовое стекло на окне, не пропускавшее достаточного количества солнечного света, из-за чего Ассанж страдал от недостатка в организме витамина D, – вот все, что его окружало эти долгие годы.



Но на мой взгляд, злоключения австралийского журналиста стали, прежде всего, местью американских спецслужб, чье грязное белье он посмел вытащить на свет божий на своем сайте WikiLeaks.



Арест Дурова – это уже ничем не прикрытая попытка заткнуть рот в глобальном масштабе: на сегодня у Telegram более 900 миллионов уникальных пользователей по всему миру.



Нет, разумеется, какие-то формальные основания для его задержания французы предъявили, сославшись на действующий в Европе Акт о цифровых услугах, согласно которому оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который на ней размещен.



Вот только по словам самих брюссельских крючкотворов, составлявших сей документ, в нем нет ни слова о личной или уголовной ответственности оператора, и в этом смысле "французское обвинение пошло значительно дальше".



"Акт о цифровых услугах ЕС предусматривает ответственность оператора только как юридического лица, а штрафные санкции носят исключительно экономический характер", – подчеркнули в Брюсселе в комментарии для ТАСС.



Таким образом, то, что по прямому требованию Вашингтона (а в этом лично у меня нет никаких сомнений ) учудил сегодня официальный Париж, называется емким русским словом "произвол".



Кстати, точку зрения, что за арестом Дурова стоят спецслужбы США, высказал и соратник Ассанжа, австралийский депутат Эдриан Макрей, прямо заявивший, что в деле основателя Telegram видна их "рука":



"Конечно, арест Дурова в конечном итоге – работа разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход". Примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим META. Наличие доступа через "черный ход" к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге – причина того, что Дуров сейчас находится под стражей".



Впрочем, кто бы конкретно ни был инициатором произошедшего, силы, заинтересованные в том, чтобы Telegram перестал быть последней, по сути, и самой защищенной медиаплатформой со свободным обменом информацией, довольно многочисленны. И как тут не вспомнить европейских комиссаров, давно уже искавших способ урезонить независимый канал распространения столь неудобной для многих правды? Недаром местные СМИ уже пишут, что Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести против мессенджера санкции ЕС.



А ведь когда-то, в 2011-м, когда Павел Дуров отказался блокировать несколько страниц в ВК по запросу ФСБ, европейская пресса вроде иноагента Deutsche Welle или Paris Match была первой, кто рукоплескала "смелому оппозиционеру", называя его "не сдавшийся".



Вряд ли кто-то сомневается в том, что в этот раз в мейнстримных западных СМИ не появится ни одной публикации с призывом освободить Дурова и с указанием на то, что попрание свободы слова недопустимо. Правда – была и остается первой жертвой любой войны. А то, что сегодня Запад ведет самую настоящую войну против всего остального мира, сомневающихся с каждым днем становится, слава Богу, все меньше…