"Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение

17:16 26.08.2024

"Радио Азаттык" закрывает русскую редакцию в Казахстане



Астана. 26 августа. КазТАГ – "Радио Азаттык" закрывает русскую редакцию в Казахстане, сообщает Bes Media.



"Радио Азаттык" закрывает русскую редакцию в Казахстане. Эту информацию подтвердили в медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), в состав которой входит казахстанский филиал", - пишет издание.



Директор по внешним коммуникациям медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Карин Мари заявил, что RFE/RL будет объединять ресурсы и таланты, чтобы создать новое региональное подразделение, охватывающее всю Центральную Азию, включая Казахстан.



"Это позволит сократить дублирование и направить дополнительные инвестиции в высококачественную журналистику", - объяснил Карин Мари.



Вместо разных филиалов на русском и национальном языках в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане будет создан один филиал Центральной Азии, пишет Bes Media.



О сроках пока ничего неизвестно. Также неясно, как будет организована совместная работа журналистов Центральной Азии на одной платформе.



Напомним, базирующийся в Австрии Международный институт прессы (International Press Institute, IPI) выразил обеспокоенность поправками в казахстанское законодательство о СМИ, а также ситуацией вокруг "Радио Азаттык".



Министерство иностранных дел Казахстана не предоставило аккредитацию журналистам "Азаттык". Спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию с отказом, заявил, что в Казахстане обеспечивается свобода слова.