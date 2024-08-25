Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави

17:26 26.08.2024

Прежний был снят из-за родства с главой Минпрома Афганистана.

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Кабуле.



Новым послом Афганистана в Узбекистане назначен Абдул Гафар Тирави (Abdul Ghafar Tirawi), сообщает "Фергана" со ссылкой на Tolonews.



"За последние три года Исламский Эмират [Афганистан] зарекомендовал себя как стабильный и сильный режим, и день ото дня регион и весь мир осознают эту истину. В ближайшее время Абдул Гафар Тирави приступит к своей работе в качестве посла Исламского Эмирата в Ташкенте", - сказал директор третьего политического департамента афганского МИДа Закир Джалали.



Тирави является этническим узбеком, до назначения главой дипмиссии занимал должность директора отдела исследований в Верховном суде Афганистана.



Тирави сменит в кресле посла в Узбекистане Мугфуруллу Шахаба, который занял этот пост в феврале текущего года. Шахаб известен как сын министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Маулави Шахабуддина Делавара. После его назначения послом министра уличили в непотизме и игнорировании требования лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзада, который в марте 2023 года запретил чиновникам назначать на государственные должности членов их семей или родственников.



Назначение нового посла Афганистана анонсировал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который посетил соседнюю страну на минувшей неделе. Визит совпал со 105-й годовщиной независимости Афганистана, которая отмечается 18 августа. Итогами поездки стало подписание 35 инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму $2,5 млрд.



Радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года. Правительство талибов не признано ни одним государством в мире, посольства Афганистана отказались от сотрудничества с новыми властями. Международное сообщество требует от талибов сформировать коалиционное правительство, куда были бы включены представители различных этнополитических сил Афганистана и женщины.



Сами талибы неоднократно подчеркивали, что готовы к взаимодействию с международным сообществом. В марте 2023 года министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки сообщил, что власти страны предпринимают усилия по скорейшему возобновлению работы посольств некоторых стран в Кабуле. Он отметил, что открытие посольств отражает признание Исламского Эмирата Афганистан, и что некоторые страны уже неофициально признали временное афганское правительство.



"В настоящее время в Кабуле открыты посольства соседних стран, таких как Китай, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Пакистан. Здесь открыты посольства Казахстана, Кыргызстана и России. Также открыты посольства Индии, Турции, Катара и ОАЭ, открыто посольство Саудовской Аравии, и ее дипломаты могут вернуться в ближайшее время", - сказал Муттаки.



В сентябре 2023 года Китай стал первой страной, официально назначившей нового посла в Афганистане после прихода талибов к власти.