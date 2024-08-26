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Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
18:44 26.08.2024

26 августа 2024,

Чего хотят экстремисты и кому могут быть выгодны теракты
Анастасия Костина

Сепаратизм в Пакистане может выйти за пределы страны, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В одной из самых бедных провинций республики - в Белуджистане - произошел крупнейший за последнее время теракт на почве этнической принадлежности. Боевики "Армии освобождения Белуджистана" застрелили на дороге более 20 человек, большинство из которых оказались пенджабцами. После атаки на полицейские участки погибли и правоохранители. Волнения могут затронуть соседний Иран. Как сепаратисты раскачивают обстановку в регионе - в материале "Известий".

Теракты в Пакистане на почве этнической принадлежности
26 августа на юго-западе Пакистана произошел один из самых масштабных терактов на религиозно-этнической почве, в результате которого погиб как минимум 51 человек, включая нападавших. Ответственность за него взяла военизированная сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" (BLA). На шоссе, соединяющем Пенджаб с Белуджистаном, в округе Мусахаил десятки боевиков останавливали автобусы, фургоны и грузовики и насильно высаживали пассажиров, проверяя их этническую принадлежность. В итоге по меньшей мере 23 человека были застрелены, большинство из них - рабочие из Пенджаба. В BLA утверждают, что убитые были военнослужащими в гражданской одежде, но не предоставили никаких доказательств. В МВД Пакистана заявили, что среди жертв - обычные граждане.

Сепаратисты не только устроили засаду на автомагистрали, но и организовали штурм полицейских участков. По сообщениям властей, в других округах Белуджистана боевики убили как минимум 10 человек, включая гражданских и полицейских. В итоге более десятка боевиков ликвидировали.

Власти осудили нападение. В частности, премьер Шехбаз Шариф подчеркнул, что "в стране неприемлем любой вид терроризма". Он также поручил местной администрации оказать полную поддержку семьям погибших и немедленную медицинскую помощь пострадавшим.

"Эта трагедия останется незаживающей раной в памяти всей России"
Владимир Путин почтил память погибших в теракте в Беслане
Стоит отметить, что в Белуджистане уже не раз устраивали подобные теракты, но не такие масштабные. В апреле недалеко от города Нушки боевики также застрелили девять пассажиров автобуса после проверки удостоверений личности. В октябре 2023 года из-за этнической принадлежности были убиты шесть рабочих из Пенджаба в районе города Турбата. В 2015-м жертвами аналогичной атаки стали 20 работников стройки. Обоюдная неприязнь между белуджи и пенджабцами подогревается еще и тем фактом, что пенджабцы составляют крупнейшую этническую группу Пакистана (белуджи - пятую) и, как считается, доминируют в ВС Пакистана, борющихся с сепаратистскими группировками Белуджистана. Однако теракты не основаны исключительно на ксенофобии. Белуджистан - крупнейшая, но при этом самая бедная провинция Пакистана, несмотря на обилие природных ресурсов. Сепаратисты, в частности, недовольны тем, что иностранные энергетические компании монополизировали рынок и эксплуатируют регион, в то время как местные жители не получают практически никакой прибыли. И большую роль, по их мнению, в этом играет центральное правительство.

- Иностранные компании, включая китайские, делают очень маленькие отчисления в бюджет. Соответственно, местные недовольны уровнем жизни, и власти провинции все время обращаются по этому поводу в федеральное правительство. В частности, именно премьер-министр Пакистана утверждает эти ставки. Правительство заинтересовано в том, чтобы привлечь как можно больше компаний по разработке нефти, газа, минералов. Поэтому я бы сказал, что эти теракты замешаны не только на этноконфессиональных разногласиях, но также непринятии иностранного присутствия, экономической отсталости провинции и неспособности федерального правительства справиться с сепаратизмом, - поделился мнением с "Известиями" ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников.

BLA совершала атаки и непосредственно на граждан КНР. Например, в ноябре 2018 года группировка взяла на себя ответственность за нападение на китайское консульство в городе Карачи. В результате перестрелки погибли двое полицейских, один из сотрудников охраны дипмиссии получил ранение. Нападавших ликвидировали. В августе того же года в городе Далбандине еще один смертник пытался взорвать автобус с китайскими рабочими, которые трудились на месторождении золота и меди.

Кто стоит за сепаратизмом в Южной Азии и на Ближнем Востоке
Важно отметить, что белуджи - разделенный народ: большая его часть (это около 7 млн человек) живет в Пакистане, еще 2 млн - в Иране и свыше полумиллиона - в Афганистане. "Армия освобождения Белуджистана" проводит террористические операции также и в иранских провинциях, границы с которыми очень плохо охраняются, поэтому уже можно говорить о том, что сепаратизм белуджи вышел за пределы Пакистана, подчеркивает Сотников. Главная цель BLA - максимально дестабилизировать ситуацию и отделиться от Пакистана. Это же, вероятно, обеспечит им контроль над природными ресурсами региона.

Проблема с сепаратизмом очень давняя и образовалась фактически с момента основания Пакистана, поэтому сепаратистские настроения в стране тлеют постоянно, время от времени вспыхивая с новой силой, отметил в беседе с "Известиями" доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

- В Пакистане убеждены, что эти настроения инспирируются из-за рубежа. По крайней мере в прошлом в конгрессе США неоднократно были слушания по ситуации в Белуджистане, и некоторые его члены очень активно поддерживали происходящее в провинции, но на государственном уровне это никак не отражалось. В Пакистане также считают, что за этим стоит Индия, которая, естественно, от обвинений открещивается. Однако их обоюдные обвинения - обычное дело. При этом Индия действительно сочувствует белуджи, но это не значит, что индийские спецслужбы или политические круги стоят за сепаратизмом и тем более за терактами, - сказал эксперт.

По мнению Волхонского, в происходящее может быть вовлечена запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, которая иногда ищет союзников среди сепаратистских движений, однако оценить степень ее участия в этих атаках затруднительно. В любом случае происходящее может дестабилизировать ситуацию прежде всего в Пакистане, который находится в подвешенном состоянии в политическом плане, особенно на фоне ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана.

- Политическая неустойчивость сохраняется, поэтому сейчас любой внешний толчок может обстановку раскачать, но многое будет зависеть от того, какую позицию займет армия и насколько жестко и оперативно власть сумеет справиться с ситуацией. Выход за пределы Пакистана возможен, поскольку белуджи живут также в Иране. Некоторые круги на Западе заинтересованы в раздувании сепаратизма белуджи. Они могут разыграть эту карту и в отношении Ирана, потому что противостояние Тегерана с Западом очевидно, - подытожил Волхонский.

Как минимум региональный сепаратизм уже способствует напряжению между Пакистаном и Ираном. В январе 2024 года страны обменялись ударами по территориям друг друга, утверждая, что атаки были направлены на террористические группировки белуджи.

Источник - известия
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