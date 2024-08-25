 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2024
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение
12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов

11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
09:19  Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:27  РосАрмия штурмует Торецк
00:24  Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:17  Депутат кыргызского Парламента Сеид Атамбаев переплыл Босфор. Лишь бы не работать...
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:01  В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
10:14  Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев
09:18  Считать по нашему мы выпили немного... 35 детей потерялись в Караганде во время празднования Дня шахтера
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:58 26.08.2024

Глава департамента Минэнерго задержан за нападение на курьера в центре Москвы
Глава департамента Минэнерго Бобылев задержан за нападение на курьера в Москве
Антон Демидов

В центре Москвы задержали директора департамента угольной промышленности в Минэнерго России Петра Бобылева. Причиной произошедшего стало нападение на курьера, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, инцидент произошел 25 августа на Фрунзенской набережной. Как рассказал представитель правоохранительных органов, курьер на служебном автомобиле ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине не понравилось поведение курьера за рулем, якобы машина превысила допустимую скорость во время движения. В связи с этим он кинул в сторону транспортного средства бутылку с шампанским, которая разбила стекло со стороны водительского сиденья.

"Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев", - продолжил представитель правоохранительных органов.

Он сказал, что курьер получил травму головы, ему потребовалась помощь медиков. В отношении чиновника проводится доследственная проверка. Кроме того, проверяется, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. В 2021 году он стал заместителем министра, но уже через год ушел с должности по собственному желанию. Бобылев возглавляет департамент угольной промышленности с апреля 2022 года.

Источник - Газета.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724687880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
- Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Ұлытау
- Государственный советник встретился с руководителями и членами редколлегий нового многотомника по истории Казахстана
- Контроль над информацией
- Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства
- Кадровые перестановки
- В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"
- Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation"
- О совместной операции по ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  