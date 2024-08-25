 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2024
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение
12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов

11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
09:19  Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:27  РосАрмия штурмует Торецк
00:24  Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:17  Депутат кыргызского Парламента Сеид Атамбаев переплыл Босфор. Лишь бы не работать...
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:01  В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
10:14  Американские выборы: политический футбол от мистера Уолца, - В.Малышев
09:18  Считать по нашему мы выпили немного... 35 детей потерялись в Караганде во время празднования Дня шахтера
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия упорно не бомбит украинские мосты
19:03 26.08.2024

Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине@ Министерство обороны РФ/ТАСС
Tекст: Алексей Дегтярев

Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.
Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724688180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
- Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Ұлытау
- Государственный советник встретился с руководителями и членами редколлегий нового многотомника по истории Казахстана
- Контроль над информацией
- Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства
- Кадровые перестановки
- В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"
- Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation"
- О совместной операции по ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  