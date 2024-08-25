|Россия упорно не бомбит украинские мосты
19:03 26.08.2024
Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине
Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине@ Министерство обороны РФ/ТАСС
Tекст: Алексей Дегтярев
Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.
Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.
Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.
Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.
Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.
Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.