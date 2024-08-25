Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников

23:26 26.08.2024

Всего через 2 недели Астана станет центром одного из самых крупных и комплексных спортивных и культурных мероприятий: в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, генеральным партнером которых является Halyk. Принять на своей территории эстафету соревнований, не имеющих аналогов ни по формату, ни по содержанию – это большая честь для страны. Что дадут Казахстану Игры кочевников, поделились в дирекции по подготовке и проведению масштабного спортивного события.



Самая идея проведения Всемирных игр кочевников сплетает воедино яркую многовековую культуру кочевых народов, их историю и образ жизни с современным прочтением традиций и устоев и почитанием наследия предков. И конечно же, одним из основных мотивов в проведении Всемирных игр является привлечение дополнительного интереса к нашей стране и последующее развитие туризма.



Как не раз подчеркивал руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, на сегодняшний день в мире практически отсутствуют соревнования, на которых выступают спортсмены, выбравшие национальные виды спорта. "Это достаточно странная ситуация, поскольку этнические виды спорта пользуются огромной популярностью по всему миру. Об этом легко сделать вывод, всего лишь сравнив динамику проведения игр за все годы. Интерес к национальным спортивным состязаниям очень высок, количество спортсменов увеличивается год за годом. Но при том у них нет собственных аналогов чемпионатов мира, Олимпиад. И мы должны дать возможность адептам этнических видов спорта выступать на международных аренах, под флагом своей страны. Так мы узнаем имена новых кумиров, батыров. Это станет прекрасным примером для молодежи и подрастающих детей, и послужит толчком к развитию массового спортивного движения. Об этом в своей речи на Курултае говорил наш президент, и именно в этом мы видим миссию 5-х игр", - подытожил Наиль Нуров. Наиль Нуров. Фото: предоставлено Дирекцией ВИК



О важности проведения Всемирных игр кочевников в Казахстане говорит и заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев: "В самом названии нашего банка – "Халык", "Народный" - содержится айдентика, призванная подчеркнуть неразрывную связь с казахстанским народом. Понимая значимость и масштаб данного проекта, призванного продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия и культурного кода, Halyk Bank поддержал организацию и проведение игр и выступил генеральным партнером. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать всему миру нашу культуру, отношение к традициям, заботу о воспитании следующих поколений. Все это послужит целям формирования имиджа Казахстана, как страны, трепетно относящейся к сохранению своего культурного наследия. Как сказала глава нашего банка Умут Шаяхметова, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана".