 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2024
23:27  Мазен ан-Наджар: В пропасть на всех парах. НАТО и неолибералы приведут Европу к гибели
23:26  Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение

12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов
11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
09:19  Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:27  РосАрмия штурмует Торецк
00:24  Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:17  Депутат кыргызского Парламента Сеид Атамбаев переплыл Босфор. Лишь бы не работать...
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:01  В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
13:06  Таджикское такси: хуже сервиса еще не придумали
13:03  Борьба с незаконной миграцией в России - профанация и имитация, - СП
13:02  В Туркменабате растет число детей-попрошаек
12:56  Как Камалу Харрис дрессируют перед президентством и когда в США ждут обвал фронта, - Виктор Бут
12:52  Шаманские методы борьбы с хаосом. Издана книга о культовых практиках сибирских посредников между мирами
12:16  В России вносят правки в миграционную политику. Как это отразится на мигрантах из Кыргызстана? - МИД КР
12:13  Резня в немецком Золингене. Террористом оказался игиловец из Сирии
11:27  Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"
10:17  Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет "Хезболлы". Превентивными ударами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников
23:26 26.08.2024

Всего через 2 недели Астана станет центром одного из самых крупных и комплексных спортивных и культурных мероприятий: в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, генеральным партнером которых является Halyk. Принять на своей территории эстафету соревнований, не имеющих аналогов ни по формату, ни по содержанию – это большая честь для страны. Что дадут Казахстану Игры кочевников, поделились в дирекции по подготовке и проведению масштабного спортивного события.

Самая идея проведения Всемирных игр кочевников сплетает воедино яркую многовековую культуру кочевых народов, их историю и образ жизни с современным прочтением традиций и устоев и почитанием наследия предков. И конечно же, одним из основных мотивов в проведении Всемирных игр является привлечение дополнительного интереса к нашей стране и последующее развитие туризма.

Как не раз подчеркивал руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, на сегодняшний день в мире практически отсутствуют соревнования, на которых выступают спортсмены, выбравшие национальные виды спорта. "Это достаточно странная ситуация, поскольку этнические виды спорта пользуются огромной популярностью по всему миру. Об этом легко сделать вывод, всего лишь сравнив динамику проведения игр за все годы. Интерес к национальным спортивным состязаниям очень высок, количество спортсменов увеличивается год за годом. Но при том у них нет собственных аналогов чемпионатов мира, Олимпиад. И мы должны дать возможность адептам этнических видов спорта выступать на международных аренах, под флагом своей страны. Так мы узнаем имена новых кумиров, батыров. Это станет прекрасным примером для молодежи и подрастающих детей, и послужит толчком к развитию массового спортивного движения. Об этом в своей речи на Курултае говорил наш президент, и именно в этом мы видим миссию 5-х игр", - подытожил Наиль Нуров. Наиль Нуров. Фото: предоставлено Дирекцией ВИК

О важности проведения Всемирных игр кочевников в Казахстане говорит и заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев: "В самом названии нашего банка – "Халык", "Народный" - содержится айдентика, призванная подчеркнуть неразрывную связь с казахстанским народом. Понимая значимость и масштаб данного проекта, призванного продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия и культурного кода, Halyk Bank поддержал организацию и проведение игр и выступил генеральным партнером. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать всему миру нашу культуру, отношение к традициям, заботу о воспитании следующих поколений. Все это послужит целям формирования имиджа Казахстана, как страны, трепетно относящейся к сохранению своего культурного наследия. Как сказала глава нашего банка Умут Шаяхметова, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана".

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724703960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
- Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Ұлытау
- Государственный советник встретился с руководителями и членами редколлегий нового многотомника по истории Казахстана
- Контроль над информацией
- Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства
- Кадровые перестановки
- В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"
- Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation"
- О совместной операции по ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  