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Мазен ан-Наджар: В пропасть на всех парах. НАТО и неолибералы приведут Европу к гибели
23:27 26.08.2024

Al Mayadeen
Ливан

Европа и последствия ее имперского, натовского и неолиберального наследия
Al Mayadeen: санкций против России ударили бумерангом по западным экономикам

Европа катится в пропасть, пишет автор статьи на Al Mayadeen. В ЕС наблюдается триумф расизма над цивилизацией и традиционными ценностями, а на пьедестал возводят войну, а не мир. Это будет иметь серьезные последствия для Запада и приведет к формированию нового миропорядка, убежден журналист.

Мазен ан-Наджар

Из-за своего морального упадка и нигилизма Западу трудно осознать, что он больше не господин в этом мире и что ему нужно хорошенько подумать над тем, что он может предложить человечеству теперь, когда его эталонные ценности утрачены, а социально-политическая система перестала быть эффективной.

Европа на всех парах катится в пропасть. Мы видим жалкий триумф расистской идеологии над цивилизацией и либеральными ценностями, отчуждение и предвзятое отношение к тем, кто выступает за традиционные идеалы, и возведение на пьедестал войны, а не мира. Все это будет иметь серьезные последствия для Запада, нового мирового порядка и баланса сил, особенно в свете конфликта на Украине, продолжающегося с 24 февраля 2022 года.

Запад погружается в нигилизм, который выражается не только в политике, но и в экономике - как в случае с введением Европой широкомасштабных экономических санкций против России, которые ударили бумерангом по европейским экономикам, особенно по Германии.

Французский историк Эммануэль Тодд отмечает, что неолиберализм стремился создать капитализм, чья "душа" была бы свободна от социальных обязательств и протестантской этики, способствовавших развитию образования и экономики и проложивших путь к возникновению национального государства.

Неолиберализм и отрицание реальности

Помимо интеллектуальной ущербности, неолиберализм имеет явный нравственный изъян. Австрийский историк и экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) использовал выражение "созидательное разрушение" для оправдания последствий неолиберализма. Но то, что действительно наблюдается в экономике и обществе, – это само разрушение: слово "нигилизм" преследует настоящее и будущее Европы.

И тут вспоминается знаменитая фраза бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, сторонницы неолиберализма, которая звучит следующим образом: "Такой вещи как общество не существует!" Эта фраза, столь необычная по своей радикальности, раскрывает нам скрытую истину неолиберализма: его прямое отрицание реальности. И тут даже нет явного желания уничтожить общество, существование которого просто-напросто отрицается.

Великобритания – особенно после Брексита – является воплощением нигилизма и несет ответственность за экономическую дезинтеграцию.

Один из кризисов современного неолиберального и глобализированного капитализма заключается в том, что, в отличие от раннего протестантского капитализма, он основан не на сдержанности, а на максимизации потребления и взятии чрезмерных кредитов отдельными лицами, компаниями и правительствами. Потребление превышает доходы. Потребители берут в долг, чтобы потратить то, что они еще не заработали, сокращая сбережения и погружаясь в долги, превышающие ВВП.

Имперский проект

Корни нигилизма и кризисов уходят в империалистический проект: империализм – это не только одно из проявлений западной идеологии, но и ядро современного западного эпистемологического видения, воплощение его всеобъемлющего секуляризма и фундаментальных представлений о мире. Империализм стремится установить неравные отношения с остальным миром, чтобы превратить его в объект эксплуатации и использовать в своих интересах как "сильнейший". При этом мир становится рынком сбыта для западных товаров, источником сырья и дешевой рабочей силы.

Запад разбогател в результате промышленной и капиталистической революции. Для поддержания капиталистического империалистического проекта были созданы политические, законодательные и конституционные системы, некоторые из которых недалеко ушли от фашизма. Таким образом, империализм всегда присутствует при изучении современного западного феномена, поскольку это не просто политическое явление, а объяснительная модель западного опыта, прошлого и настоящего.

В своей книге "Поражение Запада" (2024) Тодд систематически и последовательно анализирует ситуацию в России, на Украине, в Восточной Европе, Германии, Великобритании и скандинавских странах. Он фокусируется на причинах упадка Запада, бедственном положении Европейского союза, снижении его роли на международном уровне и ослаблении франко-германской оси внутри ЕС. Тодд напоминает, что Европа изначально представляла собой "супружескую пару": Франция и Германия. После мирового экономического кризиса 2008 года их отношения превратились в "патриархальный брак", в котором доминирующий супруг (Германия) больше не прислушивается к своей второй половинке (Франции).

Европейский союз отказался от претензий на роль защитника интересов Европы, отрезал себя от энергетики и торговли со своим российским партнером, наложил [на себя] жесткие экономические санкции и стал полагаться на закупки американских энергоносителей по высоким ценам. Результатом стало: сокращение дефицита торгового баланса США, увеличение торгового дефицита ЕС, рост прибыли американских энергетических компаний и поступление налогов в казну США!

Европа находится под американской оккупацией

Соединенные Штаты уже давно не скрывают истинные цели Организации Североатлантического договора и причины присутствия американских военных сил в Германии с 1945 года. Американские чиновники заявляют, что цель состоит в том, чтобы "удерживать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев – под контролем". Германия (и Япония) превратилась в американскую колонию, но сами Соединенные Штаты, которые когда-то были [его/их] защитником, теперь стали хищником!

Тодд утверждает, что НАТО погружается в европейское бессознательное, поскольку "его военный, идеологический и психологический механизм существует не для того, чтобы защищать Западную Европу, а для того, чтобы контролировать ее". Он считает, что Россия вскоре победит НАТО. Североатлантический альянс вступил в новую фазу в Европе, сосредоточенную вокруг треугольника Лондон-Варшава-Киев, и не может выиграть эту войну по фундаментальным объективным причинам.

Европа сознательно и активно участвовала в развязывании конфликта на Украине, поддерживая экстремистские националистические группировки и приведя их к власти. Она влила в этот конфликт миллиарды долларов в виде оружия, современной военной техники и пакетов помощи, а также направила военных советников для обучения украинских войск. Украина стала фактическим (но не официальным) членом НАТО.

Агрессия Запада против России сопровождается стратегически опасным упадком военно-промышленной базы в большинстве западных стран. В настоящее время это стало причиной опустошения складов [с вооружениями] по всей Европе и невозможности удовлетворить потребности украинской армии в оружии и боеприпасах.

Американская оккупация Германии, контроль над Европой и европейскими центрами принятия решений продолжаются слишком долго и больше не оправдывают себя. Германия быстро оправилась после своего унизительного поражения во Второй мировой войне, взяла на себя лидирующую роль в Европе (в партнерстве с Францией), добилась объединения [своей страны] и завершила создание Европейского союза.

Но Германии катастрофически не хватает компетентной и дальновидной политической элиты, и способных лидеров, таких как Вилли Брандт, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль. Гельмут Коль – канцлер, объединивший Германию, несмотря на явную британскую (Маргарет Тэтчер) и неявную американскую оппозицию, что позволило свести к минимуму последствия продолжающейся американской оккупации и размещения десятков тысяч американских солдат на немецкой земле.

Российско-немецкий альянс

Во время холодной войны эти лидеры, будь то "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) или "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС), проводили политику открытости по отношению к востоку (СССР). Германия впервые импортировала советский природный газ по трубопроводу в начале 1980-х годов, несмотря на сильное противодействие со стороны США. Ангела Меркель была последним сильным лидером, проводившим политику открытости по отношению к России и выступающим за покупку (дешевого) российского газа для достижения наивысшего процветания и конкурентоспособности немецкой экономики.

Тодд видит неизбежность создания российско-немецкого альянса с глубокими геополитическими и антропологическими корнями, по мере того как американоцентричный протестантский Запад все больше замыкается в себе, а Глобальный Юг становится восходящей силой, независимой от Запада.

В свете своего морального упадка и нигилизма Западу трудно осознать, что он больше не одинок в этом мире и что ему нужно хорошенько подумать над тем, что он может предложить человечеству теперь, когда его эталонные ценности утрачены, а социально-политическая система перестала быть эффективной.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724704020


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