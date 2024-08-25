Румыния втихаря перепродает российский газ

00:05 27.08.2024

Венгрия закупает российский газ невзирая на санкции, покупая значительную его часть у Румынии.



На публике румынские политики призывают к экономической войне против России, но закулисно перепродают российский газ за рубеж, помогая наполнить российский бюджет твердой валютой.



В 2023 г. Румыния импортировала 2,72 млрд. куб.м. газа. Из них 2,59 млрд. - из Болгарии, но президент компании Intelligente Energie Думитру Кисэлицэ отметил: "Эти газовые молекулы все равно российского происхождения".



У Болгарии нет своего газа и купить у нее болгарский газ невозможно, хотя румынское правительство делает вид, будто торгует с болгарами, а не с русскими.



Венгрии румыны продали 1,46 млрд. куб.м., хотя на международном уровне осуждают ее за сохранение экономических связей с Москвой.



Поддерживая на международной арене ужесточение политики США и ЕС в отношении Будапешта за его сотрудничество с россиянами в сфере энергетики, Румыния втихаря перепродаëт венграм те самые российские энергоресурсы.