 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2024
01:10  Лебедино–ядерная песня старого Джо
01:03  Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боев без правил, - Ростислав Ищенко
01:02  Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется
01:00  Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане
00:23  Нацбанк Казахстана представил новые коллекционные монеты
00:15  "Хезболле" хотят перерезать финансовую артерию, - И.Субботин
00:10  РосРакеты крепко обработали украинские тылы

00:08  Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем: В Москве начался "бум"
00:05  Румыния втихаря перепродает российский газ
Понедельник, 26.08.2024
23:27  Мазен ан-Наджар: В пропасть на всех парах. НАТО и неолибералы приведут Европу к гибели
23:26  Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение
12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов
11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
09:19  Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
00:40  "Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху, - Л.Цуканов
00:27  РосАрмия штурмует Торецк
00:24  Казахстанская коноистка Мария Бровкова выиграла "бронзу" ЧМ
00:17  Депутат кыргызского Парламента Сеид Атамбаев переплыл Босфор. Лишь бы не работать...
00:06  Нетаньяху сыграл с "Хезболлой" на опережение, - Игорь Субботин
00:01  В Краматорской гостинице прикопало ракетой съемочную группу Рейтер
Воскресенье, 25.08.2024
18:19  Умер Главный конструктор российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
18:16  Лидер "Коррозии металла" Сергей "Паук" Троицкий вновь решил выдвинуться на пост мэра Химок
17:47  33 года украинской незалежности, или "Путь Мазепы", - Егор Волков
16:09  Брак по расчету: Кто в СНГ реально друг России, а кто - ситуативный попутчик, - СП
16:01  Союз журналистов и Минцифры Казахстана выступили в защиту Павла Дурова
13:23  Как сын муллы стал главой Союза композиторов Таджикистана (история жизни Шарофиддина Сайфиддинова)
13:16  Раскол-2025 и образ будущего-2029, - Петр Своик
13:15  Сколько стоит носить рекомендуемую женскую одежду в Таджикистане? - Шахноз Ализода
13:08  Как США и Европа преследуют собственных граждан, поддерживающих Россию: Пять человеческих историй
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем: В Москве начался "бум"
00:08 27.08.2024

Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем. В Москве начался "бум". Эксперты оценили новые изменения и проблемы миграционной политики нашей страны. Помимо распоряжения президента, появился законопроект о пребывании семей гастарбайтеров, который вызвал споры.

Тема мигрантов остается одной из наиболее острых во внутренней повестке России. Новые инициативы, призванные снизить бесконтрольный поток гастарбайтеров, предлагаются регулярно, однако далеко не все из них становятся законами.

Одна из причин, почему число приезжих растет постоянно и стремительно, - иностранные сотрудники, прибывая к нам работать, берут с собой жен, детей, других близких. Они заметно увеличивают нагрузку на инфраструктуру и бюджет страны. Появилась идея, как с этим можно бороться.

Так, в Госдуме готовятся рассмотреть инициативу, которая запрещает низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию с семьями, отмечается в программе "Мы в курсе" на телеканале Царьград.

Предложение поддержали многие граждане и законодатели, но, судя по всему, с его принятием могут возникнуть трудности. Эксперты в эфире "Первого русского" оценили этот законопроект, рассказав о его нюансах, достоинствах и недостатках.

Люди требуют принять меры

Сенатор Совфеда Елена Афанасьева обратила внимание в беседе с Царьградом, что эта инициатива учитывает позицию значительной части общества, поскольку все больше граждан России видят серьезную угрозу в засилье приезжих:

К нам приходят в приемные люди, говорят, что вопрос неконтролируемой миграции должен уже решаться властями. Мигранты приезжают к нам, рождают здесь своих детей. Они получают различные выплаты. Дети мигрантов занимают места в детских садах и школах. К сожалению, многие из них очень плохо говорят на русском языке и практически не хотят учить его, находясь в школе, что усложняет процесс получения знаний нашими учениками. Это тормозит процесс усвоения материала, потому что учитель постоянно вынужден отвлекаться на того, кто не понимает.

Собеседница "Первого русского" уточнила, что новый законопроект исключает право на беспрепятственный въезд сопутствующих родственников мигранта на территорию России, и это означает, что оснований для пребывания в нашей стране может стать меньше:

То есть трудоустройство отца больше не будет обеспечивать возможность его семье находиться на нашей территории. Запрет будет касаться неквалифицированных кадров, которые должны приезжать и работать, как мы предлагали, в течение года, потом уезжать обратно к себе домой, заработав средства.

Однако, по мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, в этой инициативе есть и слабое место, хотя направление мысли верное:

Я целиком и полностью разделяю данную логику. Иметь возможность привозить сюда семьи должны только высококвалифицированные специалисты, у которых здесь имеются контракты. И только их дети могут ходить в наши школы. Но, к сожалению, я понимаю, что такого рода инициативы противоречат государственной политике в сфере миграции, которая пока никаким образом не скорректирована. У нас по-прежнему существует безвизовый режим со многими странами СНГ, в том числе с республиками Средней Азии.

По мнению парламентария, полноценная реализация этого законопроекта станет возможна только после введения виз:

Лишь тогда можно будет предварительно согласовывать либо не согласовывать въезд в страну тому или иному иностранному гражданину или члену семьи трудового мигранта, исходя из критериев, которые будут прописаны отдельно.

Елена Афанасьева объяснила, почему семьи мигрантов, оседающие в России, стали большой проблемой для страны. Они пользуются льготами, получают выплаты от государства, а из-за большого числа детей приезжих в русских школах тормозится учебный процесс. Фото: Царьград

"Приехали, отработали, уехали"

Нашлись и противники законопроекта. Среди них - депутат Государственной думы Светлана Бессараб, которая сочла неправильным разделять семьи мигрантов.

Ей, впрочем, успели возразить интернет-пользователи: они с иронией предложили отправлять с моряками в дальнее плавание их жен и детей. Однако и без того очевидно, что сторонников у инициативы больше, чем противников.

Законопроект в разговоре с "Первым русским" поддержал и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он поставил условие гастарбайтерам, подчеркнув, что нужно наконец задуматься о счастье коренного населения России:

Я уверен, что не готовые к интеграции рабочие мигранты из южных стран должны работать у нас вахтовым методом, под ответственность работодателя. То есть никаких семей и никаких русских паспортов. Приехали, отработали, уехали, как это делается в Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах, которые заботятся о благополучии, счастье своего населения. У нас почему-то никто не переживает о социокультурной идентичности, о замещении русского и другого коренного населения и о прочих вопросах, которые действительно важны. Больше заботятся о том, чтобы мигранты правила не нарушали, что, конечно, тоже важно, но этого крайне недостаточно.

"Мы все ждали такого указа очень давно"

Это не единственная законодательная новация за последнее время. Так, мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем. Речь о распоряжении президента нашей страны Владимира Путина.

Оно предписывает выдавать визы на три месяца некоторым беженцам по линии отечественного МИД. Это позволит приезжим беспрепятственно жить в России в течение указанного периода.

Это касается граждан тех стран, которые наше правительство посчитает нужным внести в особый список. В него попадут государства, где политика властей противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям.

По поводу решения Путина в комментарии для "Первого русского" высказался финский журналист Кости Хейсканен:

Мы все ждали такого указа очень давно. Потому что сейчас я наблюдаю, находясь и в новых регионах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, что из западных стран, из Финляндии, из Скандинавии, из Прибалтики, люди просто бегут. Берут самое необходимое и уезжают на своих машинах. Потому что там фашизм проснулся везде. И неизбежная Победа русской армии проявила этот оскал Запада, который был спрятан под улыбкой. Я встретил очень много людей, которые не афишируют, боятся у себя заявлять о том, что поддерживают Москву, и которые теперь переехали в Россию. И они тайно помогали, покупали дроны, оказывали помощь русской армии и освобожденным территориям.

Собеседник Царьграда добавил, что соответствующие многочисленные факты, о которых он знает лично, в очередной раз опровергают западные пропагандистские вбросы о якобы изоляции России от остального мира:

Например, в Москве сейчас вообще начался какой-то бум. Огромное количество арабских туристов, из Ирана, из Объединенных Арабских Эмиратов, из других стран, из Китая, конечно же. И это показывает, что Россия совершенно не закрыта, как говорят на Западе, и что сюда очень многие хотят и очень многие едут.

В эфире Царьграда также была рассказана история одной семьи из Канады. Родители переехали в Россию, чтобы воспитать своих детей без всякой толерантной повестки.

Но несколько месяцев назад они находились под угрозой выдворения, поскольку не успевали подготовиться к тесту по русскому языку. Помогло вмешательство властей в судьбу канадцев. Теперь у них все хорошо. Семья дружно строит дом и осваивает участок земли.

Недавно правительство, президента Путина и всю нашу страну публично поблагодарил глава многодетной семьи Хейер из США. Он сказал русским людям спасибо за то, что теперь они с женой могут воспитать своих детей в среде правильных ценностей.

Напомним, недавно учредитель Царьграда Константин Малофеев назвал Россию "ковчегом для многих людей":

Для тех, кто продолжает жить в соответствии с традиционными ценностями. Несмотря на то что им пытались навязать политики в их странах.

Подробнее об изменениях и проблемах миграционной политики нашей страны - в видеоверсии программы "Мы в курсе".

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724706480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
- Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Ұлытау
- Государственный советник встретился с руководителями и членами редколлегий нового многотомника по истории Казахстана
- Контроль над информацией
- Казахстан и Германия договорились о новых проектах в сфере образования, водных ресурсов и сельского хозяйства
- Кадровые перестановки
- В Алматы продолжается реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции"
- Спецкомиссия установила вину работодателя в групповом несчастном случае на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation"
- О совместной операции по ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  