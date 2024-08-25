Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем: В Москве начался "бум"

00:08 27.08.2024

Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем. В Москве начался "бум". Эксперты оценили новые изменения и проблемы миграционной политики нашей страны. Помимо распоряжения президента, появился законопроект о пребывании семей гастарбайтеров, который вызвал споры.



Тема мигрантов остается одной из наиболее острых во внутренней повестке России. Новые инициативы, призванные снизить бесконтрольный поток гастарбайтеров, предлагаются регулярно, однако далеко не все из них становятся законами.



Одна из причин, почему число приезжих растет постоянно и стремительно, - иностранные сотрудники, прибывая к нам работать, берут с собой жен, детей, других близких. Они заметно увеличивают нагрузку на инфраструктуру и бюджет страны. Появилась идея, как с этим можно бороться.



Так, в Госдуме готовятся рассмотреть инициативу, которая запрещает низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию с семьями, отмечается в программе "Мы в курсе" на телеканале Царьград.



Предложение поддержали многие граждане и законодатели, но, судя по всему, с его принятием могут возникнуть трудности. Эксперты в эфире "Первого русского" оценили этот законопроект, рассказав о его нюансах, достоинствах и недостатках.



Люди требуют принять меры



Сенатор Совфеда Елена Афанасьева обратила внимание в беседе с Царьградом, что эта инициатива учитывает позицию значительной части общества, поскольку все больше граждан России видят серьезную угрозу в засилье приезжих:



К нам приходят в приемные люди, говорят, что вопрос неконтролируемой миграции должен уже решаться властями. Мигранты приезжают к нам, рождают здесь своих детей. Они получают различные выплаты. Дети мигрантов занимают места в детских садах и школах. К сожалению, многие из них очень плохо говорят на русском языке и практически не хотят учить его, находясь в школе, что усложняет процесс получения знаний нашими учениками. Это тормозит процесс усвоения материала, потому что учитель постоянно вынужден отвлекаться на того, кто не понимает.



Собеседница "Первого русского" уточнила, что новый законопроект исключает право на беспрепятственный въезд сопутствующих родственников мигранта на территорию России, и это означает, что оснований для пребывания в нашей стране может стать меньше:



То есть трудоустройство отца больше не будет обеспечивать возможность его семье находиться на нашей территории. Запрет будет касаться неквалифицированных кадров, которые должны приезжать и работать, как мы предлагали, в течение года, потом уезжать обратно к себе домой, заработав средства.



Однако, по мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, в этой инициативе есть и слабое место, хотя направление мысли верное:



Я целиком и полностью разделяю данную логику. Иметь возможность привозить сюда семьи должны только высококвалифицированные специалисты, у которых здесь имеются контракты. И только их дети могут ходить в наши школы. Но, к сожалению, я понимаю, что такого рода инициативы противоречат государственной политике в сфере миграции, которая пока никаким образом не скорректирована. У нас по-прежнему существует безвизовый режим со многими странами СНГ, в том числе с республиками Средней Азии.



По мнению парламентария, полноценная реализация этого законопроекта станет возможна только после введения виз:



Лишь тогда можно будет предварительно согласовывать либо не согласовывать въезд в страну тому или иному иностранному гражданину или члену семьи трудового мигранта, исходя из критериев, которые будут прописаны отдельно.



Елена Афанасьева объяснила, почему семьи мигрантов, оседающие в России, стали большой проблемой для страны. Они пользуются льготами, получают выплаты от государства, а из-за большого числа детей приезжих в русских школах тормозится учебный процесс. Фото: Царьград



"Приехали, отработали, уехали"



Нашлись и противники законопроекта. Среди них - депутат Государственной думы Светлана Бессараб, которая сочла неправильным разделять семьи мигрантов.



Ей, впрочем, успели возразить интернет-пользователи: они с иронией предложили отправлять с моряками в дальнее плавание их жен и детей. Однако и без того очевидно, что сторонников у инициативы больше, чем противников.



Законопроект в разговоре с "Первым русским" поддержал и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он поставил условие гастарбайтерам, подчеркнув, что нужно наконец задуматься о счастье коренного населения России:



Я уверен, что не готовые к интеграции рабочие мигранты из южных стран должны работать у нас вахтовым методом, под ответственность работодателя. То есть никаких семей и никаких русских паспортов. Приехали, отработали, уехали, как это делается в Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах, которые заботятся о благополучии, счастье своего населения. У нас почему-то никто не переживает о социокультурной идентичности, о замещении русского и другого коренного населения и о прочих вопросах, которые действительно важны. Больше заботятся о том, чтобы мигранты правила не нарушали, что, конечно, тоже важно, но этого крайне недостаточно.



"Мы все ждали такого указа очень давно"



Это не единственная законодательная новация за последнее время. Так, мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем. Речь о распоряжении президента нашей страны Владимира Путина.



Оно предписывает выдавать визы на три месяца некоторым беженцам по линии отечественного МИД. Это позволит приезжим беспрепятственно жить в России в течение указанного периода.



Это касается граждан тех стран, которые наше правительство посчитает нужным внести в особый список. В него попадут государства, где политика властей противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям.



По поводу решения Путина в комментарии для "Первого русского" высказался финский журналист Кости Хейсканен:



Мы все ждали такого указа очень давно. Потому что сейчас я наблюдаю, находясь и в новых регионах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, что из западных стран, из Финляндии, из Скандинавии, из Прибалтики, люди просто бегут. Берут самое необходимое и уезжают на своих машинах. Потому что там фашизм проснулся везде. И неизбежная Победа русской армии проявила этот оскал Запада, который был спрятан под улыбкой. Я встретил очень много людей, которые не афишируют, боятся у себя заявлять о том, что поддерживают Москву, и которые теперь переехали в Россию. И они тайно помогали, покупали дроны, оказывали помощь русской армии и освобожденным территориям.



Собеседник Царьграда добавил, что соответствующие многочисленные факты, о которых он знает лично, в очередной раз опровергают западные пропагандистские вбросы о якобы изоляции России от остального мира:



Например, в Москве сейчас вообще начался какой-то бум. Огромное количество арабских туристов, из Ирана, из Объединенных Арабских Эмиратов, из других стран, из Китая, конечно же. И это показывает, что Россия совершенно не закрыта, как говорят на Западе, и что сюда очень многие хотят и очень многие едут.



В эфире Царьграда также была рассказана история одной семьи из Канады. Родители переехали в Россию, чтобы воспитать своих детей без всякой толерантной повестки.



Но несколько месяцев назад они находились под угрозой выдворения, поскольку не успевали подготовиться к тесту по русскому языку. Помогло вмешательство властей в судьбу канадцев. Теперь у них все хорошо. Семья дружно строит дом и осваивает участок земли.



Недавно правительство, президента Путина и всю нашу страну публично поблагодарил глава многодетной семьи Хейер из США. Он сказал русским людям спасибо за то, что теперь они с женой могут воспитать своих детей в среде правильных ценностей.



Напомним, недавно учредитель Царьграда Константин Малофеев назвал Россию "ковчегом для многих людей":



Для тех, кто продолжает жить в соответствии с традиционными ценностями. Несмотря на то что им пытались навязать политики в их странах.



Подробнее об изменениях и проблемах миграционной политики нашей страны - в видеоверсии программы "Мы в курсе".



