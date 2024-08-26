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РосРакеты крепко обработали украинские тылы
00:10 27.08.2024

"Наконец-то началось!": Полыхает от Львова до Одессы - железная дорога, о которой молчат сводки, встала

Илья Головнев
26 Августа 2024

Под Суджей работает спецназ. Солдаты отказываются идти на эвакуацию на технике. В Сумкую область прилетает все. В Госдуме призвали сбивать натовских разведчиков над Черным морем. Мы подробно изучили сводки Минобороны и не увидели отдельно выделенной информации. Потому предлагаем неофициальные новости с фронтов. В их составлении нам помогали военкоры и командиры.

Ситуация в Курской области остается напряженной. Особенно горячо в районе населенного пункта Малая Локня. Причем противник уверяет, что наши силы отошли оттуда. Однако вражеская информация не соответствует действительности.

В Малой Локне на подмогу 30-ке прибыли подразделения 810 и силы спецназначения "Ахмат". Не разгоняйте панику. Никто город не сдавал,

- сообщает связанный с подразделением "АиД" ТГ-канал "Дневник Мракоборцев".

Русские контратакуют противника, ВСУ несут огромные потери. Скрин с ТГ-канала "Военкоры Русской Весны"

В то же время на юге Суджанского района ВС России перешли в контратаку, идет уничтожение противника в районе населенного пункта Черкасская Конопелька. Активно работает спецназ. ВСУ же продолжают стягивать резервы в соседнюю Сумскую область.

Уверенно продолжаем двигаться вперед, освобождая наши родные территории от противника, совместно с подразделениями 810-й и 11-й бригад. Враг настолько запуган, что, как показывают перехваты, уже на эвакуацию не хочет передвигаться на технике. Всех найдем,

- отмечает еще один связанный с нашими военными ТГ-канал ZOG 2.0.

Как пишет "Резидент", ссылаясь на собственные источники в Генштабе, ВСУ не могут взломать оборону русских в Кореневе. Из-за этого Сырский перебрасывает новые подразделения в Курскую область из Запорожья, Одессы и Волынской области. Список бригад и подразделений будет увеличен, а контингент украинской армии на территории России будет увеличен до 40 тысяч военных.

У ВСУ все очень грустно в приграничье. Заняли территорию, вперед двигаться не могут. Места скопления сил для прорыва все срисованы. В частности, отутюжено место скопления живой силы в Глуховском районе Сумской области. Оттуда враг намеревался прыгнуть на Рыльск и Льгов. Там по-прежнему все непросто. Однако противнику критически плохо, резервы тают. Цена выглядит запредельной,

- пишет автор канала Win/Win.

Цена слишком высока

На этом фоне различные инсайдеры сообщают, что Россия не пойдет на переговоры до тех пор, пока ситуация на земле полностью не изменится в ее пользу. Москва будет наращивать наступление в Донбассе и постепенно выбивать украинские войска из Курской области.

И чем больше резервов Киев закидывает в Курскую область, тем меньше ресурсов остается для обороны Донбасса. Русские продвигаются к Покровску. Вопрос взятия города будет решен в течение осени, уверен "Легитимный":

Все заявления Зеленского, что за счет вторжения в Курскую область мы предотвращаем вторжение русских в Сумскую, - блеф. Оно все равно произойдет. Но вызвано оно будет расширением пресловутой "санитарной зоны" из-за авантюры Зеленского.

Жители Сум "благодарят" Зеленского за Курскую авантюру. Скрин с ТГ-канала MediaKiller

Курская авантюра дорого обошлась Украине. Десятки тысяч украинцев в Сумской области начали ощущать на себе "безопасность". Многие вынуждены уезжать со своих родных мест. В регион прилетает все и постоянно. Область полыхает. Власть при этом врет остальной части страны, что все хорошо, безопасно, всем помогают, дают денег и жилье. В реальности всех обманули.

Зеленский и его окружение в очередной, тысячный раз соврали своему народу. Неожиданно? Да и это только начало последствий от Курской авантюры. Зима близко,

- пишут украинские инсайдеры.

Время пришло

Тем временем в Госдуме призвали уничтожать натовские беспилотники в Черном море. И это спустя 2,5 года СВО.

Как заявил депутат Михаил Шеремет, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море должны рассматриваться нами законной целью для уничтожения. Мол, после этих полетов "происходят странные вещи". И это явно не совпадение. В частности, начинаются атаки БПЛА и ракет со стороны ВСУ, обстреливаются города полуострова. И, конечно, гибнут мирные люди.

Тем временем хуситы продолжают уничтожать в Красном море западные танкеры. В этот раз от двух беспилотных катеров-камикадзе досталось греческому Sounion. Он перевозил нефть.

Аборигены в пластиковых тапках продолжают упорно делать свою работу. Кошмарят весь торговый флот стран НАТО, чтобы заставить его идти вокруг Африки. Россия же ведет СВО, и уничтожать что-либо принадлежащее западным партнерам никак нельзя,

- обращает внимание автор ТГ-канала "Колоколъ".

Украине выключают свет

Тем не менее утром ВС России нанесли массированный удар по Украине. Работали барражирующие боеприпасы "Герань", тактические ракеты "Искандер" и крылатые "Калибры". Взрывы звучали в Киеве, Виннице, Кировограде, Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницкой области, Запорожье, Волынской области, Одессе, Львове и так далее. Основная цель - энергетика. Практически по всей стране перебои с электричеством.

Причем энергетика Украины пока работает, но в экстремальном режиме. На части ж/д веток ото Львова до Одессы пропала энергия, грузовые перевозки здесь замерли. Тепловозов хватает, только чтобы проводить пассажирские поезда дальнего следования.

Враг докладывает, что сегодня идет подготовка к отопительному сезону на Украине. И в ангар выходит топливо, электричество, свет и газ. Неужели началось?!

- задается справедливым вопросом Fighterbomber.

Стратегическая авиация наносит удары по украинской территории. Скрин с ТГ-канала Condottiero

Главная задача ударов по энергосектору Украины - нарушение энергоснабжения военной и военно-промышленной инфраструктуры противника. Вынос энергетики и топливного резерва напрямую влияет на боеспособность украинских войск. На их возможность восполнять потери и обеспечивать их всем необходимым, заметил военкор Евгений Поддубный:

Сюда же отнесем и транспортную, в первую очередь ж/д логистику. Ее работа невозможна без должного электропитания.

Кстати, в Киеве также повреждена дамба. Урон ощутимый. Правда, одна из ракет упала прямо в воду. Но так или иначе объект поражен.

Поражена дамба в Киеве. Скрин с ТГ-канала "Белорусский силовик"

Некоторые источники сообщают и про "Кинжалы". Под них выбираются только очень жирные цели. И долетают они всегда. Эту же информацию подтверждает и военный блогер Юрий Подоляка:

"Кинжалы" опять отработали по позициям ЗРК Patriot в Жулянах в Киеве. Очередная батарея уходит в офлайн. Причем это уже традиционная "двойка" с нашей стороны. Как только ПВО Киева во время очередного удара разряжается и вскрывается, следует вынос очередных Patriot в Жулянах.

В целом противник жалуется, что Россия запустила свыше сотни ракет и около ста "Гераней". Можно сказать лишь одно: это только начало.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724706600


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