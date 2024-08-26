"Хезболле" хотят перерезать финансовую артерию, - И.Субботин

00:15 27.08.2024

26.08.2024



Конфликт с Израилем подвел Ливан под "серые" списки отмывателей денег

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Министр здравоохранения Ливана

Фирас Абиад заявил, что национальная

система здравоохранения плохо подготовлена

​​к уходу за населением в случае

полномасштабной войны. Фото ReutersЗападные страны намерены отрезать группировку "Хезболла" от банковской системы. Члены Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложили внести Ливан в "серый список", чтобы принудить центральное правительство к борьбе с финансовыми потоками "партии Аллаха". Группировка выступает параллельным центром силы в Стране кедров и пользуется лазейками в национальной банковской системе. Санкции против государства, переживающего глубокий экономический кризис, могут сделать его более уязвимым на фоне трений с Израилем.



О том, что в FATF решили ужесточить требования к Бейруту в условиях назревающей израильской операции на его южных рубежах, первыми сообщили западные издания. Ливан предложили включить в "серый список" международной организации.



Это будет означать, что страна будет признана юрисдикцией с повышенным риском в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием террористических структур. Таким образом, от центрального правительства хотят добиться системных реформ, чтобы предотвратить финансовое насыщение "Хезболлы" – военизированной организации, активно влияющей не только на политическую жизнь Ливана, но и на некоторые кризисные точки Ближневосточного региона.



Дискуссия о включении Страны кедров в "серый список" велась давно, однако, как подчеркивают западные официальные лица, стремительно развивающийся кризис на Ближнем Востоке катализировал процесс выработки ограничительных мер. В FATF обвиняют центральное правительство Ливана в потворстве банковским операциям "Хезболлы" и неспособности обеспечить соблюдение элементарных международных норм по борьбе с отмыванием денег.



Основной канал финансирования "Хезболлы" – ассоциация "Аль-Кард аль-Хасан" (AQAH), которая фактически функционирует как банк и дает "партии Аллаха" возможность проводить транзакции и обеспечивать выплаты своим бойцам и должностным лицам. В ряде стран ассоциация AQAH считается террористической организацией.



По словам западных чиновников, на фоне политических и экономических потрясений, которые охватили Ливан в последние годы, AQAH расширила свою активность и превратилась в одну из крупнейших банковских структур Ливана, объем депозитов которой оценивается в миллиарды долларов. Отличительной чертой AQAH от других банков в Ливане стало то, что она не подвергается аудиту, не имеет банковской лицензии и, наконец, обладает статусом некоммерческой организации, что освобождает ее от налогов.



Важным фактором усиления давления FATF на Ливан является то, что страна который год переживает острый экономический и институциональный кризис. В докладе Всемирного банка, который вышел в этом году, говорится, что уровень бедности в ближневосточной стране повысился в три раза за последние 10 лет. По этим данным, в период с 2012 по 2022 год доля граждан, живущих за чертой бедности, выросла с 12 до 44%. По сведениям Всемирного банка, 73% населения ближневосточной страны проживает в условиях "многомерной бедности". При оценке уровня "многомерности" берется во внимание не только доход, но и среди прочего доступ к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде.



Ситуация для Бейрута усугубляется и тем, что он с начала гражданского кризиса в соседей Сирии, разгоревшегося в 2011 году, разместил у себя свыше миллиона сирийцев, которые бежали от боевых действий. И забота об этой социальной группе оказывает дополнительную нагрузку на государственные институты.



В этих обстоятельствах старт полномасштабной сухопутной операции, которую от Израиля ожидали в эти летние месяцы, Ливан может просто не пережить. Как сообщило агентство AP, в этом месяце центральное правительство и гуманитарные агентства ООН подготовили комплексный план реагирования, в котором изложены два возможных сценария развития событий на границе. Первый – это ограниченная эскалация, которая отчасти будет напоминать полномасштабную войну 2006 года. При этом развитии событий свои жилища будут вынуждены покинуть 250 тыс. ливанцев. Второй, наихудший сценарий – это "неконтролируемый конфликт", в результате которого статус вынужденно перемещенных лиц получат как минимум 1 млн человек.



Кризисный план, который цитирует AP, предусматривает ежемесячные расходы в размере 50 млн долл. на случай ограниченной эскалации и 100 млн долл. на случай полномасштабной войны. Но и этих мер, как считают эксперты, может не хватить для того, чтобы удержать на плаву ливанскую систему. С октября 2023-го Бейрут регулярно проводит встречи с гуманитарными организациями, пытаясь выработать ответ на возможное углубление трений с Израилем. Но важно то, что инструментов влияния на "Хезболлу" у правительства попросту нет.



Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад выступал в этом месяце с заявлением, что национальная система здравоохранения плохо подготовлена ​​к уходу за населением в случае полномасштабной войны. По его словам, запасов медикаментов и лекарств хватит только на три-четыре месяца в условиях активных боевых действий.



По оценкам Национального совета предпринимательства и инноваций Ливана, помещение ближневосточной страны в "серый список" FATF только ухудшит ее инвестиционный климат и усугубит экономическое положение. А это, в свою очередь, качественно затруднит готовность Бейрута реагировать на гуманитарные последствия возможного столкновения с Израилем, который, по словам экспертов, и без того чреват огромными издержками для Ливана.