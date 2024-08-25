Нацбанк Казахстана представил новые коллекционные монеты

00:23 27.08.2024

Национальный банк 26 августа анонсировал старт продаж коллекционных монет WORLD PAINTING из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан" с 28 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.



Монеты представлены в двух видах – из серебра и мельхиора.



Серебро 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати, масса монеты – 62,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 тыс. тенге, тираж – 300 штук.



