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|Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане
01:00 27.08.2024
Басманный суд Москвы приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно.
По данным ТАСС, дипломата признали виновным в разжигании ненависти и вражды.
Суд приговорил Врублевского к шести годам колонии общего режима по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка".
"Приговор считать заочным", – зачитал текст судья Тимур Вахрамеев.
Ранее, Врублевский, занимая пост посла Украины в Казахстане в 2022 году, заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, "тем меньше придется убивать нашим детям".
Позже дипломат извинился за свои слова.