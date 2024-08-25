Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане

01:00 27.08.2024

Басманный суд Москвы приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно.



По данным ТАСС, дипломата признали виновным в разжигании ненависти и вражды.



Суд приговорил Врублевского к шести годам колонии общего режима по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка".



"Приговор считать заочным", – зачитал текст судья Тимур Вахрамеев.



Ранее, Врублевский, занимая пост посла Украины в Казахстане в 2022 году, заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, "тем меньше придется убивать нашим детям".



Позже дипломат извинился за свои слова.