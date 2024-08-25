Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется

01:02 27.08.2024

Из России высылают по 40-60 человек в день, а приезжают 100



Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется. Как препятствуют принятию важных законов, рассказал Кирилл Кабанов. В результате из России высылают по 40-60 человек в день, а приезжают 100.



Недавно эксперты и отдельные политики в России подняли вопрос о введении режима контролируемого пребывания трудовых мигрантов на территории нашей страны, напомнил член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире программы "Царьград. Главное".







По его мнению, новый ужесточенный порядок контроля над миграцией должен быть реализован повсеместно, во всех регионах. Однако окончательное решение по-прежнему не принято. Дело в том, что лоббисты массового завоза мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется.



Мы только заговорили об этом режиме, как противодействие со стороны бизнеса, миграционных лоббистов пошло сильнейшим образом. Мы буквально с большим трудом, с большим натягом приняли ряд законов. Мы приняли закон об упрощении высылки. Ну, это капля в море. Мы же не решаем основные проблемы. Мы технически решаем вопрос высылки, но миллионы продолжают к нам приезжать,



- подчеркнул эксперт.



В свою очередь ведущий "Первого русского" Никита Комаров привел недавнее заявление врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который пожаловался, что власти региона депортируют по 40-60 мигрантов ежедневно, но прибывают за этот же период заметно больше гастарбайтеров.



Да, из России высылают по 40-60 человек в день, а приезжают 100. Мы должны понимать реалии. Во-первых, в Средней Азии рождаемость увеличивается. Во-вторых, количество рабочих мест там падает. Дальше: есть проблемы даже банально с питьевой водой и тем более с финансовым и социальным обеспечением населения. Это касается большинства стран Средней Азии. Я не беру Казахстан,



- отметил собеседник Царьграда.



По его мнению, заинтересованные лица в нашей стране долгие годы разгоняли тезис о том, что "мигранты - это наши братья по СССР, наши бывшие соотечественники, которые идеологически все еще остаются с нами":



Эта история о том, что приезжие - наши братья по Советскому Союзу, больше не работает. Это было своего рода успокоительным, но де-факто это пустая таблетка. То есть людям дали таблетку и сказали: "Жди, когда голова пройдет". Но голова не проходит… Теперь люди осознали это и уже прекрасно понимают, что происходит.