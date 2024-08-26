Узбекистан не желает возвращать Афганистану американскую авиатехнику, - В.Панфилова

08:25 27.08.2024

26.08.2024



Ташкент может предложить Кабулу компенсацию за потерянные самолеты и вертолеты

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Визит премьер-министра Узбекистана важен для Кабула.



Новым послом Афганистана в Узбекистане назначен Абдул Гафар Тирави. Об этом 26 августа сообщил директор третьего политического департамента афганского МИД Закир Джалали. Соглашение было достигнуто в ходе состоявшегося на днях визита премьера Узбекистана Абдуллы Арипова в Кабул. По итогам переговоров подписано 35 инвестиционных соглашений на 2,5 млрд долл. Стороны также обсуждали судьбу угнанных из Афганистана в августе 2021-го самолетов и вертолетов, принадлежавших ВВС Исламской Республики.



Новая афганская власть требует от Ташкента вернуть авиатехнику. Самолеты и вертолеты могут стать яблоком раздора между Кабулом и Ташкентом, поскольку США, являясь де-юре владельцами этой техники, приняли решение передать ее Узбекистану.



Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник заявил, что самолеты и вертолеты, переправленные из Афганистана в 2021 году, никогда не принадлежали афганской стороне. "Это была американская техника. Армия Афганистана лишь пользовалась ею, но мы всегда были ее владельцами", – сообщил американский дипломат журналистам. Американский посол добавил, что решение принято официально, США и Узбекистан уже начали реализацию соответствующей совместной программы.



Напомним, что в августе 2021 года, во время быстрого наступления террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские летчики эвакуировали коллег и свои семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежавших ВВС Афганистана. Эта авиатехника была передана афганским правительственным ВВС американской армией. По информации Министерства обороны США, в Узбекистане оказалось 46 единиц переправленной авиатехники, в Таджикистане – 18. В их числе – самолеты Embraer EMB 314 Super Tucano, PC-12, C-208, AC-208 и A-29, вертолеты Ми-17, UH-60.



В сентябре того же года узбекский МИД заявил, что все бывшие военнослужащие и гражданские лица Афганистана, которые незаконно попали в Узбекистан, были вывезены в третьи страны. Судьба авиатехники оставалась неясной.



В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что авиатехнику вернут американским властям. "Правительство США оплатило ее. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как поступить с самолетами и вертолетами, целиком зависит от Вашингтона", – сказал тогда Иргашев.



Талибы, в свою очередь, настаивали на том, что угнанные самолеты и вертолеты должны быть переданы Афганистану, так как они "являются собственностью афганского народа".



"Узбекистан оказывается в сложной ситуации: действующее правительство Афганистана на эту авиатехнику претендует, и, в общем-то, небезосновательно, поскольку считает себя собственником имущества, оставшегося от предыдущего правительства Ашраф Гани, пусть и не получив от него власть из рук в руки, а взяв ее самостоятельно, – подчеркнул в беседе с "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. – Для Узбекистана отношения с кабульским правительством принципиально важны, достаточно вспомнить совсем недавний визит в Кабул премьер-министра Абдуллы Арипова. После прихода движения талибов к власти это первый и пока единственный визит такого высокого уровня, естественно, что этим Узбекистан помимо иного демонстрирует свою приверженность сотрудничеству с реально действующим правительством, альтернатив которому не предвидится абсолютно".



По мнению эксперта, Узбекистан – один из лидеров среди стран, осуществляющих экономическое сотрудничество с Афганистаном, дистанцируясь от каких-либо политических вопросов, а реализуя вполне прагматичную политику, отвечающую своим национальным интересам. Впечатляет, пусть и по местным меркам, и масштаб планируемого в этом сотрудничестве.



"Не стоят на месте инициированный узбекской стороной проект строительства Трансафганской железной дороги, поддержанный РЖД, а также ряд других проектов. В ходе визита Арипова в Кабул говорилось о "повышении дипломатических отношений" и стало также известно о том, что в ближайшее время ожидается прибытие в Ташкент дипломата в статусе посла, что будет отличаться от предыдущей практики понижения дипотношений, когда страну представляли дипломаты в статусе временных поверенных в делах. Узбекистан в этом плане может стать третьей страной в мире после Китая и ОАЭ", – напоминает Александр Князев.



Анонсировал назначение нового посла глава третьего департамента МИД Афганистана Закир Джалали: "За последние три года Исламский Эмират (самоназвание Афганистана. – "НГ") – зарекомендовал себя как стабильный и сильный режим, и день ото дня регион и весь мир осознают эту истину. В ближайшее время Абдул Гафар Тирави приступит к своей работе в качестве посла Исламского Эмирата в Ташкенте". Видимо, ему придется продолжить начатые переговоры по вопросу находящейся в Узбекистане авиатехники ВВС Афганистана.



Будущий афганский посол Абдул Гафар Тирави – этнический узбек, до назначения главой дипмиссии занимал пост директора отдела исследований в Верховном суде Афганистана. Одной из причин назначения Тирави стало недостойное поведение афганского дипломата Мугфуруллу Шахаба, сына министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Маулави Шахабуддина Делавара. Спецпредставителя Афганистана уличили в непотизме, а также в игнорировании требований лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзада, который в марте 2023 года запретил чиновникам назначать на государственные должности членов их семей или родственников. Эксперты считают, что у нового посла есть шанс урегулировать вопрос афганской военной техники.



"Стремясь к наращиванию продуктивных отношений с правительством в Кабуле, узбекская сторона могла бы и передать самолеты-вертолеты афганским властям. Но поскольку США декларируют свое право собственности на авиатехнику, легко предположить, что передача ее из Узбекистана в Афганистан вызвала бы в Вашингтоне серьезное недовольство, которое может быть спроецировано и на узбекско-американские отношения в целом. Для Ташкента это крайне нежелательно, и, таким образом, он оказывается перед сложным выбором: принять авиатехнику в свою юрисдикцию, что вызовет недовольство уже в Кабуле, или передать ее правительству Афганистана", – полагает Князев.



По мнению эксперта "НГ", можно только предположить, что решение не будет слишком прямолинейным: Ташкент может оставить технику себе, не раздражая Вашингтон, но договорившись с правительством Афганистана о какой-то компенсации по тому или иному направлению двустороннего сотрудничества, и сохранить, таким образом, статус-кво в афганско-узбекских отношениях в обоюдных интересах.