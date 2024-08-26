Тайвань – не Израиль, к схватке не готов, - В.Скосырев

08:42 27.08.2024

26.08.2024



С помощью властей острова подготовлен фильм об ужасах оккупации

Владимир Скосырев



Подводная лодка Narwhal производства Тайваня пока не прошла испытаний на море.



Армия Тайваня в ответ на растущее давление со стороны Китая провела учения, запустив несколько ракет ПВО. В то же время правительство острова выделило 8,9 млрд долл. на постройку семи новых подлодок Narwhal собственного производства в течение периода с 2025 по 2038 год. Одна такая подлодка уже была спущена на воду в прошлом году, но не прошла испытаний. Поэтому оппозиция в парламенте выступает против ассигнований. Власть пытается переломить настроение общества, неготового воевать, спонсировав фильм, повествующий о том, что случится, когда на острове высадятся китайские войска.

Как передает японское издание Nikkei, оппозиция на Тайване отвергает предложение Министерства обороны о строительстве новых субмарин. В законодательном юане (парламенте Тайваня) главная оппозиционная партия Гоминьдан и ее союзник – Народная партия Тайваня обладают относительным большинством. Если оборонный бюджет будет отклонен, то это поставит под вопрос решения президента Лай Циндэ укрепить вооруженные силы ради отпора Китаю, обладающему мощной армией. К тому же Пекин стремится заблокировать поставки военных технологий острову. Narwhal, подводный корабль на дизельэлектрической тяге, обошелся казне в 1,54 млрд долл. Но его подготовка к операциям затянулась. Он не готов к испытаниям в море.



Это добавляет пороху в амуницию оппозиционных сил, критикующих план правительства. Су Чяосин, депутат парламента от Гоминьдана, спрашивает: "Раз вы не совершили испытаний на море в этом году, то почему нам в законодательном юане одобрять постройку новых субмарин?"



Но сторонники идеи строительства подводного флота на острове и военные эксперты называют программу совершенно необходимой для отпора Китаю. Ведь он считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и отказывается исключить применение силы для воссоединения острова с материком.



Адмирал Хуан Шукуан, глава тайваньского подводного флота, бывший министр обороны, сказал, что задача заключается в том, чтобы получить в целом восемь подлодок, оснащенных противолодочными и противокорабельными торпедами MK-48, выпускаемыми американской компанией Lockheed Martin. По словам адмирала, это позволит сорвать попытки Китая окружить Тайвань, установить вокруг него блокаду и высадить десант.



То есть сложилась такая ситуация: правительство может не суметь пробить свои планы расходов на подлодки через парламент, а публика не желает увеличения бюджета за счет налогов. И вот в такой момент было объявлено, что подготовлен телесериал под названием "День ноль". События в нем развиваются таким образом. Китай устанавливает блокаду острова в течение недели, а потом пытается его захватить. Блокада приводит к тому, что не хватает продуктов, и происходит крах финансовых институтов. Иностранцев эвакуируют. Начинаются воровство, разграбление магазинов. В финале, когда китайские войска высаживаются, каждый решает, что ему делать – бежать или оставаться, стать коллаборантом или примкнуть к сопротивлению.



Джэнет Се, которая играет роль избранного президента, говорит, что сериал поставлен не в черно-белых тонах, он повествует о том, что происходит в семьях, среди политических деятелей. Сериал выйдет в свет только в следующем году. А пока показывают только трейлер. Но он вызвал бурную полемику. Оппозиционные политики говорят, что в производство сериала вложили деньги Министерство культуры и правительственные фонды. Но Ло Гинзим, один из директоров сериала, говорит, что его подтолкнули к работе события в Украине, люди должны знать, что произойдет, когда высадятся китайские войска.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Не стоит гадать, будет вторжение на остров или нет. Но обе стороны к этому готовятся. Эта подготовка выходит за рамки роста военного бюджета. Тайвань долго недостаточно финансировал свои вооруженные силы. Американские и тайваньские эксперты пишут, что тайваньское общество сильно демилитаризовалось после холодной войны. Поэтому власти нагнетают представления о военной угрозе. К тому же были сокращены сроки военной службы. В результате внимание общества к теме войны было не таким, как в прифронтовых государствах вроде Израиля. Готовность тратить деньги на оборону в Тайбэе невысокая. Многие тайваньцы предпочитали вести бизнес в Китае. Отсюда власти внушают им ощущения военной угрозы. Поэтому и снимаются такие фильмы-кошмары".