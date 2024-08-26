Туркменистан в числе наиболее крупных должников Китая

09:14 27.08.2024

Редакция

26 августа 2024



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Как сообщает сайт UK.Finance, ссылаясь на данные AidData, указанных в списке стран лидирует Россия с задолженностью около 170 млрд долларов США, наименьший долг у Беларуси – 11 млрд.



Данные охватывают общий долг отдельных стран с 2000 по 2021 год. Все суммы указаны в долларах США.



Долг Туркменистана, известного своими богатыми газовыми и нефтяными месторождениями, составляет 12,2 млрд. Китай оплатил 6430 км трубопроводной инфраструктуры для доставки природного газа из Туркменистана через континент в его западную провинцию Синьцзян. Проект был завершен в 2009 году, и официальные лица правительства Туркменистана сообщили, что они полностью выплатили стоимость трубопровода по состоянию на 2021 год. Однако точная стоимость не была обнародована, оценки варьируются от 8 до 10 миллиардов долларов.



Долг Казахстана Китаю составляет 64.2 млрд, Турции – 28.3 млрд, Ирана – 28 млрд, Узбекистана – 18 млрд.



Россия является крупнейшим заемщиком Китая, накопив общий долг в размере 169,3 млрд в период с 2000 по 2021 год; эта цифра, вероятно, выросла после вторжения России в Украину.