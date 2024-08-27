 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский и Варфоломей создают свою "церковь" или ставропигию, - ФСК
09:16 27.08.2024

27.08.2024 | СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Банковая пытается построить из карточного домика ПЦУ госцерковь
Кому и зачем надо уничтожить каноническое Православие на Украине

Как известно, на минувшей неделе Верховная рада Украины большинством голосов приняла печально известный законопроект 8371, открывающий дорогу к запрету самой массовой религиозной организации страны канонической Украинской православной церкви. Как и следовала ожидать, накануне, просроченный Зеленский эту бумагу подписал. Банковая (офис президента. – Прим. ред.) проломила глухое сопротивление "слуг" (депутатов от партии "Слуга народа". – Прим. ред.), спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и, несмотря на явные негативные сигналы из Вашингтона, заставила правящее большинство "слуг" примкнуть к оппозиции и проголосовать за закон.

Значительную роль в проламывании закона о запрете УПЦ сыграл глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак, который просто воспользовался этой возможностью для подавления фронды "слуг". Об этом рассказал мне вхожий в Верховную раду политолог. К тому же Ермак не в ладах с посольством США по причине вмешательства американских дипломатов в дела НАБУ, поэтому ему негативные сигналы от Вашингтона по поводу данного закона безразличны, добавил мой собеседник. А вот застроить "слуг" перед возможной сменой премьера – дело экономически рентабельное, подчеркнул политолог.

Второй движущей силой принятия закона являлся глава СБУ Василий Малюк. Предыдущий глава "избушки" (Служба безопасности Украины. – Прим. ред) друг Владимира Зеленского Иван Баканов под ручку ходил с иерархами УПЦ, добиваясь в целом нейтрально-позитивного отношения УПЦ к власти.

Малюк же жаждет денег, так как раздел УПЦ – это передел гигантской церковной собственности, зданий и земли. Любой передел – это новые финансовые цепочки, в которые люди Малюка хотят встроиться.

Формально Православную церковь Украины можно причислить к локомотивам принятия закона о запрете УПЦ. Но только формально, так как главе ПЦУ Епифанию раздел УПЦ грозит больше проблемами, чем плюсами. Надо понимать, что Православная церковь Украины далеко не едина и внутри до сих пор существуют три фракции. А именно выходцы из Киевского патриархата, это самая многочисленная группа. Потом перебежчики из УПЦ, которые обижены на Банковую еще времен Петра Порошенко за то, что не получили в ПЦУ обещанного влияния. И адепты бывшей Украинской автокефальной православной церкви, которые сами по себе и всегда готовы возродить УАПЦ.

Часть группы выходцев из Киевского патриархата поддерживают контакты с Филаретом, который очередной раз ушел в раскол и покинул ПЦУ, де-факто неформально восстановив Киевский патриархат. А Филарет-то после принятия закона о запрете УПЦ вышел из тени и заявил о необходимости объединения всех церквей в некую одну поместную и независимую от всех.

Понятно, что Филарет все грезит настоящим патриаршим престолом, не прекращая соревноваться в Московским патриархом, которым он не сумел стать в 1990 году. Но Епифанию-то игры Филарета что? Епифанию бы сохранить свои позиции в Православной церкви Украины и не дать карточному домику ПЦУ развалиться.

Где-то на уровне шакала из мультика про Маугли по Киеву бегает глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, что-то заявляющий о необходимости вхождения УПЦ в ПЦУ. Но на него никто внимания особо не обращает.

В Верховной раде в качестве защитника УПЦ выдвинулся нардеп Артем Дмитрук, четко зафиксировав за собой электорат, поддерживающий УПЦ.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий хранит абсолютное спокойствие. Понятно, что ему нет смысла суетиться, учитывая его высокий авторитет в православном мире.

Вашингтон в шоке. Не говоря о том, что Госдеп США в своем отчете о свободе вероисповедания недавно уже раскритиковал Киев за репрессии против УПЦ, то как объяснить верующим правым республиканцам необходимость поддержки Киева после запрета УПЦ? Да и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс уже занял четкую позицию по данному вопросу, поддерживая гонимую УПЦ.

На Банковой раздумывают о возможности создания на Украине Ставропигии Константинопольского патриархата, в которую можно было бы включать приходы УПЦ, поведал мне близкий к офису президента влиятельный блогер. Но в целом проблему УПЦ это не решит, добавил он.

Источник - ФСК
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