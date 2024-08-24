"Мы не против ислама": тенгрианство просят зарегистрировать в Казахстане как официальную религию

09:21 27.08.2024

"Мы не против ислама": почему тенгрианство просят зарегистрировать в Казахстане как официальную религию

24 августа 2024



Игорь Улитин



В конце мая на платформе ePetition появилась петиция с требованием признать тенгрианство как одну из официальных религий. За прошедшие три месяца она набрала меньше тысячи голосов из необходимых пятидесяти тысяч. В том числе, чтобы напомнить о петиции, и вообще чтобы объяснить, зачем нужна официальная регистрация тенгрианства, его последователи собрали пресс-конференцию. Побывал на ней и журналист Orda.kz.



"В нашей стране официально зарегистрировано свыше 3960 религиозных объединений, которые представляют 18 конфессий", - привел цифры один из руководителей движения "Тенгри Эль", ученый-историк Ерлан Еспенбетов.

Среди конфессий, которые официально действуют в РК, Еспенбетов назвал как мировые религии - ислам, христианство и буддизм, - так и куда менее масштабные религиозные объединения - мунитов, свидетелей Иеговы, кришнаитов. Но тенгрианцев среди них нет. Впрочем, тенгрианство не зарегистрировано в качестве религии не только в Казахстане, но и в большинстве других стран мира. Первую религиозную тенгрианскую организацию зарегистрировали только в 2019 году в республике Саха. Движение "Тенгри Эль" пока религиозным не является. Хотя, по словам Ерлана Еспенбетова, число тех, кто придерживается этого традиционного учения, в Казахстане может быть довольно велико.



"Точных цифр у нас пока нет. Но на тенгрианских форумах число приверженцев тенгрианства оценивается от 200 тысяч до миллиона человек. К сожалению, многие не афишируют свою приверженность тенгрианству, опасаясь осуждения со стороны близких. Но я думаю, что со временем число его открытых приверженцев в Казахстане будет только расти. К тому же, в последнее время тенгрианство набирает популярность не только у нас в стране, но и в Кыргызстане, в Татарстане, в Башкортостане", - говорит Еспенбетов.



Ерлан Еспенбетов. Фото: Orda.kz

Хотя на Казахстан тенгрианские активисты все-таки указывают особо, отмечая, что даже в государственных символах нашей страны можно заметить отголоски тенгрианства - шанырак на гербе и три из четырех составляющих флага - солнце, изображение орла и небесно-голубой цвет, который, по словам активистов, считался цветом Тенгри.



По словам активистов, история тенгрианства как единого учения со своими ценностями, а главное - основанного на монотеизме и поклонению Тенгри, насчитывает как минимум 1500 лет. По словам Еспенбетова, сформировалось оно во времена существования Тюркского Каганата.



Но, как отмечают активисты "Тенгри Эль", среди сторонников тенгрианства нет единообразия, вплоть до того, что некоторые представители учения путаются в истории, смешивая эпохи Тюркского Каганата, Чингисхана и даже Казахского ханства. Хотя разница между ними в столетия.



Фото: Orda.kz

На важность исторического аспекта активисты указывают, чтобы подчеркнуть - тенгрианству больше тысячи лет, и оно - неотъемлемая часть не только казахской, но и вообще тюркской и даже в целом степной культуры. Ерлан Еспенбетов напоминает, что к Тенгри обращались и древние болгары, и предки современных венгров. И в нынешней Болгарии и Венгрии тенгрианцы тоже есть.



При этом они не отрицают, что сам термин "тенгрианство" относительно новый.



"Термины "тенгрианство" или "тенгризм" впервые использовал казахский ученый Шокан Уалиханов, затем его применяли французский востоковед Жан-Поль Ру и Олжас Сулейменов", - напомнил Еспенбетов.

На вопрос, есть ли у тенгрианца какие-то обязанности, как, например, у мусульманина, активисты "Тенгри Эль" ответили, что преимущественно это почитание предков с периодическим посещением их могил и почитание природы, к которой нужно относиться по принципу "не навреди". И вообще, сами они говорят, что тенгрианство не совсем верно называть религией - скорее это философское мировоззрение.



Но для чего тогда нужно регистрировать тенгрианство как религию? Активист "Тенгри Эль", а по совместительству ученый-ботаник Руслан Нурханов, объяснил так:



"Честно сказать, нам самим не очень нравится слово религия. Но философию невозможно юридически зарегистрировать. У нашего государства есть определенная правовая база, и в соответствии с ней мы выдвигаем вот такую форму организации. Потому что у понятия "философское мировоззрение" в Казахстане нет правового статуса. Если бы можно было в такой или какой-то другой правовой форме распространять свои взгляды, то мы зарегистрировались бы под ней", - говорит Нурханов.



Руслан Нурханов. Фото: Orda.kz

Второй аспект - в случае регистрации в качестве религиозной организации тенгрианцы смогут создавать места отправления культа. Это могут быть храмы или какая-то другая форма. В тенгрианстве есть такое понятие - тенгрилиг. Пока в Казахстане нет ни одного тенгрилига. Но если тенгрианство официально получит статус религии, и сами тенгрианцы построят храмы, то эти места получат и соответствующий юридический статус, а стало быть, и юридическую защиту. Хотя, как говорит Ерлан Еспенбетов, главные священные места тенгрианцев - это природные объекты, такие как гора Хан Тенгри и вообще горы Тянь-Шаня.



Ну и аспект третий - то самое единообразие среди тенгрианцев. Плюс - возможность донести до других людей, что же такое тенгрианство. Например, объяснить, что оно - не шаманизм. Активисты с сожалением отмечают, что сейчас такая путаница довольно частая. Шаманизм - это вера во взаимодействие шамана с духами, а тенгрианство - это именно мировоззрение.



При этом, как подчеркивают тенгрианцы, они не выступают против других религий, присутствующих в Казахстане. Они указывают на то, что учение об аруахах - духах-покровителях - фактически запрещает совершать что-то плохое, потому что, согласно тенгрианскому мировоззрению, отмолить его уже не получится.



"Мы не выступаем против ислама. Никто не является нашим врагом. Возможно, кто-то думает, что мы для них враги, у них есть на это право. Но, несмотря на это, мы никого себе не противопоставляем. Как организация мы не выступаем против какой-либо другой религии. Мы не говорим, что будем с кем-то бороться. Наша цель не борьба, а объединение", - говорит Руслан Нурханов.



Но, как уже сказано выше, петиция о признании тенгрианства религией пока собрала очень мало подписей, а проголосовать под ней можно только до 25 ноября. Поэтому тенгрианцы пошли еще и другим путем. Сейчас они собирают физические подписи. Всего их нужно собрать 6000, но не менее 300 в каждом из регионов. Учитывая, что из четырех петиций, набравших нужные 50 тысяч подписей, фильтр рабочими группами прошли только две, возможно, идею со сбором подписей реализовать получится лучше.