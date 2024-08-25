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Таджикистан и Казахстан решили совместно добывать уран и редкоземельные металлы
09:25 27.08.2024

Стороны подписали меморандум, предусматривающий стратегическое партнерство в горнодобывающей отрасли.

Компании "Таджикские редкие металлы" ("ТаджРедМет") и "Казатомпром" подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в области добычи и переработки урана, редких и редкоземельных металлов.

Документ был подписан 22 августа в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, сообщила пресс-служба компании "Казатомпром".

Меморандум предусматривает стратегическое партнерство в горнодобывающей отрасли обеих стран. Компании планируют "совместно работать над реализацией инициатив, включающих разведку, добычу и переработку урана и других редкоземельных металлов, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение инновационных технологий, а также подготовку кадров".

"Хотя сейчас рано говорить о конкретных результатах, мы нацелены на перспективные совместные проекты в урановой отрасли, а также по редким и редкоземельным металлам, которые могут принести значительную пользу как Казахстану, так и Таджикистану", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.

В ближайшее время представители компании "ТаджРедМет" прибудут с ответным визитом в Казахстан, чтобы ознакомиться с производственными мощностями "Казатомпрома" и более детально оценить потенциал дальнейшего сотрудничества.

Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР
"Казатомпром" – крупнейший в мире производитель урана. В 2023 году на долю компания приходилось около 20% от совокупной мировой добычи природного урана. "Казатомпром" вместе с дочерними и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все они расположены на территории Казахстана. При добыче урана они применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.

"ТаджРедМет" – государственное унитарное предприятие, на балансе которого находятся все хвостохранилища и отвалы горных пород урановой промышленности Таджикистана. Подчиняется министерству промышленности и новых технологий РТ и является оператором по вопросам рекультивационных работ.

Источник - www.asiaplustj.info
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