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Ария индийского гвоздя. Стратегический партнер России поворачивается лицом к Вашингтону, - Къ
09:29 27.08.2024

26.08.2024,

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в США. Стороны договорились об укреплении военно-технического сотрудничества, которое должно стать частью их глобального стратегического партнерства. США и Индия будут развивать совместные проекты, включая производство ракетных двигателей, при этом Дели ведет переговоры о закупке беспилотников, ракет "воздух-земля" и управляемых авиабомб. В Белом доме позитивно оценили визит индийского премьера Нарендры Моди в Киев, назвав Индию "сильным партнером США", и призвали ее наконец сделать выбор между Америкой и Россией. Источники "Ъ" в Дели указывают на то, что после переизбрания господина Моди на третий срок отношения с США заметно оживились на фоне укрепления проамериканских сил в руководстве страны.

В программу завершившегося в понедельник трехдневного визита министра обороны Индии Раджнатха Сингха в США входили встречи и переговоры с министром обороны Ллойдом Остином и помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Раджнатх Сингх также принял участие в качестве председателя в заседании круглого стола высокого уровня с представителями оборонной промышленности США и пообщался с лидерами влиятельной индийской диаспоры.

В официальном заявлении индийского Минобороны отмечается "растущий темп оборонного взаимодействия между Индией и США на разных уровнях".

"Визит еще больше углубит и расширит всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство Индии и США",- подчеркнули в ведомстве.


Отвечая на вопрос, как складываются военно-технические связи с Дели, учитывая развитие российско-индийского оборонного сотрудничества, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (имеющая, кстати, индийские корни) заверила, что в Вашингтоне не считают это непреодолимым препятствием. "Между нашими странами сохраняются отличные военные отношения. Значительная часть нашей национальной оборонной стратегии, которую реализует Пентагон, сосредоточена вокруг Индо-Тихоокеанского региона и нашего противодействия Китаю, а Индия оказалась в этом деле отличным партнером",- заверила Сабрина Сингх.

Подводя итоги переговоров с Раджнатхом Сингхом, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что стороны обсудили "текущие усилия по углублению оборонного партнерства между США и Индией в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". По его словам, США и Индия будут развивать совместные проекты военного производства, включая реактивные двигатели, беспилотные платформы, боеприпасы и наземные мобильные системы, а также расширят сотрудничество в подводной и космической сферах.

В свою очередь, индийские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщают о том, что одной из целей визита Раджнатха Сингха стало завершение переговоров о закупке 31 беспилотного летательного аппарата большой дальности MQ-9B для индийских вооруженных сил.

Кроме того, стороны обсудили последние детали проекта производства в Индии реактивных двигателей GE-414 американской компании GE Aerospace. Эти двигатели предназначены для истребителей пятого поколения с элементами "стелс" (Advanced Medium Combat Aircraft, АMCA), которые Индия планирует поставить на вооружение своих ВВС после 2030 года.

Как Вашингтон грозил ввести санкции против Дели за военно-техническое сотрудничество с Москвой
Ранее администрация США дала согласие наладить производство двигателей для индийских ВВС в рамках программы Make in India, ставшей одной из стратегических инициатив Нарендры Моди. После этого частные компании ВПК двух стран должны будут решить практические вопросы, связанные с налаживанием производства.

По информации индийских СМИ, в Вашингтоне Раджнатх Сингх также обсуждал вопрос о закупке американских ракет "воздух-земля" AGM-114 и управляемых авиабомб.

Накануне визита главы Минобороны Индии в Вашингтон министр науки и технологий страны Джитендра Сингх, отвечающий в правительстве Моди за ядерную и космическую программы, сообщил о ходе реализации прорывного американо-индийского проекта в области космических исследований. По его словам, к апрелю будущего года индийский астронавт отправится на МКС в рамках совместной инициативы американского НАСА и Индийской организации космических исследований.

Полет индийского астронавта будет приурочен к первому в истории празднованию Национального дня космоса в честь посадки индийского лунного посадочного модуля Vikram на Луну 23 августа прошлого года. В настоящее время астронавты Шубханшу Шукла и Прашант Балакришнан Наир проходят подготовку в США для миссии Axiom Space Ax-4, и один из них отправится в космос в рамках проекта с НАСА.

По мере резкого сближения США и Индии вопрос о ее отношениях с Россией не уходит из повестки американской администрации. В Вашингтоне избегают жесткого давления, но пытаются добиться постепенного отдаления Москвы и Дели.

"Мы понимаем, что Индию и Россию связывают давние отношения. И Индия должна самостоятельно принимать решения, куда она хочет двигаться в этом вопросе",- заявил на прошлой неделе первый замгоссекретаря США Ричард Верма (еще один представитель индийской диаспоры в администрации США), выступая на мероприятии, организованном Центром общественного и экономического прогресса (CSEP) в Дели. А отвечая на вопрос о состоявшемся в прошлую пятницу первом в истории индийско-украинских отношений визите премьера Моди в Киев, господин Верма заявил, что он рад этому визиту и попыткам Индии "защищать и поддерживать международный порядок".

Визит премьера Моди на Украину прокомментировал и координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Индия - сильный партнер США, как и сам премьер-министр Моди",- заявил он, отметив: поездка в Киев и беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, "где и как все это закончится", могут оказаться полезными - если будут способствовать установлению справедливого (в соответствии с позицией президента Зеленского) мира.

Как премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры в Киеве
Сразу после начала СВО американская сторона прилагала максимум усилий, чтобы добиться поездки в Киев Нарендры Моди, который находил повод уклониться от визита и в связи с этим постоянно оказывался под огнем критики со стороны Запада. Ситуация стала меняться этим летом, после всеобщих выборов в Индии, в ходе которых Нарендра Моди был переизбран на третий срок, однако не без проблем для правящей "Бхаратия джарната парти", которые стали неожиданностью для многих.

В итоге в Дели приняли решение, что визит Нарендры Моди в Киев состоится, и не стали его откладывать даже после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Как и ожидалось, краткая миссия Моди в Киеве не принесла практических результатов, однако позволила всем сторонам говорить о том, что Индия тоже активно включилась в миротворчество на Украине.

"Визит премьера Моди в Киев - это возвращение "давнего долга" США, а также жест в сторону индийской политической элиты и общественного мнения, после выборов этого года требующих от индийского лидера более решительных действий и более тесной координации с западными партнерами",- заявил "Ъ" известный индийский эксперт Шастри Рамачандран.

Еще одним шагом, демонстрирующим все более активное стремление администрации США найти способы заинтересовать Дели в дальнейшем сближении, стало обнародованное на прошлой неделе ослабление санкций США в отношении импорта алмазов из России. Учитывая, что Индия - это мировой центр огранки драгоценных камней, решение Минфина США до 1 сентября 2025 года снять запрет на импорт ряда категорий российских алмазов должно поддержать индийскую ювелирную промышленность, переживающую непростые времена. Объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии в июле снизился на 23,28% и составил $1,66 млрд, в том числе из-за сокращения мирового спроса.

"Было бы явным упрощением говорить о том, что США используют стимулы вроде ослабления санкций на импорт алмазов в обмен на большую лояльность Индии по Украине и другим вопросам. Однако очевидно, что после недавних выборов в Индии Вашингтон будет все более активно использовать имеющиеся у него средства, чтобы попытаться вовлечь Индию в свою орбиту",- пояснил "Ъ" почетный член экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724740140


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