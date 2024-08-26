Крипта Дурова может стать валютой БРИКС. Создатель Telegram и Путин в Баку планировали подрыв финансовой системы Запада?

10:38 27.08.2024

Крипта Дурова может стать валютой БРИКС

Создатель Telegram и Путин в Баку планировали подрыв финансовой системы Запада?



Сергей Аксенов

26 августа



Французский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова. По местным законам его задержание не может длиться более 96 часов. Затем судья либо предъявит Дурову обвинения, либо освободит его.



За Дурова уже вступилась команда его мессенджера, заявив, что он не несет ответственности за злоупотребления платформой. Вот только правильно ли коллеги Дурова понимают суть претензий Запада к их боссу?



Что происходит сейчас с самым известным русским глобальным бизнесменом, достоверно не знает никто. Однако по Сети уже гуляет ироничная визуализация допроса Дурова в стиле фильма "Матрица", где под звуки аккордеона (а ля Париж!) с создателем Telegram беседует типичный представитель спецслужб в строгом костюме, темных очках и гарнитурой в ухе. Дуров, действительно культивирующий в жизни образ Нео, выглядит слегка подавленным.



Обращение "Джеймса Бонда" содержит обвинение, которое ждут. "Мы за вами давно наблюдаем, мистер Дуров, - начинает он. - Оказывается, вы живете двойной жизнью… Вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях… Вы здесь, потому что нам нужна помощь… Передайте нам ключи от Telegram’а". "Заманчивое предложение, но у меня есть получше. Скажем, я пошлю вас подальше", - отвечает Павел.



В основе диалога - реальность. Мировое начальство, столкнувшись в последние годы с лавинообразным ростом объема данных и предчувствуя, что дальше будет только хуже из-за развития ИИ, уже не готово мириться с практикой почти ручного вымарывания неприемлемой информации, как это делает Telegram, и постепенно принуждает придерживаться принципа "ответственности платформ за контент, на них размещенный".



Это реализовано в новом цифровом законодательстве многих стран. В ЕС посредством жесткого Digital Service Act. Теперь тамошний комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон достаточно вооружен, чтобы терроризировать не слишком лояльных владельцев платформ: Илона Маска, Цукерберга, Дурова или неизвестного китайца с его "Тик-Током". Ясно, что русский Дуров на роль первой жертвы сейчас подходит больше других.



К тому же из всех соцсетей Telegram, пожалуй, наиболее перспективная площадка. Только мессенджер Дурова дает исчерпывающий набор удачных инструментов для любого политического или коммерческого контента. Миллиардная и постоянно растущая аудитория не даст соврать. Детище Цукерберга перегружено множеством ненужных опций, сеть Маска ограничена в функционале, Тик-Ток несерьезен. Как не крути, "телега" лучше всех.



Но только ли в этом дело? У бизнесмена в рукаве припасен еще один козырь. "Курс криптовалюты Toncoin обвалился после задержания Дурова во Франции", - писали деловые СМИ сразу после его задержания. Слишком нагнетали. Падение на 15% - значительное, но не фатальное. Главное тут в самом напоминании, что Дуров - еще и автор проекта собственной криптовалюты, которая развивается при содействии экосистемы Telegram.



Если вспомнить, что Дуров прилетел во Францию из Азербайджана, сразу после того, как Баку официально заявил о желании вступить в БРИКС, а кроме того, там же, в Баку, в эти дни был Владимир Путин, с которым Дуров мог встретиться для обсуждения важных вопросов, легко предположить, что темой такого обсуждения могла быть возможность использования криптовалюты Дурова для расчетов внутри БРИКС.



Натяжка? Допущение? Да, но весьма правдоподобная версия. Тем более, что прежде чем оказаться в Азербайджане, Дуров в июне-июле последовательно посетил в рабочими визитами Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Все эти страны вместе логически укладываются в линию: Китай - Центральная Азия - Каспий - Турция - Средиземноморье - Европа, выстраивают конспирологию наблюдатели. Один пояс - один путь.



Двусторонние расчеты с КНР у России проходят все хуже. Теперь уже и региональные банки из-за жестких американских санкций опасаются контактов с нами. С другими странами тоже начались проблемы (с той же Киргизией, пусть и членом ЕАЭС). Москва спешно ищет системный выход из ситуации. В частности, торопится ввести цифровой рубль. Оснастить БРИКС единой валютой, да еще нашего, русского, авторства, дорогого стоит.



Разговоры о валюте БРИКС ведутся уже давно, движение в этом направлении есть, но пока безрезультатно. Как только что заявил экс-премьер Сергей Степашин, первый шаг, который необходимо сделать - взаиморасчеты в национальных валютах. "Должен активно заработать и Евразийский банк, и банк БРИКС, расчеты вести там", - отметил он. В октябре ожидается решение по созданию независимой платежной системы БРИКС…



Но кому еще "пробивать" новую валюту, как не президенту РФ? Как правило, именно Путин делает первый шаг в решении принципиальных вопросов, будь то экономика или политика. Остальные чиновники затем развивают начатое. Тем более такой базовый вопрос как валюта БРИКС. Опять же потом предстоит "сосватать" ее Си Цзиньпину, Нарендре Моди и другим ключевым членам объединения. А это уже политика.



Так что интерес Москвы к использованию талантов Дурова имеется. Но информация о разговоре с ним президента РФ противоречивая. "Дуров был приглашен в резиденцию президента Алиева. В это время там находился Владимир Путин", - цитируют СМИ один из Тг-каналов. И еще: "Дуров был сегодня лишь представлен Владимиру Путину в Баку и провел с ним пятиминутный разговор. Никакие программы сотрудничества он с ним не обсуждал".



Загадка. По мнению публициста Максима Шевченко, если крипта TON в качестве средства для расчетов БРИКС все же имела шансы состояться, то "после создания таких масштабных конструкций логично прилететь для выяснения отношений с финансовыми хозяевами современного мира, допустим с Ротшильдами". Мол, договариваемся или воюем? С таким намерением создатель Telegram мог отправиться в Париж и далее в Лондон.



От дальнейшей реконструкции публициста захватывает дух: "Оказалось есть те, кто не хочет ни подобных переговоров, ни договоренностей. Полет Павла Дурова напоминает полет Рудольфа Гесса, который летел заключать сепаратный мир с германофилами из королевской семьи, а попал в лапы атлантисту и германофобу Черчиллю, который перехватил его в последний момент". В нашем случае к атлантисту и русофобу Макрону.



И это хорошо еще, если за спиной Макрона не прячутся американцы. Сильнее европейского преследования Дуров опасался преследования США, утверждает информированная Ксения Собчак. Мол, там его тоже не любят, хотят его задержания и экстрадиции после того, как Вашингтон вынудил Дурова свернуть его масштабные планы по развитию блокчейн-платформы TON, остановив выпуск токенов Gram (Дурову тогда пришлось отложить проект).



Вообще, с учетом всевластия на планете доллара и ФРС США, логично, что наиболее жесткую реакцию Вашингтона вызывают не столько военно-политические авантюры разного рода мировых "бэд бойз", сколько попытки покуситься на американскую валютную гегемонию. Недаром Каддафи спустили даже теракт в Локерби, но вот идею запуска в обращение золотого динара пресекли немедленно, раздув пожар "арабской весны".



Крипта TON из той же серии. Потенциальный конкурент, если не могильщик, долларовой системы. Дуров станет новым Каддафи?