Скончался кыргызстанский академик-физик Ильгиз Айтматов

10:40 27.08.2024

Скончался Ильгиз Айтматов



Бишкек (АКИpress) – 27 августа скончался академик Ильгиз Торокулович Айтматов. Об этом сообщила его дочь Джамиля Айтматова.



Он родился 8 февраля 1931 года в городе Фрунзе.



Ильгиз Айтматов был братом писателя Чынгыза Айтматова. Долгое время он занимал должность директора Института физики и механики горных пород. В 1990-1993 годах был президентом Национальной академии наук. Также он был советником директора Института физики и механики горных пород.



