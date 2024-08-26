 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2024
11:35  Китай - Россия - Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
11:31  РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера
11:21  В Грузии опять запахло розами. Приближается очередная "цветная" революция, - Г.Двали
11:10  Юные и "беззападные". Запад перестал быть главенствующей силой в мире, - Самир Пури
11:06  Стадии болезни в Европе, - Андрей Школьников
10:49  Путь к русскому традиционализму, - Константин Малофеев
10:40  Скончался кыргызстанский академик-физик Ильгиз Айтматов

10:38  Крипта Дурова может стать валютой БРИКС. Создатель Telegram и Путин в Баку планировали подрыв финансовой системы Запада?
09:29  Ария индийского гвоздя. Стратегический партнер России поворачивается лицом к Вашингтону, - Къ
09:25  Таджикистан и Казахстан решили совместно добывать уран и редкоземельные металлы
09:21  "Мы не против ислама": тенгрианство просят зарегистрировать в Казахстане как официальную религию
09:16  Зеленский и Варфоломей создают свою "церковь" или ставропигию, - ФСК
09:14  Туркменистан в числе наиболее крупных должников Китая
08:42  Тайвань – не Израиль, к схватке не готов, - В.Скосырев
08:25  Узбекистан не желает возвращать Афганистану американскую авиатехнику, - В.Панфилова
01:10  Лебедино–ядерная песня старого Джо, - В.Овчинский
01:03  Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боев без правил, - Ростислав Ищенко
01:02  Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется
01:00  Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане
00:23  Нацбанк Казахстана представил новые коллекционные монеты
00:15  "Хезболле" хотят перерезать финансовую артерию, - И.Субботин
00:10  РосРакеты крепко обработали украинские тылы
00:08  Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем: В Москве начался "бум"
00:05  Румыния втихаря перепродает российский газ
Понедельник, 26.08.2024
23:27  Мазен ан-Наджар: В пропасть на всех парах. НАТО и неолибералы приведут Европу к гибели
23:26  Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение
12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов
11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
09:19  Таджикистан. Дома-гнезда без воды и туалета. Как живут люди в кишлаке Вешаб?
07:39  Дэн Сяопин считал Горбачева идиотом, - Юрий Тавровский
06:46  Удар по Telegram угрожает стать ударом по России, - НГ
06:39  Искусственные общенациональные идентичности, - Андрей Школьников
06:36  В 47 лет скончался кыргызский пианист заслуженный артист Эмиль Атагельдиев
02:40  ЕС ввел против России почти 20000 санкций, от которых сам же страдает, - Ахмед Адель
01:38  Как Лукашенко обходится без огромной армии мигрантов? - И.Сергеев
01:30  Донбасс, Курск... Жаркая неделя боев
01:07  Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов, - Е.Караева
00:58  Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Скончался кыргызстанский академик-физик Ильгиз Айтматов
10:40 27.08.2024

Скончался Ильгиз Айтматов

Бишкек (АКИpress) – 27 августа скончался академик Ильгиз Торокулович Айтматов. Об этом сообщила его дочь Джамиля Айтматова.

Он родился 8 февраля 1931 года в городе Фрунзе.

Ильгиз Айтматов был братом писателя Чынгыза Айтматова. Долгое время он занимал должность директора Института физики и механики горных пород. В 1990-1993 годах был президентом Национальной академии наук. Также он был советником директора Института физики и механики горных пород.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724744400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Узбекистан
- Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области
- Дальнейшее освоение Кашагана и Карачаганака обсудил глава Минэнерго Казахстана с руководством Shell
- Высокий уровень государственного участия в экономике ограничивает развитие конкуренции
- Очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  