В Грузии опять запахло розами. Приближается очередная "цветная" революция, - Г.Двали

11:21 27.08.2024

26.08.2024, ,

СВР предупреждает об угрозе новой "цветной революции" в закавказской республике

В понедельник СВР РФ распространила информацию о том, что Вашингтон готовит повторение "революции роз" 2003 года после парламентских выборов 26 октября. В правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ), равно как и в объединенной оппозиции во главе с партией Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), считают революционное развитие событий вполне реалистичным сценарием. Но, разумеется, расходятся в оценке того, насколько эта попытка может оказаться успешной.



Начало "революции роз": митинг протеста, организованный противниками тогдашнего грузинского президента Эдуарда Шеварднадзе (ноябрь 2003 года)



О том, что Вашингтон, по информации Службы внешней разведки (СВР) России, готовит в Грузии "цветную революцию", в понедельник сообщило пресс-бюро этой спецслужбы. "На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов",- говорится в сообщении (цитата по ТАСС).



В Белом доме, по утверждению СВР, хотят в оставшиеся до выборов недели нарастить давление на власти Грузии и ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты" (в частности, ввести персональные санкции против партийной верхушки и спонсоров).



Грузинская оппозиция действительно много раз открыто обращалась к властям США с призывами ввести персональные санкции против основателя и почетного председателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили и высших правительственных чиновников. Пока Вашингтон ограничился тремя шагами. Во-первых, введением визовых ограничений в отношении нескольких десятков неназванных чиновников и депутатов от ГМ, "подрывающих демократию в Грузии" (в частности, путем принятия так называемого закона об иноагентах). Во-вторых, заморозкой финансовой помощи Грузии в объеме около $100 млн. В-третьих, отменой международных учений "Достойный партнер", проводившихся в Грузии с 2016 года под эгидой Вашингтона.



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"Мы стали свидетелями очень тревожной риторики, которая подразумевает ложные заявления, как будто Соединенные Штаты Америки намеренно пытались эскалировать напряженность в регионе, что абсолютно не соответствует действительности",- пояснял причины последнего из этих шагов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отмечая, что на самом деле эскалацией занимается Москва.



Как заявил "Ъ" эксперт информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, ни одну из этих мер нельзя назвать "политически существенной" для властей или оппозиции. "Вот если накануне октябрьского голосования Вашингтон действительно введет персональные финансовые санкции против Иванишвили, а также высших руководителей Грузии, включая премьер-министра (Ираклия Кобахидзе - "Ъ") и главу парламента (Шалву Папуашвили- "Ъ"), это уже станет безоговорочным подтверждением решимости США сменить власть в Грузии и соответствующим сигналом оппозиции, что Вашингтон поддержит революционный сценарий",- отметил эксперт.



В "Грузинской мечте" такую угрозу считают вполне реальной. "СВР лишь повторила то, о чем мы говорим уже три года",- сказал "Ъ" кинорежиссер Георгий Хаиндрава, считающийся одним из идеологов ГМ.



По его словам, определенные круги "демократического истеблишмента" США попытаются устроить в Тбилиси государственный переворот. "Мы знаем, с кем они поддерживают контакт и кому платят",- подчеркнул господин Хаиндрава. Депутат от правящей партии Ладо Кахадзе согласился с этими тезисами, сказав "Ъ": "Революционные настроения стимулируются извне, чтобы уже на следующий день после голосования 26 октября акцент был сделан на непризнании итогов выборов". Впрочем, депутат убежден: победа ГМ "будет настолько сокрушительной и убедительной, что никто не сможет поставить ее под сомнение".



Власти Грузии хотят запретить крупнейшие оппозиционные партии

О признаках подготовки "цветной революции" говорили все лидеры ГМ, включая Бидзину Иванишвили. Так, они обращали внимание на то, что оппозиционные партии заключают союзы с неправительственными организациями "революционной направленности" и вводят их представителей в свои предвыборные списки. Например, в политику пошел глава НКО "Площадь свободы" Леван Цуцкиридзе. Само название этой организации - отсылка к "революции роз", начавшейся именно на тбилисской площади Свободы, откуда 23 ноября 2003 года сотни тысяч оппозиционеров ринулись на штурм парламента, обвиняя власти в фальсификации итогов парламентских выборов 2 ноября.



В "Грузинской мечте" опасаются, что под тем же предлогом оппозиция в коалиции с НКО попытается устроить "революцию роз-2". Тем более что все оппозиционные партии, сплотившиеся вокруг лидера революции 2003 года Михаила Саакашвили, говорят о необходимости "защиты голосов после 26 октября". Более того, оппозиционеры заранее объявили набирающую обороты кампанию недемократической. "Выборы не могут считаться честными и справедливыми, ведь лидер крупнейшей оппозиционной партии Михаил Саакашвили находится в тюрьме и не имеет возможности участвовать в кампании",- сказал "Ъ" исполнительный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили.



Социологические опросы, результаты которых сейчас публикуются противостоящими силами и близкими к ним СМИ, не дают возможности уверенно прогнозировать итог выборов.



Все оппозиционные партии совокупно могут набрать приблизительно столько же голосов, что и ГМ,- примерно 45–50%. Но главный вопрос заключается в том, сколько оппозиционных объединений преодолеют пятипроцентный проходной барьер. Если это удастся сделать не только ЕНД, но и другим силам, то ГМ придется жестко отстаивать в будущем парламенте (а может, и в ходе уличных баталий) свое право сформировать правительство. В ином случае проценты не преодолевших барьер партий отойдут более популярным силам, и ГМ получит в парламенте комфортное большинство голосов.



Георгий Двали, Тбилиси

Газета "Коммерсантъ" №154 от 27.08.2024, стр. 6