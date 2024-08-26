РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера

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11:31 27.08.2024
РИАН: Акции алкогольного магната Шефлера переданы в доход России
ФССП передала в доход государства 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в России производств алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом зачислено свыше 90 тысяч акций АО. В ФССП уточнили, что бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя власти РФ.
"Деятельность предпринимателя признали экстремистской", - добавили в ведомстве.
По данным РИА Новости, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере. Он является владельцем водочных марок "Московская" и "Столичная".
Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно проникли в Суджу через границу.