РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера

11:31 27.08.2024

РИАН: Акции алкогольного магната Шефлера переданы в доход России



ФССП передала в доход государства 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в России производств алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Также на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом зачислено свыше 90 тысяч акций АО. В ФССП уточнили, что бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя власти РФ.



"Деятельность предпринимателя признали экстремистской", - добавили в ведомстве.



По данным РИА Новости, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере. Он является владельцем водочных марок "Московская" и "Столичная".



Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно проникли в Суджу через границу.