Китай - Россия - Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?

11:35 27.08.2024 Продолжающаяся трансформация международной системы заставляет многих глобальных и региональных игроков искать партнеров с целью усиления своих позиций в новой картине мира. Особое место в происходящем занимают действия Китая, для которого стратегическое соперничество с США, ЕС и их союзниками сегодня стало принимать жизненно важный характер.



Поэтому совершенно неудивительно, что Пекин в последние годы стал уделять особое внимание сотрудничеству с Россией и Белоруссией, постепенно формируя костяк своеобразной антизападной коалиции. Очередным подтверждением этому стала поездка премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в Москву и Минск.



Известно, что китайский представитель выделил на свою поездку в Россию и Белоруссии несколько дней, что говорит о ее немалой важности и большом объеме вопросов, который в ходе двух визитов необходимо было решить. Кроме того, как показали итоги встреч в российской и белорусской столицах, стало очевидно, что повестка дня Ли Цяна в обеих странах была практически одинаковой, а результаты - более, чем положительные.



В частности, во время посещения России 20-22 августа Ли Цян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также вместе с главой российского правительства Михаилом Мишустиным провел 29-ю регулярную встречу руководителей правительств двух стран. Как отмечал китайский представитель, его визит в Россию направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух государств, а также "продвижение прочной дружбы из поколения в поколение и углубление взаимовыгодного сотрудничества". Одновременно он подчеркивал, что российско-китайские отношения выдержали "международную турбулентность" и сегодня являются "эталоном международных отношений нового типа". Причем целью Ли Цяна было не только расширение торгово-экономического, но и политического сотрудничества, так как для Пекина крайне важно заручиться поддержкой со стороны как можно большего числа мировых игроков в его противостоянии с США, особенно в связи с нерешенностью тайванского вопроса. И если общение главы Госсовета КНР с Путиным было представлено широкой общественности как встреча близких партнеров, но без каких-либо глобальных решений, то итоги правительственных переговоров продемонстрировали, что Пекин и Москва, действительно, планируют вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.



В частности, в ходе встречи представителей правительств России и КНР стало известно, что две страны нарастят промышленную и научную кооперацию, увеличат туристические потоки в обоих направлениях, расширят внешнеторговое использование национальных валют, а Россия продолжит наращивать поставки газа и иной своей продукции в Китай. Кроме того, Москва и Пекин заявили об объединении усилий против внешнего давления ради того, чтобы стабилизировать "новое мироустройство".



По итогам переговоров правительств было подписано более полутора десятка документов, среди которых план российско-китайского инвестиционного сотрудничества и меморандумы о трансграничном использовании высокоавтоматизированного транспорта, сотрудничестве в деле спасения на море, в химической промышленности, в экологичном строительстве и пр. Помимо этого, стороны приняли решение активизировать российско-китайские связи в гуманитарной сфере, а также выразили готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов. Однако самым важным с точки зрения понимания того, на каком уровне находятся отношения РФ и КНР, а также как они связаны с Белоруссией, можно считать принятое в Москве совместное коммюнике.



Согласно документу, стороны приложат усилия для создания новых точек роста экономики и торговли двух стран, в том числе, стимулирования электронной торговли. Одновременно подчеркивается, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран, но Москва и Пекин "решительно защищают свои законные права и интересы, выступают против любых попыток создания препятствий нормальному развитию связей России и Китая". Отмечается, что страны "неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров и последовательно придерживаются принципов взаимного уважения, равноправия и обоюдного выигрыша", будут продолжать "способствовать раскрытию потенциала российско-китайских отношений", а также "осуществлять скоординированные действия для достижения еще более высокого уровня всесторонней взаимовыгодной кооперации".



Наиболее важными в коммюнике следует считать заявления в связи с международной обстановкой в мире. В частности, Россия, как и прежде, подтверждает свою приверженность принципу "одного Китая" и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, а "правительство Китайской Народной Республики является единственным правительством, представляющим весь Китай". Москва решительно выступает "против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме" и "поддерживает действия КНР по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны". В свою очередь, Пекин поддерживает усилия РФ "по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности", а также выступает "против вмешательства извне во внутренние дела России".



В целом же, стороны высказались "против протекционизма, использования односторонних принудительных ограничительных мер, включая экстерриториальное применение национального права", а также считают необходимым не только "соблюдать Устав ООН, международное право и базовые принципы международных отношений", но и "способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка".



Таким образом, поездка Ли Цяна в Москву и принятые в ее ходе документы еще раз подтвердили союзнический характер отношений между КНР и Россией, а следующая остановка главы Госсовета Китая в Минске продемонстрировала аналогичную позицию Пекина и в отношениях с Белоруссией. Причем, если обратить внимание на заявления, которые прозвучали в белорусской столице, а также подписанные документы и некоторые их формулировки, то становится понятно, что Минск скоординировал встречу китайского представителя с Москвой.



В Белоруссию Ли Цян прибыл 22 августа и за два дня успел сделать довольно многое. В частности, он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой правительства республики Романом Головченко в узком и расширенном составах. Помимо этого, 23 августа, Ли Цян посетил белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", который считается главным совместным проектом двух стран в Белоруссии. Как стало известно, стороны договорились, что будут развивать парк как "международный индустриальный и логистический кластер с акцентом на инвестиции, технологии, развитие традиционной и инновационной китайской медицины".



В ходе переговоров главы китайского Госсовета с высшими руководителями Белоруссии стало очевидно, что повестка дня практически идентична той, с которой Ли Цян побывал в Москве. Здесь также речь велась о развитии торгово-экономических, гуманитарных и политических отношений. Звучали крайне схожие заявления, как с белорусской, так и с китайской сторон, которые подчеркивали важность двусторонних связей в формирующейся сегодня новой системе международных отношений. Более того, даже направления документов, которые были подписаны в Минске, были схожи с теми, которые ранее были обозначены в российской столице.



В частности, как отмечал Роман Головченко, в ходе переговоров стороны "обсудили практические результаты, определили задачи, планы и перспективные направления двустороннего взаимодействия, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки". По его словам, "в условиях нестабильности в мире Белоруссия и КНР продолжают строить взаимовыгодное сотрудничество". В свою очередь, Ли Цян подчеркнул, что Китай и Белоруссия будут "неустанно углублять взаимное доверие, твердо поддерживать интересы друг друга, постоянно способствовать развитию белорусско-китайских отношений в ключе динамичного роста". Он также заявил, что обе страны активизируют координацию и контакты в рамках ООО, ШОС и иных международных институтов для "участия в совершенствовании системы глобального управления". И все это полностью укладывается в поставленную в ходе встреч задачу Александра Лукашенко - "поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического". Поэтому неудивительно, что пакет подписанных документов между сторонами был довольно большой и касался не только вопросов экономики.



Так, было принято соглашение, предусматривающее создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами, а также дан старт пяти промышленным проектам на сумму около $ 1 млрд и началу работы по еще 12 общей стоимостью порядка $ 2 млрд. Подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого и низкоуглеродного развития, о создании Центра китайских книг в Национальной библиотеке Белоруссии, а также планы по углублению региональных связей.



Причем в последнем случае следует отметить, что в план сотрудничества Минска с китайским Чунцином было включено производство беспилотных летательных аппаратов, что косвенно свидетельствует о направленности расширения отношений двух стран в ближайшей перспективе. Помимо этого, был дан старт Году сотрудничества Белоруссии и КНР в области науки, технологий и инноваций, а также созданию пяти центров в различных сферах. Всего же между странами был заключен пакет договоренностей, включающий в себя почти 20 документов. Однако самым примечательным, как и в случае с Россией, можно считать подписанное главами правительств Белоруссии и Китая совместное коммюнике. Именно здесь отчетливо видны идентичные с Москвой позиции Минска в отношении Пекина.



Коммюнике в целом определяет ключевые направления сотрудничества, в числе которых увеличение и оптимизация торговли, промышленная кооперация, развитие ИКТ, технико-экономическая и кредитная помощь, развитие взаимосвязанной транспортной сети, сотрудничество в научно-технической сфере и сельском хозяйстве, а также в электронной коммерции, финансах, культуре, образовании, спорте и пр. Однако наиболее важным являются заявления политического характера.



В частности, Китай и Белоруссия осудили одностороннее применение принудительных мер как способа вмешательства во внутренние дела государств. Кроме того, была выражена приверженность "обеспечению международной безопасности и глобального развития, в том числе сотрудничества в сфере обороны, юстиции, правоохранительной деятельности, а также посредством укрепления взаимодействия в рамках таких интеграционных объединений, как ООН, ШОС и БРИКС". Помимо этого, заявлялось, что стороны готовы "твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории", а в 2025 году будут "праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне СССР и войне Сопротивления Китая против агрессии Японии".



Важным и довольно неожиданным с точки зрения отсутствия каких-либо официальных заявлений в ходе переговоров является и указание в коммюнике на договоренность "укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности". Речь идет, в том числе, о расширении взаимодействия по подготовке военнослужащих, совместной борьбе с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с "тремя силами зла" - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.



Доказательством схожести документов, подписанных в Москве и Минске, является и указанная в коммюнике поддержка Белоруссии стремления Китая по воссоединению страны, а также подтверждение белорусской позиции относительно принципа "одного Китая" и тому, что "в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью его территории". В этой связи, власти республики решительно выступили против любой формы "независимости Тайваня" и поддержали китайское правительство в достижении национального воссоединения. Попутно с этим, в Минске указали на то, что поддерживают КНР по вопросам Синьцзяна, Тибета, а также одобряют усилия этой страны по "защите госсуверенитета, безопасности и интересов развития". Все это, а также ряд иных формулировок и заявлений в коммюнике, не оставляет сомнения в том, что данный документ был подготовлен в рамках сотрудничества белорусского и российского МИДов, что только подчеркивает единый подход к Китаю со стороны Минска и Москвы.



Таким образом, визит Ли Цяна в Россию и Белоруссии свидетельствует о том, что три страны начинают активизировать свои действия по формированию новой системы международных отношений. Несмотря на то, что основной упор на официальном уровне был сделан на вопросы экономики и гуманитарного сотрудничества, нельзя сомневаться в том, что стороны обсуждали и более серьезные проблемы, как политического, так и военного характера, но за закрытыми дверями. И если Москва в данном случае была более острожной, стараясь лишний раз не провоцировать Запад на новые обвинения Китая в поддержке России, то Минск оказался свободен от таких условностей. Именно в документах и заявлениях, озвученных в ходе поездки Ли Цяна в Белоруссию, оказалась скрыта настоящая подоплека визита китайского представителя - укрепить на евразийском континенте формирующуюся сегодня ось противостояния США и их союзникам.



Наталья Григорьева Источник - eadaily.com

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