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    Казахстан   | 
Глава КазМинэнерго обвинил противников строительства АЭС в тупости
14:32 27.08.2024

Глава Минэнерго ответил противникам строительства АЭС в Казахстане
Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:27 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 27 августа 2024 года рассказал, на чем можно основываться, принимая решение о строительстве АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Глава Минэнерго предложил казахстанцам пройти три теста при принятии решения о строительстве атомной станции.

"С моей точки зрения, позиция по строительству атомной станции – это индикатор по трем параметрам человеческого измерения. Первое – это тест на интеллект. То есть не надо больших знаний, чтобы понять, насколько глубоко сейчас развиты технологии, насколько они безопасны, насколько они нужны для нашей страны, для следующих переделов, для развития экономики, науки, для того, чтобы страна вышла в другой цивилизационный уровень развития по многим параметрам и надежности. Или нежелание понять это все", – заявил Алмасадам Саткалиев.
Далее людям, по его словам, нужно пройти тест на патриотичность и порядочность. В первом случае министр предложил исходить из того, что "мы обязаны развивать наш Казахстан" и "будущее страны – это атомная энергетика".

"Сейчас противники развития современного Казахстана, противники его индустриального роста блокируют это путем в том числе участия СМИ и блогеров, стимулируя негативные эмоциональные выбросы, направленные против прогресса Казахстана. Пройдите через эти три теста, задайте себе этот вопрос. Многое вам станет ясно", – считает Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что если бы существующий дефицит покрывали только с помощью ВИЭ, то казахстанцы платили бы за электроэнергию в три раза больше и при этом несколько часов в день вынуждены были бы сидеть без него, то есть в моменты, когда нет солнца и ветра.

Ранее Алмасадам Саткалиев объяснил, почему для строительства АЭС выбрали Алматинскую область.

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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