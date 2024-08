Военно-морской флот США самоликвидируется, - В.Прохватилов

14:43 27.08.2024 27.08.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Беспрецедентный кадровый кризис наблюдается в целом в Вооруженных силах США



В Пентагоне решили списать сразу 17 кораблей поддержки, стоящих на вооружении Военного командования морских перевозок (MLS). Среди них – нефтеналивной танкер, два корабля снабжения Lewis Clark, двенадцать экспедиционных быстроходных транспортов класса Spearhead и два гигантских корабля класса ESB (Expeditionary Sea Base – экспедиционная морская база).



Причина – острая нехватка моряков в американских ВМС. Экипажи списанных кораблей будут переведены на оставшиеся в строю логистические суда.



Острый кадровый дефицит в военно-морском флоте США вызывает перенапряжение экипажей боевых судов, что приводит к регулярным авариям, причем со смертельным исходом.



Так, перенапряжение и усталость экипажей были названы причиной столкновения эсминцев "Фицджеральд" и "Джон С. Маккейн", что привело к гибели 17 моряков, посадки на мель ракетного крейсера "Антитем" и столкновения ракетного крейсера "Лейк Шамплейн" с южнокорейским рыболовным судном.



По данным Счетной палаты США (GAO), нехватка экипажа является ключевой причиной того, что "моряки спят в среднем 5,25 часа в день вместо желаемых 7,5 часа" и что надводный флот "будет испытывать оперативный риск, а моряки будут испытывать риск для здоровья из-за продолжающейся нехватки экипажей" еще в течение как минимум пятнадцати лет.



Перенапряжение и тяжелые условия морской службы приводят не только к авариям.



В 2022 году расследование серии самоубийств на борту авианосца "Джордж Вашингтон" показало, что, "пока он находился на верфи, хроническое лишение сна из-за строительного шума, неправильной температуры на борту корабля и неадекватных условий для сна привело к гибели людей".



На новейшем американском авианосце "Джеральд Р. Форд" не хватает 600 человек до штатной численности экипажа, причем эти моряки уволились с корабля уже в ходе его боевого развертывания в ближневосточной акватории.



"С тех пор как капитан Берджесс принял командование авианосцем "Форд" в конце апреля, а в начале мая [2023 года] авианосец отправился в первое развертывание, значительная часть экипажа авианосца, похоже, исчезла", – иронизирует Forbes.



Беспрецедентный кадровый кризис наблюдается в целом в Вооруженных силах США.



Согласно принятому обеими палатами Конгресса США военному бюджету на 2024 год, численность американской армии, сократившейся за последние три года почти на 64 тысячи человек до 1,28 миллиона, станет самой низкой с 1940 года.



"Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году и официальные лица заявили, что должен быть "национальный призыв на военную службу"", – сообщает Daily Mail.



Исполняющий обязанности замминистра Пентагона по персоналу и боеготовности Ашиш Вазирани отметил, что в 2023 году недобор контрактников составил 41 тысячу человек. Хуже всего обстоят дела в сухопутных силах, ВМС и ВВС.



Срвременная американская молодежь не желает идти в армию. The Wall Street Journal пишет: "Большинство новобранцев в американских вооруженных силах – это дети из семей военных. Сейчас этот ресурс под угрозой, и это печальная новость для Пентагона, испытывающего острые проблемы с набором, а также для боевой готовности Америки. "Лидеры мнений не говорят своим подписчикам, что надо идти в армию, – сказал в интервью бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен. – Матери, отцы, дядья, тренеры и священники не считают это хорошим выбором"".



"Более того, рядовой и сержантский состав, являющийся кадровой основой вооруженных сил, а также члены их семей редко рекомендуют своим детям идти на службу в армию", – отмечает издание.



Только 23% молодых американцев пригодны к военной службе. Остальные не годятся из-за ожирения, болезней, наркозависимости, судимостей. Из тех, кто годен, лишь 9% желают служить в армии. 57% молодых американцев просто боятся служить. Они уверены, что после службы им обеспечены проблемы с психикой и физические увечья. Отсюда и рост самоубийств, так как контракт разорвать сложно, а служить невмоготу.



Из-за дефицита кадров Пентагон снизил требования к новобранцам и укомплектовывает воинские части лишь на 90%. В армию стали брать даже без законченного школьного образования. Создают специальные лагеря для новобранцев, где будут готовить к армейской службе толстых и умственно отсталых.



Не в силах набрать нужное для участия в операциях по всему миру число рекрутов Министерство обороны США рассматривает возможность введения упрощенных правил сдачи вступительных экзаменов для абитуриентов, предусматривающих возможность использования калькулятора. В Пентагоне считают, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет взят новобранец, слишком сложен для современных молодых американцев и стал "серьезным препятствием"" для зачисления многих перспективных молодых людей.



Главный редактор портала Middle East Forum, бывший американский спецназовец Джим Хансон в интервью Fox News сказал о кризисе с набором новобранцев: "Мы пришли к нему, потому что невозможно найти людей, способных и желающих служить… Когда мы с вами пошли в армию, мы с гордостью приносили клятву поддерживать и защищать конституцию, потому что мы знали, что Америка – величайшая и самая свободная страна в истории планеты.



Детей, которые выросли в течение последних нескольких поколений, учили, что Америка – это место, где живут белые расисты, женоненавистники, трансфобы, и ей нечем гордиться. Зачем рисковать своей жизнью ради чего-то подобного?" По мнению Хансона, "нынешнее поколение и следующее за ним не готово идти на военную службу".



В январе 2024 года нежелательный в РФ американский аналитический центр Heritage Foundation опубликовал свой ежегодный "Индекс военной мощи" (Index of Military Strength) армии США, согласно которому Вооруженные силы США "слабы" и находятся под угрозой неспособности защитить национальные интересы.



"Нынешние Вооруженные силы США подвергаются значительному риску оказаться неспособными удовлетворить потребности одного крупного регионального конфликта, а также участвовать в различных мероприятиях по присутствию и взаимодействию", – говорится в докладе.



В докладе рисуется мрачная картина состояния Вооруженных сил США: их нынешнее состояние оценивается индексом как "слабое" второй год подряд, что "ставит под сомнение способность Америки выполнять обязательства по безопасности и защищать жизненно важные национальные интересы по всему миру".



Особо негативная ситуация сложилась в Военно-морском флоте США.



Военно-морской флот США получил следующие рейтинги: очень слабая боевая мощь, незначительные возможности и слабая боеготовность (very weak in capacity, marginal in capability and weak in readiness).



В совокупности это дало общий рейтинг "слабый" (week).



"В течение 10 лет этот индекс отслеживал медленный упадок ВМС США, в то время как ВМС Китая модернизировались и росли быстрыми темпами, – сказал в интервью Fox News Digital Роберт Гринуэй, директор Центра национальной безопасности Эллисона при Heritage Foundation. – Между тем у военно-морского флота было слишком мало верфей, чтобы поддерживать свой флот, слишком мало кораблей, чтобы противостоять угрозам, и ошибочное руководство, которое спровоцировало кадровый кризис".



В докладе Heritage Foundation ни слова не говорится о том, что в составе американского ВМФ находятся корабли, которые фактически непригодны к участию в войне с равным противником.



В первую очередь это гигантские эсминцы Zumwalt.



Самый дорогостоящий проект ВМС США – суперэсминец-"невидимка" USS Zumwalt ("Замволт") – стал предметом насмешек в СМИ и соцсетях. Фотографию эсминца в весьма неприглядном виде опубликовал портал The Drive. Обозреватель издания, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй отметил: "…не очень блестящий вид футуристического военного корабля, радиопоглощающие пластины которого потеряли цвет, а по корпусу струится ржавчина".



Американские военные эксперты еще до ввода в строй гигантских эсминцев указывали на проблематичность этого проекта. The National Interest в 2015 году опубликовал статью Майкла Пека Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed ("Линейные крейсера: провал боевых кораблей со стеклянной челюстью"). "Стеклянная челюсть" – это из боксерского сленга; такое прозвище давали боксерам, которые плохо держат удар.



"Замволты" располагают мощным оружием, "но что будет, если в них все же попадет хотя бы одна ракета? Они будут потоплены или сильно повреждены", пишет Майкл Пек. После того как три эсминца Zumwalt окончательно стали "белыми слонами" (white elephants; русский аналог – чемодан без ручки) американского флота, командование ВМС США решило придать им хоть какой-то смысл, снарядив межконтинентальными баллистическими ракетами вместо "Томагавков". Однако смысл создания и содержания в составе флота таких кораблей уже утерян.



Что касается ударной силы американского ВМФ – авианосцев, то нелишне заметить, что, когда йеменские хуситы стали нападать на проходящие через Красное море танкеры, три американские авианосные ударные группы быстро вошли в кризисную акваторию, но вскоре еще быстрей ушли оттуда, так как американским адмиралам стало ясно, что даже не слишком современные ракеты хуситов смогут нанести грозным авианосцам неприемлемый ущерб.



Если бы аналитики Heritage Foundation учли все это, то оценку американскому ВМФ также пришлось бы снижать до "ниже некуда" (nowhere weaker).



В докладе Счетной палаты США указывается, что командование американских ВМС уже много лет, как ни старается, не может решить вопрос с кадровым дефицитом, чтобы избавить экипажи кораблей от хронического недосыпа.



Однако выход нашли сами американские моряки, которые взяли на вооружение принцип "уволься из флота и спи спокойно". Источник - fondsk.ru

