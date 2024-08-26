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РосАрмия ударила по газпромовской трубе. Что-то новенькое, - МК
16:46 27.08.2024

В массированном ударе России по Украине обнаружилось зловещее предупреждение Европе
Больше не святая труба

Газовая труба, идущая из России через Украину в Европу, - вещь то ли заговоренная, что ее ничто не берет, - ни "Кинжалы", ни "Искандеры", ни диверсионно-разведывательные группы, - то ли святая, как корова в Индии. В любом случае неприкосновенная абсолютно. Была. До начала недели была. И удары по газотранспортной системе Украины, нанесенные российской армией, - это что-то загадочное и, возможно, многообещающее.

Минобороны России, сообщая о результатах понедельничного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявило, среди прочего, что "нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины". А ведь это крайне необычно. ГТС Украины начали рушить? Но тогда это уже совсем новый уровень конфликта - святая труба больше не святая.

А главное - это жирный, но пока не слишком болезненный намек Европе, что продолжение поддержки Украины не может длиться бесконечно. Не слишком болезненный, потому что, по данным ассоциации GIE (Gas Infrastructure Europe - объединение операторов газопроводов в Европе), подземные хранилища газа заполнены почти на 91,5 процентов. Всего в хранилищах находится около 100 млрд куб. м газа, что является рекордом для этого времени года. И одновременно "Газпром" в день ракетного удара сообщал, что транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" в страны Центральной и Западной Европы составил 42,1 млн куб. м, как и днем ранее. Да и вообще, с начала августа транзит держится более 41 млн куб. м. А транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Получается такая картина: "Суджа" все еще неприкосновенна (хотя вокруг идут бои), поскольку Россия демонстрирует: вот, смотрите, мы свои обязательства готовы выполнять и выполняем. А вот ГТС Украины рушится, так что не обессудьте, если с газом будут перебои, вы же поддерживаете боевые действия.

Стоит еще вспомнить данные о доходах федерального бюджета за первые семь месяцев, которые привел на днях Путин: из почти 20 триллионов (на 36 процентов выше, чем в прошлом году) две трети бюджетных поступлений составили так называемые ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.

Пошатнулась святость трубы. И, если версия верна, это развязывает руки нашей армии, а это и правда многообещающе.

Дмитрий Попов

Источник - МК
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