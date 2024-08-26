Медианный доход таджикистанцев оценили в $5,33 в день

16:50 27.08.2024

Это в три раза меньше среднемирового показателя.



Медианный доход жителей Таджикистана, по данным портала WiseVoter, в 2023 году составлял $5,33 в день. В среднем по миру он составляет $16,09.



