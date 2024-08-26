|Медианный доход таджикистанцев оценили в $5,33 в день
16:50 27.08.2024
Это в три раза меньше среднемирового показателя.
Медианный доход жителей Таджикистана, по данным портала WiseVoter, в 2023 году составлял $5,33 в день. В среднем по миру он составляет $16,09.
Таджикистан по показателю медианного дохода занимает 105-е место среди 162 стран мира.
Среди стран Центральной Азии в рейтинге выше всех располагается Казахстан ($10,42). Медианный доход в Кыргызстане составил $5,43, в Туркменистане – $2,4, в Узбекистане – $1,23, а в России – $17,41.
Примечательно, что Таджикистан по данному показателю в 2,2 раза опережает Туркменистан и в 4,3 раза – Узбекистан.
Медианный доход отражает объем средств, которые получает среднестатистический житель той или иной страны. Для определения данного показателя делят всех работающих на две равные части: у половины работников доходы должны быть выше этой суммы, а у другой половины – ниже. Для примера, среди доходов условных пяти человек в размерах 10, 8, 6, 4, 2 тыс. сомони медианным является 6 тыс. сомони, то есть тот показатель, который расположен посередине.
Мировым лидером по медианному доходу является Люксембург ($69,48). Следом расположились Норвегия ($65,30), ОАЭ ($65,14), США ($65,04), Швейцария ($64,35).
В самом низу рейтинга находятся Конго ($1,46), Узбекистан ($1,23) и Мадагаскар ($1,12).
Отметим, в статистике Таджикистана и стран региона для определения уровня жизни населения используется среднемесячная номинальная заработная плата.
По состоянию на 1 апреля этого года, средняя зарплата в Таджикистане составляла $208, в Узбекистане – $389, Кыргызстане – $407, в Казахстане – $808.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане исчисляется исходя из фонда начисленной заработной платы (как в денежной, так и в натуральной формах) работников списочного состава (включая оплату труда совместителей) путем деления на численность работников. В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и натуральной форме за отработанное время и выполненную работу, неотработанное, но оплаченное время (например, ежегодные отпуска), доплаты и надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.