США решили наладить отношения с Китаем накануне выборов

16:53 27.08.2024 На разрядку становись:

КНР посетит помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан



Ксения Логинова



Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с 27 по 29 августа посетит КНР, где встретится с министром иностранных дел страны Ваном И. Это его первая поездка при администрации Джозефа Байдена. Стороны планируют затронуть спорные моменты в отношениях, в частности ситуацию вокруг Тайваня. Помимо этого, они собираются обсудить Украину, а также возможную личную встречу американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, которые последний раз виделись в ноябре прошлого года на саммите АТЭС в Калифорнии. Подробности - в материале "Известий".



Первый раз за восемь лет



"По приглашению министра иностранных дел Китая Вана И помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 27–29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского МИДа.



До этого о запланированном первом визите Салливана в Китай сообщили в Вашингтоне. Помимо главы МИДа помощник американского президента встретится и с "другими должностными лицами высокого ранга". Планируются переговоры о коммуникациях между вооруженными силами стран, а также об искусственном интеллекте.



Ранее Салливан не раз общался с главой китайского МИДа. После того как в начале 2023 года США сбили над своей территорией китайский воздушный шар, отношения между странами еще больше обострились. Однако Ван И и Салливан смогли смягчить противостояние.



"Ожидается, что Салливан и Ван И заложат основу для возможной последней встречи президента Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая состоится позднее в этом году. Выйдя из президентской гонки, Байден дал понять, что планирует больше времени уделять иностранным делам, в том числе большему количеству международных поездок", - сообщает по этому поводу Axios.



В частности, планируется, что оба лидера будут участвовать в саммите G20 в Бразилии, который состоится после президентских выборов в США.



Издание отмечает, что визит Салливана проходит в тот момент, когда предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и обе партии заняли жесткую позицию в отношении Китая, в частности, в вопросе пошлин.



Например, бывший американский президент Дональд Трамп предложил ввести 60-процентные тарифы на весь китайский импорт, дав понять, что в лице Китая он видит явную экономическую угрозу.



На митинге в Северной Каролине он заявил, что "мир в огне", и предупредил, что якобы "китайцы прямо сейчас планируют нападение на Тайвань", не предъявив при этом никаких доказательств.



До этого Салливан встречался с министром иностранных дел Китая в январе 2024 года. Тогда Ван И призвал соблюдать принцип одного Китая, а также "выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня", поскольку этот вопрос "считается главным вызовом для китайско-американских отношений".



США, с одной стороны, не признают Тайвань независимым государством, заявляя о поддержке принципа одного Китая, с другой - оказывают острову военную помощь, что вызывает раздражение Пекина.



По стопам Блинкена



Визит Салливана в Китай, с одной стороны, нацелен на нормализацию отношений между двумя государствами, с другой - вскоре после того, как стало известно о его поездке в КНР, Вашингтон ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц. Среди них китайские компании, которые, как считают в США, помогают РФ обходить американские ограничительные меры.



В апреле в Китай прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта поездка стала второй менее чем за год. Главной задачей, которую ставили американские власти на этот раз, было отговорить КНР от содействия России. Однако накануне Вашингтон провел целый ряд антикитайских мер - стало известно о разработке Вашингтоном санкций против некоторых китайских банков "с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией".



Помимо этого, президент США Джозеф Байден подписал законопроект о помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,12 млрд. В частности, Тайваню пообещали поставки военной техники на сумму $1,9 млрд.



Также был одобрен законопроект о запрете соцсети TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст ее США в течение девяти месяцев. Помимо этого, за два дня до визита Блинкена в Китай Госдеп выпустил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах мира, обвинив КНР "в геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров".



Председатель КНР Си Цзиньпин по традиции выбрал дружелюбный тон, заявив, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не соперниками, а вместо "порочной конкуренции" искать точки соприкосновения при сохранении разногласий. Он также добавил, что Китай рад видеть "уверенные в своих силах и процветающие Соединенные Штаты" и при этом страны "должны быть верны своим словам".



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Вашингтон "проводит лицемерную политику". "США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой - необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая", - заявил дипломат.



Он добавил, что "источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе", поэтому в КНР считают, что только учет разумных озабоченностей всех сторон и создание сбалансированной структуры европейской безопасности - правильный способ решения проблемы.



Что думают эксперты



"Встреча Салливана с главой китайского МИДа будет направлена на поиск способов разрядки напряженности. Она состоится за несколько месяцев до выборов в США, на которых американцам предстоит проголосовать за нового президента. Возможно, результаты голосования поспособствуют переменам в политике Вашингтона в отношении Китая - в частности, если экс-президент Дональд Трамп вернется в Белый дом на второй срок", - пишет по этому поводу The New York Times.



Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с "Известиями" отметила, что демократы нацелены на то, чтобы внешне поддерживать положительные отношения, диалог.



- Дальше - уже по обстоятельствам, в зависимости от того, что будет соответствовать их экономическим интересам. Демократы будут продолжать формулу Байдена: пытаться сохранять диалог при достаточно жесткой экономической и торговой политике, - пояснила американист.



По ее мнению, если победит Камала Харрис, то встреча Байдена с Си Цзиньпином заложит фундамент на будущее.



- Джозеф Байден таким образом передаст свое наследство. Если это будет администрация Камалы Харрис, она выберет следование нынешнему курсу. Если победит Трамп, тогда этого визита не будет вообще. Трамп скорее придерживается рестрикционной политики, но гораздо более ограничительной, с агрессивной риторикой, которой нет и не будет у демократов, - подытожила специалист.



Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с "Известиями" напомнил, что в 2023 году Байден и Си Цзиньпин решили активизировать диалог по политическим вопросам между двумя странами.



- Это должно было позволить снизить риск внезапной эскалации между Китаем и США в будущем. После этой встречи между двумя лидерами было создано несколько рабочих групп, ряд консультативных механизмов, - отметил китаист.



Политолог подчеркнул, что хотя Вашингтон и Пекин проводят консультации, какого-то прогресса в отношениях между сторонами на этом фоне не происходит.



- Но вместе с тем нет и нового кризиса. Было достигнуто взаимопонимание, что стороны не заинтересованы в каких-либо внезапных крупных кризисах. Для этого они и поддерживают эти контакты, - пояснил эксперт.



По мнению специалиста, визит Салливана - некоторое событие, но оно не является каким-то признаком улучшения отношений.



- В официальном комментарии, опубликованном МИД КНР накануне визита Салливана, говорится, что до сих пор отношения не стабилизированы, они остаются в тяжелом состоянии, ухудшаются из-за проблем, связанных с Тайванем, ситуации в Южно-Китайском море. США традиционно обвиняют Китай в сотрудничестве с Россией, но Пекин, со своей стороны, это отвергает, - резюмировал аналитик. Источник - Известия

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