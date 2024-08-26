В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану

18:56 27.08.2024

Министерство обороны Афганистана назвало неприемлемым решение властей США передать угнанные в августе 2021 года из исламской республики самолеты и вертолеты Узбекистану. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.



Заявление Министерства национальной обороны Исламского Эмирата Афганистан по поводу недавних высказываний Посла США в Узбекистане

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Любая сделка относительно судьбы самолетов и вертолетов, связанных с Афганистаном, в Узбекистане неприемлема.

Министерство национальной обороны четко заявило, что Соединенные Штаты Америки не имеют права конфисковывать и дарить активы афганцев.

Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении, примет мудрое решение с учетом добрососедства и будет сотрудничать в передаче самолетов и вертолетов ВВС Афганистана.

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