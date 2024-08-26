 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2024
19:08  Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами, - Игорь Кармазин
19:06  Макаревич* поглумился над бедой жителей Курской области
19:03  Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию
18:56  В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
16:53  США решили наладить отношения с Китаем накануне выборов
16:51  Интернет - вечный фронтир: тайны ареста Павла Дурова и перспективы "Телеграма", - Илья Титов
16:50  Медианный доход таджикистанцев оценили в $5,33 в день

16:46  РосАрмия ударила по газпромовской трубе. Что-то новенькое, - МК
14:43  Военно-морской флот США самоликвидируется, - В.Прохватилов
14:32  Глава КазМинэнерго обвинил противников строительства АЭС в тупости
11:35  Китай - Россия - Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
11:31  РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера
11:21  В Грузии опять запахло розами. Приближается очередная "цветная" революция, - Г.Двали
11:10  Юные и "беззападные". Запад перестал быть главенствующей силой в мире, - Самир Пури
11:06  Стадии болезни в Европе, - Андрей Школьников
10:49  Путь к русскому традиционализму, - Константин Малофеев
10:40  Скончался кыргызстанский академик-физик Ильгиз Айтматов
10:38  Крипта Дурова может стать валютой БРИКС. Создатель Telegram и Путин в Баку планировали подрыв финансовой системы Запада?
09:29  Ария индийского гвоздя. Стратегический партнер России поворачивается лицом к Вашингтону, - Къ
09:25  Таджикистан и Казахстан решили совместно добывать уран и редкоземельные металлы
09:21  "Мы не против ислама": тенгрианство просят зарегистрировать в Казахстане как официальную религию
09:16  Зеленский и Варфоломей создают свою "церковь" или ставропигию, - ФСК
09:14  Туркменистан в числе наиболее крупных должников Китая
08:42  Тайвань – не Израиль, к схватке не готов, - В.Скосырев
08:25  Узбекистан не желает возвращать Афганистану американскую авиатехнику, - В.Панфилова
01:10  Лебедино–ядерная песня старого Джо, - В.Овчинский
01:03  Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боев без правил, - Ростислав Ищенко
01:02  Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется
01:00  Российский суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане
00:23  Нацбанк Казахстана представил новые коллекционные монеты
00:15  "Хезболле" хотят перерезать финансовую артерию, - И.Субботин
00:10  РосРакеты крепко обработали украинские тылы
00:08  Мигрантам облегчили жизнь в России новым указом, но не всем: В Москве начался "бум"
00:05  Румыния втихаря перепродает российский газ
Понедельник, 26.08.2024
23:27  Мазен ан-Наджар: В пропасть на всех парах. НАТО и неолибералы приведут Европу к гибели
23:26  Для чего в Казахстане проводят Всемирные игры кочевников
19:03  Россия упорно не бомбит украинские мосты
18:58  Озорной землекоп. Глава угольной отрасли РФ Бобылев кидался в чужое авто бутылкой с шампанским
18:44  Засадное положение: боевики в Пакистане раскачивают обстановку в регионе, - А.Костина
17:26  Талибы сменили посла в Узбекистане. Прибыл Абдул Гафар Тирави
17:16  "Радио Свобода" реорганизовывает свое ЦА подразделение
12:01  Потерпев крах в практике цветных революций, Запад переходит к открытому террору, - ФСК
11:59  Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда, - В.Прохватилов
11:28  Китай объявил Западу редкоземельную войну. ВПК Европы в шоке, - В.Орлов
10:17  Китай по добыче полезных ископаемых на Луне обошел весь мир
10:10  СВО изменила представления о социальной справедливости в стране
10:06  Как зарабатывают себе на жизнь таджикские шахтеры
10:02  "Хезболла" вступила в войну с Израилем в одиночку
09:59  Как оболванивают болгар. Грязные пиар–технологии на деньги Госдепа США
09:37  Дуров. Как капризный миллиардер доигрался в "независимость", - "Завтра"
09:35  Депутат Матвеев: Москва, Самара, Петербург - это не кишлаки и не аулы...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Узбекистан   | 
В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
18:56 27.08.2024

Министерство обороны Афганистана назвало неприемлемым решение властей США передать угнанные в августе 2021 года из исламской республики самолеты и вертолеты Узбекистану. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Заявление Министерства национальной обороны Исламского Эмирата Афганистан по поводу недавних высказываний Посла США в Узбекистане
24 Сафара 1446 года хиджры
Любая сделка относительно судьбы самолетов и вертолетов, связанных с Афганистаном, в Узбекистане неприемлема.
Министерство национальной обороны четко заявило, что Соединенные Штаты Америки не имеют права конфисковывать и дарить активы афганцев.
Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении, примет мудрое решение с учетом добрососедства и будет сотрудничать в передаче самолетов и вертолетов ВВС Афганистана.
#National_Defense_Ministry



"Любая сделка относительно судьбы афганских вертолетов и самолетов в Узбекистане неприемлема", - говорится в заявлении.

В Минобороны Афганистана подчеркнули, что США "не имеют права дарить или конфисковывать имущество афганского народа".

"Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении и, учитывая добрососедские отношения, примет мудрое решение и окажет содействие в передаче самолетов афганским военно-воздушным силам", - заключили в ведомстве.

Несколько дней посол США в Узбекистане Джонатан Хеник (Jonathan Henick) сообщил о принятом в Вашингтоне решении оставить угнанные в августе 2021 года из Афганистана самолеты и вертолеты Ташкенту. "Эта техника никогда не была афганской, она была американской. Они [военные Афганистана] использовали ее, но мы всегда были владельцами", – пояснил дипломат.

- В августе 2021 года во время стремительного наступления радикального движения "Талибан"* афганские летчики вывозили сослуживцев и свои семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежавших ВВС Афганистана. Данную авиатехнику афганская армия получила в свое время от США. По информации Пентагона, в Узбекистане оказались 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане - 18. В том числе - самолеты Embraer EMB 314 Super Tucano, PC-12, C-208, AC-208 и A-29, вертолеты Ми-17, UH-60.

В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что авиатехнику вернут американским властям. "Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона", - сказал тогда Иргашев.

Между тем талибы настаивали на том, что угнанные вертолеты должны быть переданы Афганистану, поскольку они "являются собственностью афганского народа".

В сентябре того же года сообщалось, что США ведут с Узбекистаном и Таджикистаном переговоры о передаче им угнанной авиатехники в обмен на содействие в охоте на террористов в Афганистане.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724774160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Узбекистан
- Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области
- Дальнейшее освоение Кашагана и Карачаганака обсудил глава Минэнерго Казахстана с руководством Shell
- Высокий уровень государственного участия в экономике ограничивает развитие конкуренции
- Очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  