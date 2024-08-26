Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию

19:03 27.08.2024

Без паники: в Казахстане начались масштабные передвижения военной техники



Минобороны Казахстана объяснил это учениями и призвал спокойно отнестись к появлению боевых машин на улицах



АСТАНА, 26 авг - Sputnik. 26 августа в Казахстане начались машстабные передвижения военной техники.



