Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию

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19:03 27.08.2024
Без паники: в Казахстане начались масштабные передвижения военной техники
Минобороны Казахстана объяснил это учениями и призвал спокойно отнестись к появлению боевых машин на улицах
АСТАНА, 26 авг - Sputnik. 26 августа в Казахстане начались машстабные передвижения военной техники.
При этом, Минобороны призвал не паниковать при виде боевого транспорта в городах Казахстана. Военная техника нужна для учений "Айбалта-2024" ("Секира-2024"), которые пройдут на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области, в период со 2 по 13 сентября 2024 года.
"Просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - заявили в Минобороны.
Военная техника будет перебрасываться по Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областям железнодорожным и автомобильным транспортом. Из-за этого в регионах могут ввести ограничительные меры.