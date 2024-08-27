Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами, - Игорь Кармазин

19:08 27.08.2024 Российская разведка предупредила Тбилиси об угрозе переворота



Игорь Кармазин

27 августа 2024



Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США готовят "цветную революцию" в Грузии. По ее данным, Вашингтон стремится не допустить победы правящей партии "Грузинская мечта" на предстоящих в октябре парламентских выборах. Для организации "майдана" прозападные НПО якобы уже набирают рекрутов. "Известия" разбирались в ситуации.



В СВР сообщили о подготовке "тбилисского майдана"



Российская Служба внешней разведки сообщила, что США готовят "цветную революцию" в Грузии. Цель - не допустить на предстоящих в октябре парламентских выборах победы правящей партии. С одной стороны, Вашингтон якобы собирается подорвать электоральные позиции действующих властей с помощью введения новых санкций. С другой стороны, проводится работа с прозападными НКО и НПО, которые в день голосования должны скрупулезно искать, фиксировать и публиковать факты фальсификаций, "даже в случае их отсутствия".



Согласно данным СВР, после голосования оппозиция и НПО обнародуют "доказательства фальсификаций", объявят о непризнании итогов выборов и потребуют смены власти. Далее начнутся акции протеста, главной движущей силой станут молодежные оппозиционные объединения, в ходе выступлений полицейских будут провоцировать на применение насилия. "Американцы при этом заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение силы", - говорится в сообщении российской разведки.



Грузинские власти также не раз говорили об угрозе дестабилизации. В середине августа спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция не сможет победить при честном подсчете голосов, поэтому уже сейчас готовится признать результаты октябрьских выборов нелегитимными и устроить беспорядки. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил о попытках госпереворота, когда в республике шли протесты против закона об иноагентах. Тогда глава правительства подчеркивал, что "на революционной сцене" оказались финансируемые американцами НПО.



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В оппозиции при этом тоже говорят о грядущих акциях протеста, хотя и подчеркивают их мирный характер. Так, бывший президент Михаил Саакашвили в конце июля призывал своих сторонников готовиться к массовым выступлениям. "Мы все должны пойти на выборы, наблюдать за выборами, а потом бороться за голоса. И после того как власти объявят сфальсифицированные результаты - а они объявят сфальсифицированные результаты, - мы должны сделать все, чтобы сотни тысяч людей мирно стояли на улицах дни, недели, месяцы, пока мы не заставим их принять выбор грузинского народа", - подчеркивал он.



Интересно, что в середине августа в Тбилиси приезжала представительная американская делегация, которую возглавили сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. В ходе визита представители США встретились в том числе с оппозиционными лидерами. Один из участников мероприятия, Бадри Джапаридзе, позже сообщил, что американцы пообещали тщательно следить за предвыборным периодом и днем выборов. Он также отметил, что разговор шел о возможной помощи Вашингтона в плане наблюдения за ходом голосования.



Что известно о выборах



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября, накал страстей уже сейчас высокий. В правящей партии говорят, что хотят получить не простое, а конституционное большинство, то есть минимум 113 мандатов (в нынешнем созыве у "Грузинской мечты" 83 мандата, всего в парламенте 150 мест). Председатель партии Ираклий Гарибашвили отмечает, что цели удастся добиться, если действующие власти смогут провести "максимальную мобилизацию ресурсов и актива".



В случае успеха действующие власти смогут без оглядки на оппозицию переформатировать страну. При этом план реформ уже хорошо известен. В заявлении "Грузинской мечты" от 20 августа говорится, что правящая партия сразу после выборов инициирует правовой процесс, который позволит запретить главную оппозиционную силу - Единое нацдвижение, а также всех его сателлитов и преемников. Отмечается, что именно ЕНД виновно в войне 2008 года, а также пытается открыть "второй фронт" против России сейчас.



Вторая цель - дальнейшее продвижение консервативных ценностей. В правящей партии подчеркивают, что действующий парламент уже одобрил в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ ("Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в РФ), после выборов этот нормативный акт хотят утвердить окончательно. "После принятия закона никто и никогда не сможет нам навязать так называемое гражданское партнерство однополых пар, усыновление детей такими парами или операции по смене пола", - рассуждают в "Грузинской мечте".



Третья цель - мирным путем восстановить территориальную целостность Грузии. Подчеркивается, что для этого может понадобиться изменение конституции страны, поэтому правящей партии надо иметь уверенное большинство в парламенте. Наконец, о четвертой цели говорится максимально расплывчато. "Этот вопрос будет иметь большое значение для защиты идентичности и национальных ценностей Грузии. Однако консультации еще продолжаются, поэтому своей позицией мы поделимся в ближайшее время", - говорится в заявлении партии.



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В свою очередь, прозападные оппозиционеры говорят о стремлении к евроинтеграции и желании снизить "российское влияние в стране". При этом противники действующих властей понимают, что поодиночке могут вообще не преодолеть проходной барьер в 5%. В связи с этим активно объединяются в коалиции. Так, Единое нацдвижение создало общую платформу со своими бывшими однопартийцами из блоков "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".



Одним избирательным списком на выборы также пойдут другие бывшие соратники Саакашвили из партий "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Ахали", к которым присоединилась Республиканская партия и общественная организация "Активисты за будущее". В ходе объединительной конференции представители коалиции заявили, что в случае их победы Грузия уже через пять лет станет полноправным членом Евросоюза. Наконец, еще один союз образовали 28 партий и движений, которые придерживаются консервативной повестки и нацелены на улучшение отношений с Россией.



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Соцопросы при этом подтверждают доминирование правящей партии. Так, исследование центра GORBI по заказу телеканала "Имеди" свидетельствует, что рейтинг "Грузинской мечты" составляет 59,3%, уверенно преодолевает пятипроцентный барьер только одна оппозиционная сила во главе с ЕНД, остальные рискуют остаться за бортом. Оппонентам действующих властей больше нравится другой соцопрос, который сделан по заказу оппозиционного телеканала "Формула". Согласно этому исследованию, "Грузинская мечта" получает 32,4%, а оппозиционные силы в сумме набирают больше 50%.



Что говорят эксперты



Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе считает, что прозападная оппозиция уже получила от своих спонсоров щедрое финансирование.



- Я уверен, что деньги до оппозиции уже дошли. Видимо, речь идет о тех средствах, которые Запад собирался передать действующему правительству на разные программы, но после принятия закона об иноагентах заморозил. Например, Евросоюз хотел выделить €30 млн, наверное, эти деньги переадресовали оппозиции, - отмечает он.



Мамрадзе при этом полагает, что оппозиция вряд ли сможет осуществить переворот.



- Надо признать, что части избирателей, особенно молодежи из крупных городов, удалось заморочить голову. Эти люди действительно стали думать, что правящая партия мешает интеграции с ЕС и НАТО. Тем не менее считаю, что "Грузинская мечта" получит большинство, при некоторых раскладах может надеяться и на конституционное большинство, - прогнозирует он.



Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что правящая партия была и остается фаворитом предстоящих выборов.



- Согласно большинству соцопросов, примерно половина избирателей отдает предпочтение "Грузинской мечте", при этом многие объединения даже не преодолевают пятипроцентный барьер. До сих пор мы не увидели какого-то серьезного оппонента правящей партии. Вполне возможно, что попытки раскачать ситуацию после выборов последуют, но не думаю, что они окажутся успешными. Для действующих властей сейчас важно просто спокойно дойти до дня голосования и реализовать свое преимущество, - утверждает он. Источник - Известия

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