Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова

00:00 28.08.2024

Президент почтил память Ислама Каримова



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде и почтил память первого президента.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в Самарканд 26 августа посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле первого президента Ислама Каримова, сообщает пресс-служба главы государства.



"Были прочитаны суры из Корана и дуа", - говорится в сообщении.



