Bank of Maldives Limited обвинен в организации... госпереворота на Мальдивах

00:01 28.08.2024

На Мальдивах расследуют попытку госпереворота



Президент Мальдив Мохамед Муиззу счел действия Bank of Maldives Limited (BML) преднамеренной попыткой дестабилизировать правительство, назвав их частью более широкого государственного переворота, сообщает Zakon.kz.



Как пишет издание The Hindu, глава государства предполагает, что инцидент был организован оппозиционной Мальдивской демократической партией. Он заявил, что полиция уже расследует предполагаемую попытку свержения президента путем разжигания народных протестов из-за усугубляющихся финансовых проблем архипелага в Индийском океане.



Уточняется, что в минувшие выходные BML прекратил операции с дебетовыми картами и разрешил гражданам максимальную ежемесячную сумму расходов по кредитной карте в размере 100 долларов для онлайн-транзакций. Это вызвало возмущение местных жителей, а в соцсетях распространились призывы к митингам и протестам.



Муиззу назвал это незаконной попыткой свергнуть его правительство. По мнению политика, действия банка сделали его непопулярным, спровоцировав уличные протесты.



Елена Беляева