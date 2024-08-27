Управленцев "Роснано" поищут по всему миру. Бывшие партнеры Чубайса заочно арестованы за растрату

00:11 28.08.2024

27.08.2024,



Мещанский райсуд столицы заочно арестовал фигурантов громкого дела о хищении средств "Роснано". По ходатайству следователей МВД наручники в случае обнаружения в России или экстрадиции из-за рубежа должны быть надеты на бывшего зампреда компании Олега Киселева, которого называли правой рукой экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, и управляющего директора Ирину Рапопорт. Наряду с экс-президентом банка "Пересвет" Александром Швецом и экс-директором "дочки" "Роснано" Олегом Дьяченко они обвиняются в растрате 1,6 млрд руб. Последнего вскоре начнут судить.



Ходатайства представителей Следственного департамента (СД) МВД России об избрании для Олега Киселева и Ирины Рапопорт мер пресечения в виде содержания под стражей во вторник рассмотрела судья Татьяна Изотова. Как пояснили "Ъ" в суде, обращения были удовлетворены - фигуранты расследования об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) должны быть помещены в СИЗО на два месяца "с момента задержания на территории Российской Федерации либо передачи российской стороне компетентными органами иностранных государств". "Следствие просило арестовать, мы возражали, с решением не согласны и будем его обжаловать",- заявил "Ъ" адвокат Олега Киселева Владимир Панкратов, воздержавшись от других комментариев.



Как сообщал "Ъ", официальное обвинение СД МВД предъявил фигурантам громкого расследования еще весной этого года. Как считают следователи, 1,676 млрд руб. были похищены у "Роснано" группой, в которую входили помимо Олега Киселева и Ирины Рапопорт директор "дочки" "Роснано" Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ "Пересвет" Александр Швец. Согласно фабуле дела, для вывода средств из компании в 2012–2015 годах использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных фигурантам фирм. Якобы еще в 2012 году для этого на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited, в котором по 50% акций принадлежало "Роснано" и "Пересвету". В махинациях участвовали "дочки" Nanoenergo - ОАО "Композитные трубы", ООО "Биоинновации", ООО "Сармат", ООО РВТ, ООО "Гидроэнерготех", ООО УИТ и ряд других предприятий, включая ЗАО "УК "Сберинвест"", где в свое время числился Олег Дьяченко, а также использовались договоры займов и поручительства с банком "Пересвет". В итоге в фонд попали внушительные средства, которые участники аферы потом вывели по фиктивным договорам и присвоили.



Александр Швец исчез из России еще в 2016 году, когда в "Пересвете" была введена временная администрация, а к нему самому возникли серьезные вопросы у правоохранителей. Через некоторое время где-то за границей потерялись следы Олега Киселева и Ирины Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось лишь Олегу Дьяченко, у которого осенью 2022 года были проведены обыски. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался на подписке о невыезде. На днях материалы его уголовного дела поступили для рассмотрения по существу в Пресненский райсуд Москвы. Учитывая позицию обвиняемого, процесс, по некоторым сведениям, должен пройти в особом режиме. Впрочем, дата начала слушаний пока не определена.



Заочные аресты других фигурантов понадобились для организации их международного розыска по линии Интерпола. Однако это скорее формальность, потому что после начала СВО международно-правовое сотрудничество со многими странами было фактически свернуто.



При этом тот же Александр Швец уже много лет живет, по некоторым данным, в Израиле, где недавно обосновался и Анатолий Чубайс. Кстати, к последнему пока, несмотря на уголовные дела на лиц из его ближайшего окружения, никаких претензий нет. Так, в деле о выведенных с помощью "Пересвета" деньгах "Роснано" он не упоминается, а организатором туманно указывается "неустановленное лицо из числа руководителей "Роснано"".



В самом же "Роснано" прекращать преследование расхитителей не намерены, в компании периодически напоминают, что вместе с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой активно ведется "работа по возврату инвестиций и возмещению ущерба". В частности, гражданские процессы идут на Кипре, где были похищены средства.



Сергей Сергеев