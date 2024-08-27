Как защитить историю Центральной Азии от искажений и атак Запада

00:17 28.08.2024 27.08.2024



Запад не оставляет попыток переписать историю ЦА, и поэтому наше историко-культурное пространство нуждается в серьезной защите. Мы обязаны сохранить и донести до будущих поколений правду, а не псевдореальность, которую нам навязывают извне, пишет колумнист Sputnik.

Синхронизация истории



На фоне уже привычно высокой международно-политической активности в странах Центральной Азии, в том числе связанной с интеграцией стран региона, полным ходом идет интенсификация научных связей между учеными государств ЦА. В начале августа этого года в Астане в Евразийском национальном университете состоялся первый форум историков государств Центральной Азии, который собрал ученых пяти стран региона, а также государственных и общественных деятелей.

Официально отмечалось, что целью форума было "создание предпосылок для формирования синхронного подхода к изучению исторических процессов и оценке исторических явлений…" на пространстве Центральной Азии. Организаторы также отметили, что намереваются добиться этого путем усиления диалога между учеными-экспертами стран региона. Мероприятие проходило за день до VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане, что придавало ему дополнительную значимость.

Когда страны ЦА хотят что-то сделать вместе, следует это всячески приветствовать, поскольку в истории таких примеров мало. В действительности научно-образовательное сотрудничество стран региона может стать важным фактором их еще большего сближения. Тем более что стремление к интеграции уже является устойчивой тенденцией и находит отражение в заявлениях и решениях Консультативной встречи глав стран ЦА. Однако вопросы истории - это довольно деликатная сфера, требующая прежде всего осторожного подхода, чтобы избежать противоречий, искажений, а также попыток манипуляций извне.



При этом исторических вопросов у каждой из стран ЦА превеликое множество, и к ним невозможно выработать синхронный подход просто потому, что в каждой свои приоритеты идеологического развития общества. Синхронность в подходах можно выработать в отношении тех событий и периодов, которые считаются общими для всех государств ЦА и наиболее актуальны сейчас. Таких в современной истории немного - образование этих республик, годы формирования советской государственности, Великая Отечественная война, период послевоенного развития и дезинтеграция Советского Союза.

Первый форум историков стран Центральной Азии, безусловно, позитивный пример сотрудничества научного сообщества региона, которое может трансформироваться в формирование общего научно-образовательного пространства. Между тем попытки выработать общие подходы к истории в регионе должны сопровождаться разработкой мер по недопущению исторических искажений и переписывания исторических событий, имеющих особую значимость для всех стран Центральной Азии. В особенности это касается влияния Запада на осмысление общих событий, связывающих как страны региона, так и государства, которые являются неотъемлемой частью исторических процессов центральноазиатского и евразийского пространств. А попытки оказать влияние на процессы понимания общих исторических событий коллективный Запад предпринимает давно и с завидным постоянством.



Глобальное стирание памяти

Пересмотр истории превратился в один из мощнейших инструментов воздействия коллективного Запада, рассчитанных на глобальные и фундаментальные исторические и геополитические преобразования в будущем. И если ранее предполагалось, что здоровая часть общества на Западе будет этому препятствовать, то сейчас настойчивая деятельность по изменению истории дает результаты.



Так, с 2009 года в Евросоюзе 23 августа отмечается так называемый Европейский день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, который приурочен к дате заключения пакта Молотова-Риббентропа (договор о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939-го). В странах ЕС с особым цинизмом отмечают эту дату, официально заявляя, что заключение договора привело к Второй мировой войне и многомиллионным жертвам по всему миру. При этом там не упоминают знаменитый "Мюнхенский сговор" 1938 года, который и стал началом завоеваний Гитлера.



Постпредство России в ЕС в своем заявлении осудило попытки пересмотра и искажения истории, а также назвало их реваншизмом, формированием "параллельной реальности" и намерением подчистить европейскую историю. Во всем этом поразительно то, что в Евросоюзе уже не осталось сколько-нибудь значимой политической силы, способной противодействовать искажению истории и иметь свой независимый "голос".



Попытки переписать историю, к сожалению, стали устойчивой тенденцией, охватывающей постсоветское пространство. Здесь уже нет необходимости говорить об Украине или о прибалтийских государствах - все они давно находятся под воздействием "новой европейской исторической науки", которая создала и внедрила нужную версию истории. Результаты этой деятельности можно увидеть во время маршей ветеранов-легионеров СС, в свастике на форме военных, в новой идеологии национальной исключительности в батальонах украинских боевиков, а также в систематическом уничтожении памятников героям ВОВ по всей Восточной Европе. Ужасная картина мира, совершенно невообразимая еще 30 лет назад, стала реальностью.



В ЦА такое пока еще представить трудно, однако даже здесь периодически возникают дискуссии в интернет-пространстве с призывами изменить отношение к тем или иным историческим событиям - от древней истории до наших дней. Уже неоднократно писалось, как Запад посредством блогеров внедряет чуждые идеи и свою трактовку исторических событий.



"Другая" Центральная Азия

Коллективный Запад хочет другую Центральную Азию - жестокую и полную ненависти ко всему хорошему, что было в прошлом. Им нужны граждане, враждебные к истории СССР и великим подвигам, свершениям и достижениям поколений советских людей - их же дедов и отцов. Для этого западные политтехнологи планомерно пытаются сначала менять отношение к истории, подвергать критике и сомнению все и вся, а уже затем изменять саму историю.



К примеру, тема массовых сталинских репрессий является главным аргументом западной исторической пропаганды, направленной на формирование негативного представления о советском периоде в странах ЦА. Активно навязывается историческая версия, что репрессии были механизмом уничтожения целых народов, неугодных по какой-то причине центральной власти. Безусловно, период политических репрессий никто не отрицает, это был один из самых трагичных периодов истории для всей страны, а не только республик Средней Азии и Казахстана. При этом полностью игнорируются достижения СССР в промышленности, индустриализации, медицине, образовании, науке и культуре и во всех тех отраслях, которые заложили основы развития республик Советского Союза. Все это нужно только для того, чтобы формировать негативную память о совместном прошлом России и стран ЦА.



Запад также не может игнорировать стремление стран региона к единству. Но чтобы достичь своих целей, ему важно вложить другую идею интеграции. Запад внедряет так называемый проект "Туран" - политическое и, возможно, военное объединение тюркских стран региона. В эту идею уже вкладывается большие средства, направляемые на поддержку интернет-блогеров и экспертов, оказывающих мощное влияние на общественное мнение.



Этот проект даже имеет своих героев - псевдоисторики открыто пытаются обелить даже тех, кто перешел на сторону гитлеровской Германии в период ВОВ. Им невдомек, что само слово "Туран" имеет персидские корни и всегда использовалось для обозначения ареала проживания кочевых индоиранских, а не тюркских племен. Впрочем, подмена понятий и формирование "альтернативной реальности" - это излюбленные инструменты Запада.



В целом, как показывает практика использования пропаганды, всегда на место стертой памяти приходит новая, "правильная версия истории". В этой псевдореальности Запад спас человечество от тоталитарных режимов, в том числе победил во Второй мировой войне, а общие с Россией история, культура, язык и образование - это все элементы угнетения и порабощения, которые не нужны народам ЦА. По версии Запада, только приобщение к западным ценностям, идеям и политическим свободам гарантирует развитие и благополучное будущее…



Украина в это поверила и практически разрушила себя, Молдова находится на полпути, а вот Армению остановить еще можно, хотя "западный яд" уже практически парализовал часть страны. Несмотря на то что Центральная Азия не имеет границ с Евросоюзом, в полной безопасности от либеральных европейских ценностей ощущать себя никто не может.



Ответный удар

Формирование на пространстве Центральной Азии и Евразии форм торгово-экономического, транспортного и политического сотрудничества, а также диалога в области обороны и безопасности естественным образом очерчивает общую зону ответственности. Однако у нас редко говорят о существовании общего историко-культурного пространства, которое также нуждается в охране и защите. Оно может и должно включать материальные и нематериальные ценности, исторические памятники и объекты культуры и музейные комплексы. Деятельность по защите этого пространства также будет содействовать формированию общего взгляда на наиболее важные исторические события и процессы в развитии Центральной Азии, частью которых была и будет оставаться Россия. Защита общей истории и всего того, что мы считаем важным сохранить и донести для будущих поколений, является нашей прямой обязанностью. Первый форум историков стран Центральной Азии может быть первым шагом, но форум историков Евразии - это тот уровень, который может и будет соответствовать уровню сотрудничества евразийских государств в настоящее время. И тогда механизмов ответить Западу на его атаки будет куда больше. Источник - Спутник-Кыргызстан

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724793420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Узбекистан

- Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области

- Дальнейшее освоение Кашагана и Карачаганака обсудил глава Минэнерго Казахстана с руководством Shell

- Высокий уровень государственного участия в экономике ограничивает развитие конкуренции

- Очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России

- Рабочий график главы государства

- Ерлан Кошанов принял участие в работе молодежно-политического лагеря "Жастар Рухы"

