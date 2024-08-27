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Наступление РосАрмии к Селидово распускается как цветок
00:56 28.08.2024

Русские войска готовятся полностью занять Новогродовку – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Михаил Пшеничников

СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 27 августа в разрезе СВО. ВСУ быстро покидают Новогродовку на Покровском направлении. Русской армией также освобождены села Николаевка и Мемрик. Созданы прямые предпосылки к новым этапам наступления.
Хроническая немощь

Как и предполагала
редакция Readovka, украинский гарнизон Новогродовки в спешке покидает город. ВС РФ уже контролируют большую часть населенного пункта и готовятся войти в его северную часть, откуда в скором времени противник окончательно уйдет в сторону Мирнограда. Единственное спасение для беглецов – это отвалы шахт "Новогродовская 1" и "Новогродовская 3", что образуют своеобразные "ворота", прикрывающие отступление на север. Однако, как только остатки гарнизона завершат выход из Новогродовки, стоит ожидать, что за ними последует и арьергард, обосновавшийся на указанных возвышенностях. Тогда освобождение города будет полностью завершено.

В складывающейся ситуации, в которой у ВС РФ возникает изобилие вариантов развития наступления, стоит выделить следующее. Хоть в продвижении на Покровском направлении очевидными целями являются город Покровск и его спутник Мирноград, русские войска планируют решить и другие, не менее важные задачи. Развитие ситуации указывает на то, что в скором времени некогда "распустившийся цветок" после прорыва в пгт Очеретино превратится в нечто более масштабное. Намечается разделение направления на два основных вектора.

Первым станет дальнейшее наступление на Мирноград с Покровском. Однако оно может и не начаться. Как только ВСУ полностью покинут Новогродовку, командование ВС РФ может дождаться овладения Гродовкой. Лишь с освобождением данного населенного пункта наши войска смогут атаковать города-спутники широким фронтом. Однако, учитывая хронический дефицит кадров ВСУ, будущие действия русской армии могут строиться не на "обстоятельности", а на скорости наступления как такового. Ведь нельзя забывать, что массированная и со всех точек зрения подготовленная атака не самоцель. А вот возможность лишить противника времени, пусть и ограниченного, для организации эффективного противодействия нашим подразделениям может принести куда более весомые результаты. Ответ на вопрос кроется в самом характере украинской обороны: она малочисленна, плохо организована, фортификаций нет и общий морально-волевой настрой противника оставляет желать лучшего. В этих условиях он крайне уязвим.

А тем временем поступают сообщения о том, что подразделения ВСУ также оставили село Николаевка, прямая дорога на Мирноград открыта.

Вторым "ответвлением" наступательного вектора на Покровском направлении становится продвижение на Селидово и далее на Украинск. На данный момент русские войска сумели войти и закрепиться в селе Михайловка. Оно является восточным предместьем Селидово. Как и предполагала
редакция Readovka, в связи с утратой отвала шахты "Котляревская" противник решил уплотниться оборонительными порядками и сосредоточиться в основной части города. Южнее Новогродовки ВСУ оставили село Мариновка. Украинские подразделения ушли на усиление гарнизона Селидово. Русские войска также вошли в населенный пункт Мемрик, что восточнее города, а село Калиново полностью зачищено.

Таким образом, создалась прямая угроза ВСУ в Карловке, так как пункт боепитания оборонительного района у Карловского водохранилища в виде села Галицыновка находится уже в непосредственной близости от линии фронта. Вероятно, неприятель в скором времени отступит, ведь населенный пункт Мемрик уже сдан, а вскоре завяжутся бои и за Галицыновку. Некогда игравшее роль базы обеспечения село теперь будет разменной монетой, чтобы противник мог выиграть время на общий отвод сил с берегов Карловского водохранилища в города Украинск и Горняк. Там ВСУ попытаются выстроить новую линию обороны.

Важно заметить, что обе вышеописанные ветви наступления на Покровском направлении будут преследовать свои самостоятельные цели. Во-первых, освободить города Покровск и Мирноград. А во-вторых – устремить взор на населенный пункт, расположенный еще дальше на юге. Речь идет о городе Курахово. По плану командования ВС РФ, вопрос этого населенного пункта на Донецком направлении может быть решен точно так же, как и проблема оборонительного рубежа ВСУ в районе Карловского водохранилища. Выход в тыл порядков неприятеля автоматически обесценивает для него все ранее выстраиваемые позиции. Однако на данный момент нет ясности, как именно будут разворачиваться дальнейшие события. Понятно лишь одно: разделение векторов наступления необходимо не для того, чтобы решить мелкие тактические задачи – оно преследует более значимые цели. Одна из них – обвал фронта ВСУ сразу на нескольких участках. Это спровоцирует лавинообразные процессы и форсированную деградацию боеспособности украинских частей, что может привести к освобождению всей территории ДНР в кратчайшие сроки.

А тем временем "звоночки" разворачивающейся для Украины катастрофы на фронте послышались и в Киеве. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Рахманин сделал интересное заявление.

"Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в ВСУ, на которых возлагаются задачи", – сказал он.

Комплексные проблемы ВСУ вновь озвучены не кем-то, а самим противником. Но Рахманин не договорил важную вещь, намеренно не упомянув причины недостатка мотивации украинских солдат. Это четкое осознание бесперспективности сопротивления, о чем пленные свидетельствуют в своих показаниях, а также низкое качество командования. Именно офицеры ВСУ разного уровня повинны в нерациональности применения сил и в провале множества оборонительных операций, где "бой велся по карте, на которой все хорошо", а на деле – все действительно хорошо, да только у русской армии.

Вчера, 26 августа, главными событиями
дня стали начало отступления ВСУ из Новогродовки и бои за село Николаевка – последним препятствием перед городом Мирноград. ВС РФ нанесли самый массированный за последнее время удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

Источник - Readovka
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