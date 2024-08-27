Макрон противится переменам в правительстве, - Ю.Паниев

07:48 28.08.2024

27.08.2024



Французские ультралевые призывают к протестам

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



а Ни одна политическая сила не имеет абсолютного большинства в Национальном собрании.



На вторник, 27 августа, Елисейский дворец назначил второй раунд консультаций президента Эмманюэля Макрона с лидерами партий и ведущими политиками, "имеющими опыт служения государству и Республике". Однако представители "Нового народного фронта" отказались от встречи после того, как президент официально исключил возможность назначения левого правительства. А депутаты крайне левой партии "Непокоренная Франция" сообщили, что направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Макрона от должности президента.

Во вторник первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор и национальный секретарь партии EELV ("Европа – экология – зеленые") Марин Тонделье объявили об отказе от встречи с Макроном. "Я отказываюсь быть соучастником пародии на демократию", – заявил Фор, подчеркнув, что не хочет превращать социалистов в "помощников макронства, которое подходит к концу". "Мы больше не собираемся встречаться с Макроном, чтобы он мог воплощать свои фантазии о президентстве", – цитирует Le Figaro экологистку Тонделье.



В свою очередь, экономист Люси Касте, кандидатуру которой на пост премьер-министра накануне отклонил Макрон под предлогом того, что руководимое ею "правительство было бы недееспособным", также объявила об отказе от новых консультаций. "Мы будем готовы к дискуссиям, если речь пойдет об обсуждении модальностей совместного существования", – отметила она.



Еще радикальнее высказались представители "Непокоренной Франции". Они призвали французов выйти на протесты 7 сентября. "Президент Республики ставит под серьезную угрозу демократию, отказываясь признать результаты голосования и правительство во главе с "Новым народным фронтом", который победил на парламентских выборах", – говорится в их заявлении.



В "Непокоренной Франции" выразили надежду, что политические, профсоюзные и общественные силы страны присоединятся к этому призыву. А накануне там заявили, что передадут в бюро Национального собрания предложение об отрешении Макрона от должности президента. Как сообщил национальный координатор партии Манюэль Бомпар, предложение будет направлено в соответствии со ст. 68 Конституции Франции.



По словам заведующей Отделом глобальных проблем ИНИОН РАН Наталии Лапиной, 68-я статья в новой редакции заменила в Конституции Франции статью, согласно которой президент отстраняется от власти в случае государственной измены, и она никогда не использовалась за всю историю Пятой республики. "Как следует из весьма расплывчатого текста, сформулирована статья таким образом, что выяснить, какие должен совершить нарушения президент, чтобы его отрешили от должности, практически нереально, – сказала эксперт "НГ". – К тому же маловероятно, что сама процедура импичмента увенчается успехом. Ведь такое предложение сперва должно быть принято по отдельности обеими палатами парламента, потом одобрено большинством в две трети голосов всех членов парламента, собравшихся на специальное заседание обеих палат".



В скандальных предложениях "Непокоренной Франции" Лапина видит стремление ее лидера Жан-Люка Меланшона унизить высокомерного Макрона. "Президент не исключил сотрудничество "Нового народного фронта" с другими политическими силами, но представителей его ультралевой части в лице "Непокоренной Франции" среди них быть не должно. Парадоксально то, что Меланшон был одним из инициаторов создания "Нового народного фронта". Меланшону было бы крайне выгодно, если бы социалисты и экологисты вошли в правительство Макрона. Тогда бы к 2027 году, когда состоятся очередные выборы президента, Меланшон остался бы единственным левым кандидатом в "прогнившей Пятой республике", как он любит выражаться", – полагает эксперт.



Напомним, что по результатам внеочередных выборов в парламент Франции левый "Новый народный фронт" получил 193 места из 577 в Национальном собрании. Вторым пришел президентский блок "Вместе за республику", у которого 168 мандатов. Крайне правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен с союзниками из партии "Республиканцы" получило 143 места. То есть ни одна политическая сила не имеет абсолютного большинства в парламенте (289 мандатов).



Неудивительно, что во Франции установлен антирекорд по продолжительности исполнения обязанностей правительством после ухода в отставку. В июле Макрон отправил в отставку кабинет министров Габриэля Атталя при условии, что он продолжит исполнение обязанностей до формирования нового полноценного правительства.



Согласно Конституции, Макрон не может распустить парламент до следующего лета. Поэтому аналитики считают, что он скорее всего назначит премьер-министром кого-то, кто имеет лучшие шансы найти общий язык с партиями.



При этом Атталь и ряд политиков, имеющих доступ к президенту, советуют ему не назначать премьер-министром человека из своего лагеря. Ведь этот шаг означал бы, что ничего во Франции меняться не будет, тогда как французы как раз проголосовали за перемены.



В связи с этим Лапина не исключает назначения во Франции технического правительства. Тем более что такие прецеденты уже случались. Например, когда в конце 1970-х премьер-министром был назначен лучший экономист страны Раймон Барр.



"Техническое правительство означает, что ни премьер-министр, ни члены его кабинета не будут претендовать на ведущие политические роли в будущем. Это всего лишь квалифицированные специалисты, которые будут решать актуальные проблемы страны, – пояснила эксперт. – Сложность нынешней ситуации в том, что какую-либо коалицию создать чрезвычайно сложно. Все партии ориентированы на 2027 год, поэтому себя обесценивать в глазах электората союзом с другими политическими силами крайне невыгодно".