США и Китай управляют отношениями. Салливан проводит непростые переговоры в Пекине

07:50 28.08.2024 27.08.2024,



Советник Джо Байдена по нацбезопасности проводит непростые переговоры в Пекине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прилетел в Пекин для встреч с главой МИД КНР Ван И, а также "другими должностными лицами высокого ранга". Как обычно бывает в американо-китайских контактах на высоком уровне, главной задачей стало сглаживание острых противоречий между сторонами и удержание соперничества между ними в управляемом русле. Для американской администрации в преддверии президентских выборов в США крайне важно создать видимость приемлемых отношений с КНР. А при благоприятном раскладе возможным итогом первого за восемь лет визита советника президента США по нацбезопасности в Китай может стать договоренность о встрече президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, встретившийся во вторник с главой МИД КНР Ван И, пояснил, что цель таких встреч - "прояснить неверные представления и не допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт"



С момента первой личной встречи Джо Байдена как президента США с председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом ноябре обе стороны приложили немало усилий для стабилизации двусторонних отношений. И кое в чем Вашингтону и Пекину удалось сгладить острые углы. К примеру, с тех пор США и Китай, по подсчетам китайской Global Times, создали или возобновили более 20 механизмов диалога и общения. В частности, они восстановили канал коммуникации между военными, а также учредили рабочие группы по теме искусственного интеллекта и борьбе с незаконным производством фентанила - наркотика, прекурсоры которого масштабно производят химические предприятия Китая и который ежегодно уносит тысячи жизней в США.



Однако по основополагающим вопросам Вашингтон и Пекин остаются соперниками и конкурентами, хотя и взяли за правило раз за разом подробно проговаривать свои претензии друг другу, пусть часто и без особого эффекта.



"Цель этого стратегического уровня общения - прояснить неверные представления и не допустить, чтобы это соперничество перешло в конфликт",- заявил журналистам на брифинге один из высокопоставленных представителей администрации США, рассказывая о задачах Джейка Салливана в ходе его визита в Пекин 27–29 августа.



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При этом, по сложившейся традиции, в администрации США заранее высказали и претензии к китайской стороне, которые будут оглашены на переговорах господина Салливана в Пекине. США, в частности, выражают обеспокоенность по поводу "усиления военного, дипломатического и экономического давления Китая на Тайвань". "Эти действия дестабилизируют обстановку и чреваты эскалацией, и мы будем продолжать призывать Пекин к конструктивному диалогу с Тайбэем",- отметили на упомянутом брифинге.



Не стали деликатничать и в Пекине. "Китай сосредоточится на выражении серьезной озабоченности, разъяснении своей позиции и выдвижении серьезных требований по тайваньскому вопросу, праву на развитие и стратегической безопасности Китая",- отметили в МИД КНР. Кроме того, в Пекине пообещали выразить недовольство установленными США тарифами на ряд промышленных товаров и мерами экспортного контроля, направленными против китайских производителей чипов. "США постоянно принимают необоснованные меры против Китая в виде тарифов, экспортного контроля, проверки инвестиций и односторонних санкций, которые серьезно подрывают законные права и интересы Китая",- подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.



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Последняя из такого рода мер была принята американцами буквально в один день с объявлением о визите Джейка Салливана. 23 августа администрация Белого дома внесла в список экспортного контроля более 40 китайских фирм, включая те, которые поставляли станки и микроэлектронику в Россию, из-за их предполагаемой поддержки российского ВПК. Китай тут же осудил этот шаг. А во вторник, за считаные часы до начала переговоров Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И, спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй назвал санкции США в связи с украинским конфликтом "незаконными и односторонними" и "не основанными на фактах".



Все это, однако, не помешало Ван И остаться дипломатичным и в начале встречи с Джейком Салливаном выразить надежду на содержательные и конструктивные переговоры. "Президент Байден в своих беседах с председателем Си Цзиньпином ясно дал понять, что он намерен ответственно управлять этими важными отношениями",- заявил в ответ американский гость.



К чему в итоге пришли собеседники и пришли ли, к вечеру вторника осталось неясным. Что, впрочем, было вполне предсказуемо. За последние полтора года Джейк Салливан и Ван И трижды встречались один на один - в Вене, на Мальте и в Бангкоке (в феврале этого года). Какая-то информация о содержании переговоров обычно просачивалась в СМИ уже постфактум. Кроме того, нередко общение за закрытыми дверями сильно затягивалось. "Каждый раз, когда эти двое встречались, они обычно проводили от 10 до 12 часов... Мы ожидаем, что в Пекине будет такой же формат",- признал незадолго до визита один из неназванных американских чиновников.



Между тем еще до нынешней встречи двух чиновников как в США, так и в Китае активно заговорили о том, что приезд Джейка Салливана в Пекин может быть частью подготовки к новому саммиту лидеров США и Китая.



Для этого даже присмотрели две удачные площадки, в кулуарах которых Джо Байден и Си Цзиньпин могли бы снова поговорить тет-а-тет,- ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу и саммит G20 в том же месяце в Бразилии.



Вероятность встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином "очень высока", и Джейк Салливан, скорее всего, обнародует это предложение во время своей поездки, предположил в беседе с гонконгской South China Morning Post специалист по американо-китайским отношениям из Китайской академии общественных наук Лу Сян. Более того, эксперт не исключил, что господин Байден даже может посетить Китай после ноябрьских президентских выборов в США, чтобы "залакировать" свое политическое наследие. Будучи президентом, Джо Байден ни разу не был в КНР. А вот председатель Си с момента прихода к власти посещал Соединенные Штаты пять раз, последний раз - менее года назад.



Наталия Портякова

27/08/24 Источник - Коммерсантъ

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