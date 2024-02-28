Легко ли быть ученым в Казахстане, - Асхат Аймагамбетов

08:00 28.08.2024 Надбавки к зарплате и творческие отпуска: как изменится жизнь казахстанских ученых?

В Казахстане основательно взялись за науку, которая долгие годы была в тени государственных интересов. Сейчас депутаты рассматривают сразу два законопроекта, связанные с этой сферой. Один из них предполагает несколько изменений, которые положительно скажутся на зарплатах ученых и их научных изысканиях. Он будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса. Об этих и других деталях в интервью Azattyq Rýhy рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса РК, член фракции партии AMANAT Асхат Аймагамбетов.



– Асхат Канатович, на предстоящем пленарном заседании на обсуждение будет вынесен законопроект об изменении и внесении дополнений в вопросы науки. Расскажите о нем подробнее.



– Законопроект подготовлен по инициативе депутатов Сената и Мажилиса Парламента, то есть это парламентский законопроект. Мы приняли его в работу в конце прошлого года. Провели все заседания рабочих групп. Я как раз руководил рабочей группой.



Важный для поддержки ученых законопроект. Надо отметить, что в Парламенте на рассмотрении находится еще один законопроект – проект нового Закона "О науке и технологической политике". Там много обсуждений и пока этот законопроект будет принят, пройдет еще определенное время. Поэтому мы решили быстрее принять законопроект, который был подготовлен по инициативе депутатов еще до появления правительственного законопроекта "О науке и технологической политике".



Почему? Потому что здесь есть очень важные нормы, которые направлены на социальную поддержку ученых и научно-педагогических работников. Деньги выделены и чем быстрее мы примем его, тем быстрее ученые получат новые надбавки и возможности.



В инициированном нами законопроекте мы предлагаем дополнительно установить надбавку ученым, которые работают в научно-исследовательских институтах, преподавателям работающим в вузах, за ученое звание.



До этого по действующему законодательству ученые и научно-педагогические работники могли получать надбавки только за ученую степень – это кандидат наук, доктор PhD, доктор наук и так далее. Надбавки варьировались – где-то кандидаты получали 17 месячных расчетных показателей (МРП), доктора наук получали 34 МРП. И вот сейчас мы предлагаем дополнительно учредить надбавки также за ученое звание – это профессор, ассоциированный профессор или доцент. Человек, допустим, может быть кандидатом исторических наук и иметь ученое звание доцента. Если раньше он получал 17 МРП, то теперь он будет получать 25 МРП. Или, к примеру, у человека есть ученая степень доктора наук и ученое звание доцента. Если ранее он получал 34 МРП, то теперь он будет получать 42 МРП. Если он доктор наук и еще профессор, то он будет иметь возможность получать 50 МРП. Это достаточно серьезная надбавка к ежемесячной зарплате научного работника или преподавателя вуза. Я думаю, что это здорово, и это будет большой поддержкой.



Второй момент связан с правом научно-педагогических работников получать творческий отпуск. За рубежом это именуется как "Sabbatical". Здесь мы предлагаем дать такую возможность нашим научно-педагогическим работникам, тем, у кого есть непрерывный стаж научно-педагогической работы в данной организации не менее пяти лет. В таком случае он может подать заявление руководству своего учебного заведения и попросить творческий отпуск до одного года с сохранением среднемесячной зарплаты ежемесячно за счет организации. Срок отпуска будет до года. Кому-то могут дать 7 месяцев, 8 месяцев или 1 год.



Почему мы называем это творческим отпуском? Потому что это нужно для того, чтобы работники могли завершить свою научно-исследовательскую работу либо написать и выпустить свой научный труд, монографию или статью в рецензируемых международных издательствах, или же, например, провести полевые исследования. Это творческий отпуск для того, чтобы он мог заняться наукой. В это время ему он может завершить свою монографию или написать статью и так далее. То есть должен быть определенный результат.



– Будут ли как-то контролироваться творческие отпуска?



– Да. Это не отпуск без содержания, когда человек может заниматься личными делами, но при этом тебе ничего не выплачивают с места работы.



И это не трудовой отпуск, когда человек получает отпускные и волен заниматься чем пожелает. Творческий отпуск предоставляется для того, чтобы ты как ученый мог написать, выпустить свою работу, диссертацию или любой другой научный труд, или провести полевые исследования. И ему ежемесячно может выплачиваться среднемесячная зарплата.



Третья хорошая норма. Мы предложили норму, которая предоставляет местным исполнительным органам, то есть акиматам областей, городов республиканского значения и столицы право финансировать науку. Сейчас науку финансируют только центральные государственные органы, то есть министерства. У акимата не было компетенций для финансирования науки. Теперь мы предложили дать право им. Я полагаю, это очень важно.



Еще один важный вопрос – то, что мы включаем дополнительно понятие научной этики. Что такое научная этика? Само определение дается в законопроекте и дается компетенция уполномоченным органам, то есть Министерству науки и высшего образования для того, чтобы они могли утверждать Кодекс научной этики своим приказом. И там уже будут конкретные нормы в том числе по соблюдению принципов академической честности и так далее.



– В рамках этой нормы хотелось бы задать вопрос. Некоторые ученые, бывает, бесконтрольно выходят в СМИ и комментируют какие-то вопросы, которые могут быть не в их компетенции. Эти действия будут регулироваться кодексом научной этики?



– Нет, когда мы говорим о научной этике, речь идет о выполнении определенных норм, правил, требований касательно их исследовательских работ и исследований в целом. Речь по большей части идет об академической честности, добропорядочности, вопросах этики при проведении научных исследований и так далее. Это ни в коем случае не регламентирует их взаимодействие со СМИ или ограничения в высказываниях.



Плюс еще одна важная норма. Долгие годы наши ученые жаловались и говорили об этом. Мы хотим предоставить научным руководителям научных проектов право перераспределять гранты, чтобы повысить эффективность научных исследований. Сейчас это очень большая бюрократическая процедура. Надо выходить на национальные научные советы, сдавать огромное количество отчетов и не факт, что это поддержат.



Допустим, есть задача какая-то – вы хотите новый сорт пшеницы условно. И вам дали на это деньги. Самое главное – это ваш результат, не меняя цели научного исследования, вы можете внутри для большей эффективности перераспределять выделенные вам средства. Но в рамках правил, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования. Здесь больше дают самостоятельности для руководителя научных проектов.



– При разработке законопроекта учитывали ли депутаты мировой опыт?



– Да, конечно, мировой опыт учитывался. Если мы говорим о творческих отпусках, то это очень распространенная практика во многих странах. В Казахстане этого не было. Мы учитывали в этом вопросе международный опыт ведущих стран, где очень хорошо развивается наука. Системы разные, в большей степени это регламентируется на уровне самих научных организаций и вузов. Она более децентрализована. Но мы здесь тоже говорим о том, что дается такая возможность, потому что в большей части у нас это государственные организации, поэтому этот вопрос требует государственного регулирования. Но при этом мы сказали, что общие принципы мы прописываем в законе, что вы имеете право предоставлять отпуска, а как будете давать, условия и другие вопросы будут решаться на уровне самих организаций, потому что это уже их право, их компетенция распоряжаться своими финансами.



– Возвращаясь к вопросу по предоставлению акиматам права финансировать науку, хочется спросить – их будут обязывать делать это?



– Это их компетенция. Они получают право выделять деньги на науку. Если у них есть потребность и дополнительные финансовые средства в бюджете, они могут финансировать научно-исследовательские проекты. Условно они могут объявлять гранты. В каком-то регионе могут, допустим, сказать, у нас есть проблема наводнений ежегодно, и мы хотели бы, чтобы нам провели научное исследование – тот же институт географии, к примеру. Ученые могли бы провести это исследование и сказать, что нужно сделать акимату для решения проблемы. Может, какие-то новые водоемы нужны, может плотины нужны. Поэтому, я думаю, в этом плане это важное направление в законопроекте.



– А в рамках самого законопроекта предполагается ли увеличение финансирования науки?



– Да, конечно, финансирование будет увеличиваться. В целом же мы в законопроекте точечно решили подойти к основным вопросам. Главная новость – за ученые звания вводится доплата. Второе – вводится творческий отпуск для научно-педагогических работников. Третье – мы даем акиматам дополнительную компетенцию, чтобы они могли финансировать науку и объявлять соответствующие гранты. Вводится понятие научной этики. Научным руководителям даем большую свободу. Это те вещи, о которых говорили ученые на протяжении ряда лет. Еще одно важное нововведение законопроекта – это расширение получателей так называемого прямого финансирования научных институтов. Дополнительно мы даем возможность включать в этот перечень иные направления наук кроме тех, которые напрямую указаны в законе. Условно сейчас указаны такие направления как история Казахстана, казахская филология, археология и другие, соответственно, они могут получают финансирование не только через гранты, на конкурсной основе, а напрямую из бюджета, соответственно, мы их можем содержать из бюджета. И это здорово. Мы внедрили эту систему еще в 2021 году. И вот теперь и иные научные организации получат возможность получать прямое финансирование с бюджета. Это очень важно для поддержки ученых, для развития науки. Это очень важное нововведение, которое ждали наши ученые.



– Благодарю Вас за интересную беседу и подробные разъяснения.



28.02.2024 Источник - Туран-пресс

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