 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2024
11:33  Суфисты против ханафитов. Причудливая казахстанская "духовность", - Данияр Ашимбаев
11:17  Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
10:12  Восстание против масс. Новая книга Сэмюэля Мойна
10:10  Мадуро подавил переворот: анатомия провалившегося путча, - Л.Савин
09:25  Без Назарбаевых и Кулибаевых: кто стал первыми академиками обновленной Академии наук KZ
09:24  Белуджские сепары атакуют армию Пакистана - более 70 погибших с обеих сторон
09:16  Слушая Му Пэна. Мэры городов БРИКС собрались на саммит в Москве

09:11  Депутат УкрРады Дмитрук бежал из страны. Протестуя против запрета УПЦ
08:48  Об изъятии термина Украина из оборота, - Ростислав Ищенко
08:19  Евросоюз темных времен: начальники по "половому признаку", - В.Малышев
08:16  "Гринго нефть не получат!": США вновь не удалось свалить Николаса Мадуро в Венесуэле
08:03  "Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон
08:00  Легко ли быть ученым в Казахстане, - Асхат Аймагамбетов
07:50  США и Китай управляют отношениями. Салливан проводит непростые переговоры в Пекине
07:48  Макрон противится переменам в правительстве, - Ю.Паниев
01:45  Сопротивление Украины после Покровска: Возможности, - Р.Ищенко
00:56  Наступление РосАрмии к Селидово распускается как цветок
00:39  Китайский урок для российских буддистов, - НГ
00:17  Как защитить историю Центральной Азии от искажений и атак Запада
00:11  Управленцев "Роснано" поищут по всему миру. Бывшие партнеры Чубайса заочно арестованы за растрату
00:08  Правительство Казахстана закрыло журналистам доступ к министрам
00:01  Bank of Maldives Limited обвинен в организации... госпереворота на Мальдивах
00:00  Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
Вторник, 27.08.2024
19:08  Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами, - Игорь Кармазин
19:06  Макаревич* поглумился над бедой жителей Курской области
19:03  Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию
18:56  В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
16:53  США решили наладить отношения с Китаем накануне выборов
16:51  Интернет - вечный фронтир: тайны ареста Павла Дурова и перспективы "Телеграма", - Илья Титов
16:50  Медианный доход таджикистанцев оценили в $5,33 в день
16:46  РосАрмия ударила по газпромовской трубе. Что-то новенькое, - МК
14:43  Военно-морской флот США самоликвидируется, - В.Прохватилов
14:32  Глава КазМинэнерго обвинил противников строительства АЭС в тупости
11:35  Китай - Россия - Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
11:31  РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера
11:21  В Грузии опять запахло розами. Приближается очередная "цветная" революция, - Г.Двали
11:10  Юные и "беззападные". Запад перестал быть главенствующей силой в мире, - Самир Пури
11:06  Стадии болезни в Европе, - Андрей Школьников
10:49  Путь к русскому традиционализму, - Константин Малофеев
10:40  Скончался кыргызстанский академик-физик Ильгиз Айтматов
10:38  Крипта Дурова может стать валютой БРИКС. Создатель Telegram и Путин в Баку планировали подрыв финансовой системы Запада?
09:29  Ария индийского гвоздя. Стратегический партнер России поворачивается лицом к Вашингтону, - Къ
09:25  Таджикистан и Казахстан решили совместно добывать уран и редкоземельные металлы
09:21  "Мы не против ислама": тенгрианство просят зарегистрировать в Казахстане как официальную религию
09:16  Зеленский и Варфоломей создают свою "церковь" или ставропигию, - ФСК
09:14  Туркменистан в числе наиболее крупных должников Китая
08:42  Тайвань – не Израиль, к схватке не готов, - В.Скосырев
08:25  Узбекистан не желает возвращать Афганистану американскую авиатехнику, - В.Панфилова
01:10  Лебедино–ядерная песня старого Джо, - В.Овчинский
01:03  Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боев без правил, - Ростислав Ищенко
01:02  Лоббисты мигрантов мобилизуются, борьба наверху обостряется
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон
08:03 28.08.2024

На Западе рассказали, что ждет Зеленского в ближайшем будущем
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера

Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Гитлер был оторван от реальности и провел свои последние дни в бункере. Президент Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", - отметил Джонсон.

Рассуждая о сходствах Гитлера и Зеленского, бывший аналитик ЦРУ заявил, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал своим подчиненным делать то, чего они сделать были не в силах.

"Не зря же Зеленский завоевал репутацию кокаинового ковбоя. Все это явно повлияло на его суждения", - отметил Джонсон.

Авторы: АНТОН ТИХОНОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724821380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством одобрен Прогноз социально-экономического развития до 2029 г. и проект республиканского бюджета на 2025-2027 гг.
- Правительство приняло постановление касательно проведения референдума по строительству АЭС
- Государство и религия
- Кадровые перестановки
- KazAtomExpo-2024: глобальные лидеры атомной индустрии собрались в Астане
- Суд: замруководителя Управления жилья Шымкента и его подельник осуждены за коррупцию
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  