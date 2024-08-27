"Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон

08:03 28.08.2024

На Западе рассказали, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера



Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера



Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.



"Гитлер был оторван от реальности и провел свои последние дни в бункере. Президент Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", - отметил Джонсон.



Рассуждая о сходствах Гитлера и Зеленского, бывший аналитик ЦРУ заявил, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал своим подчиненным делать то, чего они сделать были не в силах.



"Не зря же Зеленский завоевал репутацию кокаинового ковбоя. Все это явно повлияло на его суждения", - отметил Джонсон.



Авторы: АНТОН ТИХОНОВ