"Гринго нефть не получат!": США вновь не удалось свалить Николаса Мадуро в Венесуэле

08:16 28.08.2024

27 августа 2024



Турбулентность политической жизни в Венесуэле сохраняется. Но добиться дестабилизации ситуации в стране, тем более устроить госпереворот с цель смещения вновь избранного президента Николаса Мадуро, коллективному Западу не удалось.



"Массовых протестных акций, какие были в 2017−18 годах, а особенно в 2019 году, в Венесуэле, сейчас не наблюдается. Но оппозиция в целом демонстрирует способность к мобилизации протестного электората. Отметим, что и мероприятия в поддержку Мадуро весьма внушительны. И показывают, что часть „улицы" за ними. Армия же вполне лояльна к действующей власти. До января кабинет Николаса Мадуро, скорее всего, если не случится чего-то чрезвычайного, сохранит свои позиции. А в январе, когда закончатся полномочия Мадуро как президента Венесуэлы, США и их союзники признают, похоже, президентом оппозиционера Гонсалеса. Это может вызвать новый виток протестов. Но пока, на мой взгляд, действующая власть переигрывает оппозицию",

- заявил EADaily профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.



Несмотря на то, что, как отмечает Газета.ru, при Николасе Мадуро Венесуэла погрузилась в глубокий экономический кризис (ВВП упал в несколько раз, инфляция достигла шестизначных, а по некоторым оценкам - даже семизначных значений, в стране наблюдались перебои с продуктами, предметами первой необходимости и энергоснабжением. Венесуэлу из-за падения уровня жизни покинули до 20% населения в надежде хоть как-то улучшить свои условия или найти работу), значительная часть венесуэльцев поддерживает действующую власть. Причем в силу его жесткой антиамериканской направленности. Не случайно одним из основных лозунгов предвыборной кампании был "Гринго нефть не получат!"



Однако попытки добиться смены строя в Венесуэле именно с целью передела собственности будут продолжаться. И к этому, похоже, власти страны готовы. Как и ее нынешние союзники. В том числе, и Остров Свободы. Напомним, что функции сотрудников безопасности в Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA), а это, как известно, государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах этой страны, часто исполняют представители кубинских спецслужб. И Куба имеет прямой интерес в энергетическом сотрудничестве с нынешним режимом Венесуэлы.



Как сообщает Prensa Laina, Куба занимает позицию твердой поддержки Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро и настаивает на важности единства Латинской Америки перед лицом нападений, которым она подвергается. Именно так заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.



"Мы без всякого сомнения солидарны с братским венесуэльским народом и с нашим коллегой Николасом Мадуро", - подчеркнул президент Кубы, осуждая действия, направленные на игнорирование результатов выборов 28 июля, на которых Мадуро стал победителем.



В своем выступлении на 11-м внеочередном саммите глав государств и правительств Боливарианского альянса народов нашей Америки и Торгового договора народов (ALBA-TCP) Диас-Канель подчеркнул, что "мы не будем оставаться в стороне или молчать перед лицом безобразий и открытого вмешательства „империи", ее корифеев или тех, кто предпочитает не бросать вызов имперской линии действий", а также отметил, что "настали времена единства и твердости против империализма и олигархий".



"Сложно анализировать раздутую в западных СМИ тему: были ли реальные подтасовки при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле или нет. С одной стороны, некоторые данные показывают большой разрыв в рейтингах кандидатов и результатах выборов. С другой стороны, опираться при анализе ситуации особо не на что. Серьезных полевых исследований политической ситуации в Венесуэле, во всяком случае у российских специалистов, я давно не видела. Но бесспорно одно: Россия вложила большие средства в развитие экономики Венесуэлы, в том числе в энергетические проекты. И с какой стати мы должны в угоду интересам США все бросить и уйти из этой страны? Кого-то заходы наших военных кораблей в воды Венесуэлы не устраивают? А прошлые истории с военными базами США в той же Панаме, когда расстреливали демонстрации беззащитных подростков нравятся? Или недавние заявления генерала Южного командования армии США Лоры Ричардсон о том, что надо срочно принять план Маршалла, дабы выдавить из Латинской Америки Китай? Прекраснодушные господа, политика в белых перчатках не делается. И пусть даже кому-то не нравится Мадуро в той же Венесуэле, но еще больше для многих неприемлема перспектива нового превращения страны в нефтяной придаток США. Такова реальность и не считаться с ней нельзя",

- подытожила доктор политических наук Татьяна Полоскова.