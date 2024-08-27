Евросоюз темных времен: начальники по "половому признаку", - В.Малышев

08:19 28.08.2024 27.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



или Чем озабочена сегодня Урсула фон дер Ляйен



"Я сегодня очень, очень сексуально озабочен…" Помните, такой не совсем приличный стишок поэта Ильи Эренбурга, который циркулировал у нас в Самиздате во времена СССР?



Я сегодня очень, очень, очень,

Сексуально озабочен,

Hе до песен мне теперь, не до стихов.

Hету мочи, мочи, мочи

Просыпаюсь среди ночи

И не сплю уже до первых петухов…



Сегодня в самом буквально смысле почти то же самое происходит и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя она и не поэт, а дама уже в зрелом возрасте и к тому же глава Еврокомиссии, то бишь начальник над всей объединенной Европой, к тому же переизбранная на этот пост во второй раз. Но озабочена она именно тем, что имел в виду стихотворец, а точнее, гендерным балансом в руководстве ЕС, назначением руководителей европейских структур по "половому признаку".



"Урсула фон дер Ляйен, – пишет британская газета Guardian, – скорее всего, не достигнет своей цели – сформировать сбалансированную по половому признаку команду руководителей Европейской комиссии, после того как правительства стран ЕС проигнорировали ее просьбу выдвигать кандидатов-мужчин и женщин".



"Первая женщина-президент исполнительного комитета ЕС, которая была переизбрана на исторический второй срок в прошлом месяце, – объясняет издание, – формирует свою команду комиссаров. Подобно министрам правительства, это старшие должностные лица ЕС, которые контролируют политику блока в области климата, технологий и промышленности, ведут переговоры по торговым сделкам, следят за соблюдением европейского законодательства, раздают миллиарды грантов и составляют бюджет Союза.



После своего переизбрания фон дер Ляйен заявила, что стремится к "равной доле мужчин и женщин" за главным столом. Но ее цель оказалась под угрозой после того, как государства-члены проигнорировали ее просьбу предложить двух кандидатов, мужчину и женщину", констатирует Guardian.



Но фон дер Ляйен действует так не только потому, что это лично она "озабочена", а в строгом соответствии с разработанным еще в 2020 году планом (т. н. "гендерный план действий") Евросоюза по обеспечению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин как части внешней политики ЕС. "Обеспечение равных прав для всех расширяет возможности наших обществ. Это делает их богаче и безопаснее. Это факт, выходящий за рамки принципов или моральных обязательств. Участие и лидерство женщин и девочек необходимы для демократии, справедливости, мира, безопасности, процветания и более зеленой планеты. С этим новым планом действий по гендерным вопросам мы стремимся к большему и быстрому продвижению гендерного равенства", – заявил тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.



План подразумевает, что доля внешнеполитических инициатив ЕС, целью которых является гендерное равенство, должна вырасти с 64% в настоящее время до 85% в 2025 году. Но инициатива пока буксует. До крайнего срока подачи имен в Брюссель 30 августа, согласно анализу правительственных объявлений и сообщений местных СМИ, в качестве кандидатов были предложены 14 мужчин и пять женщин. Из семи стран, которые еще не завершили выдвижение, две (Литва и Румыния) вскоре, как ожидается, одобрят выдвижение кандидатов-мужчин, в то время как еще две (Бельгия, Дания) широко ожидают предложения кандидата-мужчины. Мужчины имеют статус фаворита в двух других странах, которые еще не выдвинули своих кандидатов (Италия и Португалия), в то время как женщины являются фаворитами в Болгарии.



В худшем случае в следующей комиссии, которая, как ожидается, приступит к работе в декабре, может быть всего 22% или 26% женщин (включая саму фон дер Ляйен), что представляет собой худший гендерный баланс, чем в предыдущей комиссии, когда она приступила к работе в 2019 году, когда доля женщин составляла 44%.



Словом, караул, баланса нет, что делать, как жить дальше? Паникуют, как свидетельствует Guardian, в Брюсселе. Но ведь казалось, чего тревожиться-то? Ведь с точки зрения здравого смысла на высшие должности в таких важных структурах, которые руководят жизнью и деятельностью стран-членов ЕС, т.е. судьбами более 500 миллионов человек, следовало бы выбирать людей по их деловым качествам, не по каким-либо иным признакам. Ан нет! В абсурдном мире перевернутой реальности Запада, где сегодня торжествуют другие "ценности", такое невозможно. Маниакальная зацикленность на соблюдении прав меньшинств привела к тому, что во всем должен быть обязательный паритет: между белыми и темнокожими, между мужчинами и женщинами, между извращенцами ЛГБТ и людьми традиционной ориентации, а деловые качества вообще по боку!



И что же мы, то есть они, получают в результате? А получается то, что в результате такого нелепого отбора на важнейших постах оказываются люди, совершенно им не соответствующие. И таких примеров сегодня – пруд пруди. Достаточно вспомнить бывшую премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая усомнилась в том, что Воронеж и Ростов – это территория России, и перенесла эти города на Украину.



Или заявила, что Британия поддерживает "балтийских союзников" через Черное море. Словом, наговорила столько очевидных глупостей, что продержалась на посту премьера очень недолго.



Или другой пример – бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сделала сногсшибательное открытие в области физики: открыла "молекулу электричества". На заседании рийгикогу (парламента) она заявила буквально следующее: "Вызывает тревогу тот факт, что Россия фактически, например, перекрыла поставки электроэнергии в Финляндию на 1 гигаватт-час. Это означает, что в регионе нашего рынка стало меньше электричества, меньше этих молекул электричества".



Впрочем, такой уровень знаний и интеллекта нисколько не помешал открывателю "молекул электричества" выдвинуться, как видно на основании того же "гендерного принципа", на новую, еще более важную должность – верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.



Отличилась и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – другой "продукт" гендерного равенства, которая предлагала Путину и всей России "развернуться на 360 градусов", что, по ее мнению, уже сделала Германия. За этот шедевр красноречия Бербок в ФРГ окрестили "фрау 360 градусов" и потребовали выдвинуть на получение "Шнобелевской премии".



Не уступают им в уровне интеллекта и познаний их подруги в США, тоже подобранные, как видно, по принципу гендерного равенства. Так, бывшая пресс-секретарь президента США Джен Псаки отличилась, например, тем, что на голубом глазу заявила на брифинге: "Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию". Или еще: "Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".



Однако даже в цитадели "новых ценностей" уже признают вредоносность принципов гендерного равенства в кадровой политике. Приверженность идее инклюзивности подорвала кадровое благополучие Госдепа США, сообщает Fox News.



Проведенное масштабное исследование показало: гораздо эффективнее набирать персонал по навыкам, а не по сексуальной ориентации, половому принципу или цвету кожи. Согласно докладу известного аналитического центра Heritage Foundation, применяемая государственным департаментом практика подбора сотрудников на работу по принципу "многообразия, справедливости и инклюзивности" привела к неэффективной деятельности ведомства и тревогам по поводу деловых качеств принимаемых кадровых работников дипломатической службы.



"Движимые идеологическими догмами бюрократы в Госдепартаменте серьезно подрывают американскую дипломатию, искусственно создавая равные результаты при найме и кадровых решениях и игнорируя при этом объективные критерии", – сказал телеканалу Fox News Саймон Хэнкинсон, старший научный сотрудник Центра по вопросам пограничной безопасности и иммиграции при нежелательном в России Heritage Foundation и автор доклада.



Однако, несмотря на все это, упор на "гендерное равенство" продолжает торжествовать. Как досадует Guardian, "преобладание мужчин в высшем руководстве станет досадным шагом назад для стратегии ЕС по обеспечению гендерного равенства", которая в 2020 году предусматривала "достижение гендерного баланса в 50% на всех уровнях управления [Комиссии] к концу 2024 года.



Инсайдеры предполагают, что менее сбалансированная по половому признаку комиссия увеличивает шансы отклонения кандидатов на пост комиссара Европейским парламентом. Все кандидаты должны предстать перед комитетами Европарламента, прежде чем ассамблея проголосует за утверждение всей комиссии. "Тот или другой будет подвергнут проверке на предмет соответствия и того факта, что их правительство не удосужилось предложить женщину", – сказал второй дипломат ЕС.



Словом, все дело идет к тому, что в результате верховодить на Западе по-прежнему будут политики, которые считают, что это Европа поставляет газ в Россию, страны Балтии омывает Черное море, а электричество состоит из "молекул". Источник - fondsk.ru

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