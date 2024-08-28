 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Депутат УкрРады Дмитрук бежал из страны. Протестуя против запрета УПЦ
09:11 28.08.2024

Berliner ZeitungГермания
28 августа 2024

Украина: депутат убегает в Италию - Зеленский ужесточает пограничный режим

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук бежал с Украины, незаконно перейдя границу с Молдавией, пишет BZ. По сообщениям СМИ, из Кишинева политик улетел в Рим. Дмитрук известен своей активной защитой Украинской православной церкви, которую в стране пытаются запретить.
Николай Бутылин
Украинский депутат сбежал в Италию через соседнюю Молдавию. Тем временем Зеленский видит "необходимость принятия мер" по охране границы.

Украинский политик сбежал из своей страны в минувшую субботу. По данным украинских правоохранительных органов, Артем Дмитрук покинул Украину на юге Одесской области, сначала перебравшись в соседнюю Молдавию, а затем на самолете из столицы Кишинева в Рим. Этот случай попал в заголовки украинской прессы.

Дмитрук был избран в Верховную Раду Украины в качестве беспартийного депутата в 2019 году. Позже он вошел в состав партии Зеленского "Слуга народа", из которой был исключен. В 2022 году, через несколько недель после начала российской СВО, он вступил в оппозиционную фракцию "Восстановление Украины", которая считается пророссийской.

Пикантный факт: всего через день после побега Дмитрука генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 31-летнего депутата - ему вменяют нанесение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов в Одессе и драку с военнослужащим в Киеве. Дмитрук якобы нанес военнослужащему "травмы средней тяжести", ударив его несколько раз по затылку. Обвиняемый также якобы пытался украсть табельное оружие полицейского в Одессе.
Какую роль сыграли пограничники в деле Дмитрука?
Власти Украины также проводят расследование в отношении нескольких сотрудников пограничной службы, которых подозревают в том, что они помогли Дмитруку незаконно пересечь границу. По данным "Украинской правды", в базах данных нет ни одного официально зарегистрированного пересечения границы депутатом.

Дмитрук - тяжелоатлет и участник чемпионатов по боксу и смешанным единоборствам. Помимо своей профессиональной деятельности в качестве политика, он также давал комментарии в своем канале в Telegram. Представители украинских властей провели обыски в его гостиничном номере в Киеве и в квартире в Одессе. Он утверждает, что обыски были политически мотивированы.

В последнее время Дмитрук ведет активную кампанию против запрета Украинской православной церкви - якобы промосковской части православной церкви на Украине. Дебаты вокруг свободы вероисповедания и готовящегося законопроекта чрезвычайно противоречивы в украинском обществе. Однако на прошлой неделе явное большинство - 265 из 322 депутатов - проголосовало за запрет церкви. Официальная линия Киева заключается в том, что закон призван гарантировать духовную независимость государства. Украинскую ветвь православной церкви обвиняют в оправдании преступлений против украинского народа, поддержке Московского патриархата и сотрудничестве с Россией во время военных действий.
Зеленский требует "четкого плана" на случай попыток пересечения границы

Между тем инцидент с Дмитруком дошел и до высших политических кругов Киева. На совещании в понедельник Владимир Зеленский собрал высокопоставленных чиновников из министерства внутренних дел, спецслужбы СБУ, государственного бюро расследований и других органов, занимающихся борьбой с коррупцией. По сообщениям СМИ, на совещании обсуждались вопросы борьбы с коллаборационистами, незаконным пересечением границы и людьми, оправдывающими действия России.

Согласно военному положению, действующему на Украине, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, за некоторыми исключениями. Члены парламента могут выезжать за границу с разрешения спикера парламента. Однако Дмитрук такого разрешения не получал.

Источник - inosmi.ru
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